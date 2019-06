Musik von Gade und Dvořák für eine Schule

Rotenburg – Das lässt den Zuhörer zusammenzucken. Er ist überrascht von der Energie, die die Rotenburger Stadtkirche erfüllt. Sie lässt die Mauern des Gotteshauses erzittern und nimmt jeden der knapp 100 Besucher mit.

Es sind unerwartete, schöne Momente, die es an diesem angenehmen Freitagabend zu erleben gilt. Lieferant dieser schon fast zügellosen Energie ist das Jugendsinfonieorchester Bremen. Zugunsten des Projekts „Eine Schule für Ghana“ spielt es die „Hamlet Ouvertüre“ des dänischen Komponisten Niels Wilhelm Gade und die Sinfonie Nr. 9 e-Moll „Aus der Neuen Welt“ op. 95 von Antonin Dvořák.

Die „Hamlet Ouvertüre“ beziehungsweise dessen Komponist, der am 22. Februar 1817 in Kopenhagen geborene Niels Wilhelm Gade, sind in Deutschland eigentlich nur Kennern bekannt. Dabei war er auch hierzulande aktiv: Gade lernte in Leipzig bei Felix Mendelssohn Bartholdy und leitete das Gewandhausorchester. Mit Ausbruch des deutsch-dänischen Krieges kehrte er nach Kopenhagen zurück und wirkte dort bis zu seinem Tod am 21. Dezember 1890.

Gade hinterließ der Nachwelt ein recht umfangreiches musikalisches Vermächtnis – unter anderem die Orchesterouvertüre zu Hamlet Op. 37. Darin fasst der Däne den tragischen Charakter von Shakespeares Werk zusammen. Und das Jugendsinfonieorchester Bremen unter der Leitung von Martin Lentz nimmt seine Zuhörer dabei mit auf eine ungewöhnliche Reise. Wer diesem Klangkörper lauscht, versinkt in einer Welle der Innigkeit. Die Energie, die das Orchester ausstrahlt, durchdringt jede Zelle des Körpers und versetzt die Seele in positive Schwingungen. Einige Zeit kommt sich der Zuhörer vor, als sei er in einer Zwischenwelt. Die Realität bleibt draußen.

Sie holt Katharina Mählmann dafür mit der Vorstellung ihres Projekts „Eine Schule für Ghana“ zurück in die Rotenburger Stadtkirche. Sie berichtet von ihrem Auslandssemester an der University of Ghana in Accra im Rahmen ihres Lehramtsstudiums. Dort lernte sie Cujoe und Kofi kennen. Die beiden Einheimischen unterrichteten damals ehrenamtlich 40 Kinder in der kleinen Gemeinde Adenta unweit der Hauptstadt Accra. Ein festes Schulgebäude gab es nicht.

Das, meint Katharina Mählmann, hätten sie und ihre Mitstreiter, Sean Barlett aus Kanada und Johannes Stern aus Deutschland, so faszinierend gefunden, dass sie während ihres Studiums an der Universität in Accra die Kinder ebenfalls zu unterrichten begannen. Und sie taten noch mehr: Sie sammelten Spenden, um für die Mädchen und Jungen ein festes Schulgebäude auf einem Stück Pachtland zu bauen.

Das klappte gut – bis zum Jahr 2017. Dann erfuhren alle, dass der Pächter sein Land selbst nutzen wollte. Also sorgten Katharina Mählmann und ihre Mitstreiter dafür, dass ein Grundstück gekauft werden kann. Dort wird zurzeit gebaut: Stein auf Stein mit der Option, das Schulgebäude zu erweitern. Aber dazu benötigen Katharina Mählmann und die anderen Geld: 10.000 Euro. Knapp die Hälfte davon ist bereits zusammen gekommen. Das ist auf der Croudfunding-Internetseite nachzulesen.

Katharina Mählmann, die Engagierte, und das Orchester spielen an diesem Abend auf ihre Weise blendend zusammen. Die Musiker machen mit der Sinfonie „Aus der Neuen Welt“ gute Stimmung, damit das Geld anschließend locker sitzt. Und Standing Ovations gibt es am Ende obendrein. Aber bevor es soweit ist, darf es der zweite Teil einer Reise sein. Kraftvoll und doch fein phrasiert setzt das Jugendsinfonieorchester Dvořáks Werk mit seinen viert Sätzen „Adagio – Allegro molto“, „Largo“, „Scherzo – molto vivace“ und „Allegro con fuoco“ in Szene.

Das alles ist für die Bilder im Kopf. Das Orchester malt Bilder eines wilden Ritts durch die Sphären einer gemalten Landschaft. Es geht – wie vom Komponisten beabsichtigt – durch Indianerland in Nordamerika, über die britischen Inseln hinweg und zurück in Richtung von Dvořáks Heimat. Der Ritt führt durch die Tatra. Das Kopfkino löst eine kleine Gefühlswallung aus, eine kleine Träne im Auge inklusive. Wer diesem Klangkörper zuhört, kann nicht anders als in den Stimmungen und Harmonien zu versinken.