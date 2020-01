Vom Joghurt zum Blumenkasten

Rotenburg - Von Ann-christin Beims. Um den Klimaschutz vor Ort voranzutreiben, gibt es viele Möglichkeiten. Einige wurden während der vergangenen Wochen präsentiert. Zu den Aufgaben, die jeder selbst übernehmen kann, gehört das richtige Recyceln. Das spart viel von der Energie ein, die zur Gewinnung von Primärrohstoffen benötigt wird. Ob das in der Praxis im Landkreis funktioniert und was getan wird sowie getan werden kann, erklären Dr. Ellen Scherer, Leiterin der Abfallwirtschaft des Landkreises, und Abfallberaterin Theresa Thal.

Obwohl insbesondere im vergangenen Jahr das Umweltbewusstsein gestiegen ist und sich die Menschen mehr Gedanken darüber machen, wie viel Müll sie produzieren, hat sich dies in Zahlen bislang nicht niedergeschlagen: Bis Oktober 2019 sind 24 575 Tonnen Restmüll in Hamburg in der Verbrennungsanlage angeliefert worden, beim Gelben Sack waren es 5 563 Tonnen. Das seien keine großen Veränderungen zu den Vorjahren, erklärt Thal. Bei den Grünabfällen liegt der Landkreis bei etwa 200 Kilogramm pro Einwohner, im Bundesdurchschnitt damit im oberen Bereich. „Das ist sehr viel“, sagt Scherer. Aber: Es gibt viele Dörfer mit alten Baumbeständen. „Da fällt gerade im Herbst viel Laub an. Die letzten Jahre waren aber relativ trocken, ergo weniger Grünabfall“, so die Leiterin. Manche regten sich über die Menge auf, aber dem begegnet sie gelassen: „Sie atmen den Sauerstoff, den die Bäume produzieren, doch auch.“ Die Sammelplätze würden für Küchenabfälle jedoch wenig angenommen. „Das ist schade“, meint Scherer. Gerade im Stadtgebiet würde sich die Abfallwirtschaft freuen, wenn das Angebot stärker genutzt würde. „Die Alternative ist, dass wir gezwungen werden, ein Holsystem einzuführen – das macht sich kaum jemand bewusst“, merkt Scherer an. Sie appelliert auch an Gartenbesitzer, möglichst viel zu kompostieren. „Das wäre ökologisch sinnvoll, zumal der Kompost wieder Nährstoffe für den Garten liefert.“ Auch auf Balkonen ist eine Eigenkompostierung in kleinem Rahmen möglich. „Damit ist der Stoffkreislauf direkt vor Ort geschlossen, das erzeugt keine indirekte CO2-Belastung“, so Scherer.

Dass die „Müllberge“ nicht direkt vor den Augen sind, mache wahrscheinlich viel aus, vermutet Thal. So geht der Restmüll seit 1999 nach Hamburg, Verpackungsabfälle werden ebenfalls nicht vor Ort aufbereitet. „Der Berg ist zu, man sieht den Müll nicht mehr. Haus- und Sperrmüll liegen in einer großen Halle, es gibt Container – die Menge wird nicht wahr genommen“, so Thal. Denn Deponien für organische Abfälle gibt es seit 2005 nicht mehr. Auf diese Weise wird die Entstehung von Methan vermieden.

Deswegen geht die Abfallberaterin in Schulen und Kindergärten, um früh das Verständnis für Mülltrennung zu wecken. Würde man einen Jogurtbecher von 1993 finden, wäre „der Aufdruck noch erkennbar, das muss man sich vor Augen halten“, sagt Thal. Mikroplastik ist bei ihren Besuchen stets ein Thema. „Plastik zersetzt sich nicht, es wird nur kleiner.“ In diesem Fall sei der gestiegene Anspruch der Verbraucher ein Problem: Gefragte Produkte, die einen weiten Transportweg haben, müssen entsprechend verpackt sein, damit sie noch sauber, schön und genießbar sind. Bei regionalen Produkten ist der Weg bekanntermaßen kürzer, die Verpackung entsprechend gering. So kommen Äpfel aus dem alten Land in einer wiederverwendbaren Holzkiste. „Das klappt nicht, wenn ich Äpfel aus Spanien oder Südafrika kaufe“, so Scherer. „Wir haben uns daran gewöhnt, jederzeit alles bekommen zu können“, ergänzt Thal. Dabei spiele auch das Hygieneempfinden eine Rolle: Viele hätten das Gefühl, Lebensmittel in der Plastiktüte sind auf ihrem Weg über Wagen, Kassenband und durch Kassiererhände besser geschützt. Über sinnlosen Verpackungsmüll können die Experten dabei nur den Kopf schütteln. Zum Beispiel kleine Plastiktüten mit Gummibärchen in einer größeren Tüte, wie sie für Kindergeburtstage gerne gekauft werden.

