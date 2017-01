„Irgendwann komme ich zurück“

Rotenburg - Von Wieland Bonath. Darauf hatte Joshua Teichgräf (17) sehnsüchtig gewartet: Endlich einmal Schnee sehen, die weiße Pracht fühlen, einen Schneemann bauen. Als aber vor wenigen Tagen die weißen Kristalle vom Rotenburger Himmel fielen, wusste der Austauschschüler aus Paraguays Hauptstadt Asunción mit den kleinen Flocken im Garten von Regina Netter, seiner Gastmutter, zunächst nichts anzufangen. Wie formt man einen Schneeball, was muss ich tun, damit der Schneemann nicht gleich wieder umfällt?

Joshua wird sich an diesem Sonnabend zusammen mit insgesamt 14 anderen Austauschschülern aus Paraguay nach dem Aufenthalt in Deutschland beziehungsweise in Rotenburg zu einer Rundreise durch die Bundesrepublik, die Niederlande und Belgien in Köln treffen. Anschließend wollen sie ihren 9 800-Kilometer-Rückflug über den Großen Teich zurück in die Heimat Paraguay antreten. Mit vielen Erinnerungen an Deutschland, an Rotenburg, an die Mitschüler der zehnten Klasse des Ratsgymnasiums, an seine Gastmutter. Joshua ist sich ganz sicher: „Irgendwann komme ich nach Deutschland zurück. Ich möchte unbedingt sehen, wie es hier im Sommer aussieht, wenn alles bunt ist.“

Joshua Teichgräfs Vorfahren haben ursprünglich deutsche Wurzeln und waren als Angehörige der Mennoniten wie viele tausend Familien nach Nord- und Südamerika ausgewandert. Joshua – er hat noch eine jüngere Schwester und einen Bruder – wuchs in der Hauptstadt Paraguays, in der 1,8 Millionen Einwohner zählenden Metropole Asunción auf. Dort besucht er in der vorletzten Klasse eine Privatschule, die deutsche Concordia-Schule – mit dem Ziel, anschließend zu studieren. Seine Mutter ist Bibliothekarin, der Vater stellvertretender Leiter einer Handelsgesellschaft.

Perfektes Deutsch

Die Eltern haben Deutschland bereits vor fünf und 25 Jahren besucht. Das sollte und wollte auch Joshua erleben. Der 17-Jährige, der neben den Amtssprachen Spanisch und Guarani perfekt Deutsch spricht, die Sprache in seinem Elternhaus, und der Plattdeutsch versteht: „Für mich geht es hauptsächlich darum, die deutsche Kultur kennenzulernen.“ Er möchte dabei mitwirken, die Brücke zwischen Paraguay und Europa zu stärken. Das gehört auch zu den Anliegen des seit 135 Jahren bestehenden Vereins für Deutsche Kulturbeziehungen im Ausland (VDA) mit Sitz in St. Augustin, der auch seinen Jugendaustausch organisiert hat.

Paraguay mit seinen Nachbarstaaten Brasilien, Argentinien und Bolivien ist nach Bolivien das ärmste Land Südamerikas. Die Gesamteinwohnerzahl beläuft sich auf etwa sieben Millionen Menschen bei einer Fläche von rund 407. 000 Quadratkilometern. Zum Vergleich Deutschland: rund 80 Millionen Einwohner bei einer Fläche von rund 357.000 Quadratkilometern. Paraguay erklärte sich nach einer unblutigen Revolution vor 205 Jahren als erstes Land Südamerikas von Spanien unabhängig. Eine Geschichte, in der dieses Land im Herzen Südamerikas immer wieder von Diktaturen geprägt wurde.

Starke Korruption

Inzwischen wurden Unterdrückung und Terror von einer parlamentarischen Demokratie abgelöst. Allerdings wird das Entwicklungsland auch heute noch von starker Korruption heimgesucht. Der Unterschied zwischen Arm und Reich ist besonders gravierend. 95 Prozent der Bevölkerung (etwa 90 Prozent Katholiken und zirka zehn Prozent sind evangelisch) leben im Osten Paraguays.

Das geografisch eher flache Land mit reicher Tier- und Pflanzenwelt und wenig Tourismus bemüht sich zunehmend, die Industrie und moderne Technik Teil der Entwicklung werden zu lassen. Ein schönes Land, in dem viel mit dem Bus und gar nicht mit der Eisenbahn gereist wird, weil es kein Schienennetz gibt. Mit entspannten und gastfreundlichen Menschen, die bei 40 Grad im Schatten ihren Kräutereistee trinken.

Joshua Teichgräf will in seiner Heimat bleiben und sich nach dem Studium eine Existenz aufbauen. Aber die Zeit in Rotenburg und Deutschland, das Land seiner Vorfahren, wird er als bleibende Erinnerung bewahren. Auch wenn er in seinem Gastland nicht nur Herzlichkeit erlebt hat. Diese Antwort auf die Frage, wie er denn nach Rotenburg komme, blieb im Bremer Hauptbahnhof nämlich eine Ausnahme: „Das interessiert mich doch nicht!“, bekam er von einem Reisenden zu hören. Joshua fand trotzdem den Weg in die Kreisstadt an der Wümme.

Sechs Wochen in Rotenburg mit freundlichen Mitschülern am Ratsgymnasium, Ausflügen an die Nordsee mit der ersten Ebbe und Flut seines Lebens und an den Straßen Verkehrsampeln, auf deren Anzeige sogar die Fußgänger nicht „vergessen“ werden, wie es in seiner Heimat der Fall ist.

Gastmutter Regina Netter: „Ich habe diese Zeit mit Joshua als Bereicherung erlebt. Anderen möglichen Gasteltern kann ich nur empfehlen, sich bei dem Verein für Deutsche Kulturbeziehungen im Ausland zu informieren.“