Jugendausschuss der Stadt Rotenburg diskutiert Unterstedter Kindergartensituation

Rotenburg - Von Farina Witte. „Sie haben hier zwei Hüte auf“, richtete Bürgermeister Andreas Weber (SPD) das Wort an die drei Mitglieder des Jugendausschusses, die auch im Unterstedter Ortsrat sitzen. Die beiden CDU-Mitglieder Franziska Kettenburg und Volker Emshoff sowie Unterstedts Ortsbürgermeister Uwe Lüttjohann (SPD) versuchten während der Sitzung am Donnerstagabend nämlich, die Verwaltung davon zu überzeugen, dass der Kindergarten in der Ortschaft mehr Plätze braucht.

Weber versuchte damit, seine zuvor geäußerten Argumente zu unterstreichen. Einerseits verstehe er den Wunsch der Unterstedter, allen dort wohnenden Eltern zu ermöglichen, ihre Kinder in der örtlichen Kita unterzubringen. Doch dieser Wunsch beinhalte auch einige entscheidende Nachteile für die Stadt. Würde die Stadt den Bedarf decken, der sich 2019 auf bislang drei fehlende Plätze beziffere, müsste eine neue Gruppe eingerichtet werden. Das wiederum würde bedeuten, dass mehr Erzieher benötigt würden. Deutlich höhere Kosten also. Da müssten sie auch ihre Position als Stadtratsmitglieder betrachten, meinte der Bürgermeister.

Emshoff, Kettenburg und Lüttjohann zeigten ihrerseits Verständnis für dieses Argument, verdeutlichten aber, warum der Handlungsbedarf in Unterstedt durchaus groß ist. „Wir weisen Baugebiete aus, die junge Familien anziehen, dann müssen wir auch Kita-Plätze bereitstellen“, fand Emshoff. Die Zahl der fehlenden Plätze sei zwar zurzeit noch nicht so hoch, doch es sei absehbar, dass ein Stau entsteht. Eine Bedarfsanalyse im Ort habe ergeben, dass im kommenden Jahr zehn Kinder drei Jahre alt werden und dann von der Krippe in die Kita wechseln – die bekommen dann allerdings keinen Platz. Den Eltern Kita-Plätze bereitzustellen, sei laut Lüttjohann auch wichtig, „um die Strukturen in der Ortschaft aufrecht zu erhalten“.

Weber entgegnete, Eltern könnten ihre Kinder auch in umliegenden Rotenburger Kita-Plätzen unterbringen. Das sei in einigen Fällen nahliegend, zum Beispiel wenn die Eltern in der Stadt arbeiten. Die Stadt sei zwar verpflichtet, ausreichend Plätze zur Verfügung stellen, das beinhalte aber nicht, dass diese unmittelbar am Wohnort gelegen sein müssen. Kinder könnten auch in anderen, nahegelegenen Kitas untergebracht werden. Diesen Spieß, findet Kettenburg, könne man auch umdrehen. Rotenburger Eltern etwa aus den Bereichen Kleekamp oder Grafel könnten ihre Kinder ebenso nach Unterstedt bringen. Das gehe schneller, als die Kinder ganz durch die Innenstadt zu fahren. Dann könne auch eine weitere Gruppe eingerichtet werden. Lüttjohann schlug vor, man könne die Container, die derzeit eine Kita-Gruppe in der Ahe beherbergen, nach Unterstedt umsiedeln, wenn sie in Rotenburg nicht mehr gebraucht werden.

Die Stadt steht, was die Situationen in den Kindergärten betrifft, durchaus vor Herausforderungen. Ein Zuwachs von 25 Prozent verzeichnet Rotenburg bei der Kinderbetreuung – in den vergangenen vier Jahren. Erschwert wird dies zusätzlich durch den Erziehermangel, der laut Bellmann auch in der Kreisstadt spürbar sei. Ob es für die fehlenden Plätze im Unterstedter Kindergarten eine Lösung gibt, darüber möchte der Fachausschuss im kommenden Frühjahr erneut diskutieren. Dann nämlich ist die Anmeldefrist für die Kindergärten abgelaufen und der endgültige Bedarf steht fest. Das letzte Wort ist also noch nicht gesprochen.