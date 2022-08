Jugendschöffengericht verhandelt brutalen Überfall: „Da ist es ausgeartet“

Von: Michael Krüger

Am Donnerstag spricht das Amtsgericht Rotenburg das Urteil. © Krüger

Zwei junge Männer aus Rotenburg dringen nachts in die Wohnung eines Mannes ein, es wird bedroht und geschlagen. Was ist da schief gelaufen? Und schützt die heutige Reue vor einer Gefängnisstrafe?

Rotenburg – Den beiden Angeklagten ist offensichtlich klar, dass dieser Prozess entscheidend sein dürfte, wie ihr weiteres Leben verläuft. Seit der Tat in der Nacht zum 25. Oktober 2010 hat sich bei ihnen vieles verändert, aber jetzt droht das Gefängnis. Versuchte, schwere räuberische Erpressung, dazu Körperverletzung durch einen Täter – auch die Verteidiger der beiden jungen Rotenburger wissen an diesem Mittwochmittag im Rotenburger Amtsgericht: „Es war keine Kleinigkeit. Eine ziemlich beschissene Aktion“, fasst es Rechtsanwältin Nicole Uhländer-Holey zusammen.

Der falsche Umgang, die falschen Freunde, ein paar Drogen, Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit, Alkohol, Probleme im Elternhaus. In der gut dreistündigen Verhandlung dieses Jugendgerichtsverfahrens kommen immer wieder die gleichen Stichworte zur Sprache. Die Grenzen zwischen Tätern und Opfern verwischen manches Mal, dabei ist der Tathergang weitgehend unbestritten: Damals 19 und 20 Jahre alt, wollen die beiden Rotenburger den Vater eines 14-jährigen Bekannten „zur Rede stellen“, wie es in den Erklärungen heißt. Der Junge wohnt in Sottrum bei seiner Oma, hat wenig Kontakt zum Vater in Heeslingen, nun habe dieser ihm aber gut 200 Euro Geburtstagsgeld versprochen. Am Nachmittag des 24. Oktobers aber habe dieser ihn abblitzen lassen, seine Begleiter in irgendeiner Weise auch bedroht. Die heute Angeklagten beschließen des Abends, nach Heeslingen zu fahren. Sie haben von ihrem jungen Freund einen Haustürschlüssel erhalten. Den Vater finden sie um 2.25 Uhr angetrunken auf dem Sofa schlafend. Man habe ihm drohen wollen, ihm klarmachen, dass man so nicht mit seinem Sohn umgehe, sagt der jüngere der Angeklagten vor Gericht aus. „Er ist kein Vater, wie er sein soll.“ Dann jedoch, in der Ausführung, „da ist es ausgeartet“.

Schwere Verletzungen im Gesicht

Das ist auf den Polizeifotos des Opfers unschwer zu erkennen, die im Gerichtssaal gezeigt werden. Das Gesicht des Mannes ist blutverschmiert, das Jochbein gebrochen, er trägt eine Gehirnerschütterung davon. Der damals 19-Jährige schlägt mit Fäusten auf den wehrlosen Mann ein, dass es nicht noch schlimmer kommt, ist ein Glück: Der Täter hat auch eine Machete mit 35 Zentimeter Klinge dabei, die hält er dem Opfer vor den Hals, droht. „Geld her! Und wo ist das Koks?“, soll mehrfach gebrüllt worden sein. Der 20-Jährige habe derweil Schmiere gestanden im Flur.

Doch ist das die ganze Geschichte? Der heute 59-jährige Heeslinger von hagerer Gestalt ist als Opfer als Zeuge geladen. Auf die erste Frage von Richterin Dayana Stanciuela antwortet er: „Ich kann mich an nichts erinnern.“ Erinnerungen habe er erst wieder, als er im Krankenhaus lag. Vier Tage blieb er dort, wurde operiert, dann ging es wieder nach Hause. Er könne heute noch nicht wieder richtig kauen, ob er noch Platten im Kopf habe von der OP, wisse er nicht. Mit seinem Sohn habe er nie über den Überfall gesprochen. „Ich trinke viel.“ Die „jungen Leute“ auf der Anklagebank, denen wünsche er nicht, „dass sie stark bestraft werden“.

Nachbarin traumatisiert

Um Entschuldigung haben sie gebeten, auch vor dem Prozess noch einmal, der Jüngere habe über seinen Anwalt zudem bereits eine finanzielle Entschädigung mit dem Opfer vereinbart, 4 200 Euro, die der Logistik-Mitarbeiter eines Rotenburger Unternehmens in Raten abstottere. Der Ältere der beiden wohnt und arbeitet mittlerweile in Portugal, nebenbei schließe er seine Ausbildung als Informatiker in Rotenburg noch ab. Die Sozialprognosen für beide sind laut der Jugendgerichtshilfe positiv.

Aber es bleiben Fragen: Gibt es noch einen dritten Täter? Der Jüngere will laut seinem Anwalt zwar alles „offen miteinander besprechen“, aber „das Ganze endet da, wo er weitere Beteiligte nennen soll“. Denn: „Er fürchtet Repressalien.“ Dieser dritte Täter könnte es auch sein, der der Nachbarin des Mannes in Heeslingen noch heute schlaflose Nächte bereitet. Unter Tränen berichtet sie vor Gericht davon, wie sie in der Tatnacht vom Gebrüll wach wird, an die Tür klopft und droht, die Polizei zu rufen. Als es wieder ruhig ist, will sie die Eingangstür des Mehrfamilienhauses schließen, da steht plötzlich ein maskierter junger Mann vor ihr und will sich in ihre Wohnung drängen. Warum? Das bleibt unklar, die Frau kann damals unter schwerem Körpereinsatz doch noch rechtzeitig die Tür zudrücken. „Ich hatte Todesangst. Ich habe immer noch Angst“, so die 55-jährige Zeugin. Sie ruft dann die Polizei, die fasst nicht weit vom Tatort zwei Täter – die Angeklagten.

Deren Verteidiger fordern in ihren Plädoyers Bewährungsstrafen, die Staatsanwaltschaft stellt das auch bereits in Aussicht. Wie das Gericht entscheidet, wird am Donnerstag verkündet.