Dabei sind die Möglichkeiten jedes Einzelnen groß: Eigene Körbe und Taschen beim Einkaufen, Gemüse- und Obstnetze, auch die Überlegung, welches Wasser man trinkt: „Wir haben hier ein super Wasser, die Wasserversorger liefern hervorragende Qualität“, sagt Scherer, die vorher bei der Unteren Wasserbehörde tätig war. Daher seien Wassersprudler eine gute Alternative, denn auch Glasflaschen seien nicht per se umweltfreundlicher. „Leere Kartuschen werden geprüft und wiederbefüllt, wenn das nicht geht, landen sie als Metall im Recycling“, sagt Scherer. „In Verbindung mit dem guten Wasser, weniger erzeugtem Müll und den Transportwegen eine empfehlenswerte Alternative“, schließt sich Thal an. Denn im „Verpackungswahn“ der Hersteller haben manche eigene Flaschenformen entwickelt. „Jeder möchte einen Wiedererkennungswert haben“, erklärt Thal. Die Flaschen müssen dann aber über das Pfandsystem wieder zu diesem Hersteller gebracht werden, weil sie nur dort abgefüllt werden können. „Das ganze Prinzip beruht aber darauf, dass sie an die nächste Abfüllstation gebracht werden, um möglichst kurze Transportwege zu haben“, erklärt Thal. Bei einigen Bierflaschen verhalte es sich ebenso. „Für Milch und Mineralwasser gab es früher einheitliche Flaschen, aber das wird immer weniger“, kommentiert Scherer. Da helfe nur immer wieder erklären.

Auch bei Altglas ist eine vernünftige Trennung wichtig. So kann Weißglas nur eine kleine Prozentzahl Störstoffe ab, sonst wäre die ganze Charge nicht wiederverwendbar. Gelbe Säcke seien ebenfalls schwierig. „Da dürfen nur Verpackungen rein, da die Hersteller den Gelben Sack finanzieren. Die Sortieranlagen sind in den vergangenen Jahren sehr gut geworden, aber was nicht reingehört, geht in die Verbrennung oder muss aussortiert werden“, so Thal. Hausmüll geht direkt in die Verbrennung, allerdings werden die Lastwagen gescannt. Fällt etwas auf, wird der Wagen erstmal beiseite gestellt und muss durchsucht werden. Beim Gelben Sack läuft viel mechanisch ab, die Maschinen sortieren zum Beispiel nach Größen und Stoffen. „Aber was der Mensch nicht sauber trennt, kann jede Maschine nur bis zu einem gewissen Grad nachsortieren. Der Dreh- und Angelpunkt ist der Mensch“, macht Scherer klar.

Das beginne bei der Entscheidung, was dieser einkauft. Außerdem bestimmt der Kunde mit: Er kann die Nachfrage in eine bestimmte Richtung lenken. „Der Kunde hat relativ viel Macht, wenn viele mitmachen“, erklärt Scherer. „Viele haben das Gefühl, dass sie alleine nichts ausrichten können. Aber wenn man es konsequent durchzieht und weiterträgt, über Alternativen redet, kann man andere überzeugen. Wenn nicht einer anfängt, wird es ja nie größer“, ergänzt Thal. Und beim Müll kommt dann die richtige Trennung ins Spiel. Dazu gehört zum Beispiel auch, einen Joghurtbecher zu säubern und den Deckel komplett abzuziehen: „So können die verschiedenen Stoffe in der Maschine getrennt werden“, so Thal. Bleiben Deckel und – wenn vorhanden – Papierbanderole sowie Essensreste dran, „kann die beste Technik nichts machen“. Was nicht verwertet werden kann, muss in die Verbrennung. Obwohl Wiederverwertung sinnvoller sei, ist auch da aufgerüstet worden: „Mit den Luftfiltern, die wir in den Müllverbrennungsanlagen haben, kann Wärmeenergie erzeugt und genutzt werden“, erklärt Thal. Die beim „Downcycling“ erzeugte Energie müsse dann nicht auf andere Art und Weise erzeugt werden. Und es gibt auch hier Vorschriften: „Lebensmittelverpackungen werden aufgrund der Hygiene immer downgecycelt“, sagt Thal. So wird zum Beispiel aus einem Joghurtbecher ein Blumenkasten.