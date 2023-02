Jörn Wessel ist neuer Chef im Diakonieklinikum: „Rotenburg ist eine Wucht“

Von: Michael Krüger

Jörn Wessel leitet seit Anfang des Jahres das Agaplesion Diakonieklinikum. © Michael Krüger

Rotenburg – Der Abschied von Detlef Brünger kam durchaus überraschend, „private Gründe“ hatten den Ausschlag gegeben, nun haben die rund 2 500 Beschäftigten des Agaplesion Diakonieklinikums Rotenburg einen neuen Chef: Der Hamburger Jörn Wessel leitet seit Anfang des Jahres als Geschäftsführer den größten Arbeitgeber des Landkreises. Wessel ist seit etwa 20 Jahren Geschäftsführer des Agaplesion Diakonieklinikums Hamburg und wird das auch während seiner Rotenburger Zeit bleiben. Über die Herausforderungen in einer turbulenten Zeit und die Aufgabe als „Interimslösung“ an der Diako-Spitze spricht Wessel im Interview.

Wie sind Sie angekommen in Rotenburg?

Wirklich gut. Ausnehmend freundlich und sympathische Menschen hier. Auch, wenn man in den nächsten Monaten das ein oder andere ernsthaftere Gespräch hat mit den Kollegen, ist es eine sehr freundliche Atmosphäre. Hier kann man sich wohlfühlen. Ich fahre mit Freude drei Tage die Woche hier her.

Es war nicht unbedingt Ihr Karriereplan, noch einmal nach Rotenburg zu kommen.

Nein, überhaupt nicht. Ich bin ja schon ein etwas älteres Semester, bin seit 1998 in Hamburg im Diakonieklinikum, seit 2005 Geschäftsführer. Ich hatte gedacht, dass ich meine letzten Berufsjahre auch dort verbringe. Der Vorstand hat mich angefragt, ob ich helfen kann. Das tue ich gerne. Der Agaplesion-Konzern hat mich immer gut behandelt, dafür bin ich sehr dankbar. Es ist ja für Geschäftsführer eher ungewöhnlich, so lange an einem Fleck zu bleiben. Das Haus in Hamburg läuft derzeit sehr stabil, ich habe dort eine tolle Stellvertreterin. Ich musste nicht lange überlegen, weil ich die Argumente sehr gut nachvollziehen kann. Jetzt jemanden kurzfristig von außen reinzunehmen, der weder das Diako noch den Konzern kennt, hielte ich auch für eine schlechte Lösung. Deswegen wurde intensiv nach innen geguckt. Ganz schlecht wäre es, das Haus für einen gewissen Zeitraum – ein halbes Jahr oder wie lange die Suche dauern wird – ganz ohne Geschäftsführung zu lassen. Das geht nicht. Dafür sind die Zeiten zu schwierig und zu wechselhaft, die Themen zu vielfältig. So ein großer Tanker braucht Führung.

...weil mit der Krankenhausreform, wie auch immer sie politisch gestaltet wird, große neue Eckpunkte verankert werden.

Die großen Entscheidungen und Strategien werden sich in ein bis zwei Jahren klären müssen. Solange die Reform sich noch nicht gefestigt hat, ist es richtig, dass dann jemand Neues kommt, um das mehrere Jahre begleiten zu können. Zum Ende des Jahres wird es sich klären, wohin es geht. Daran muss politisch und intern gearbeitet werden. Dann ziehe ich mich wieder zurück nach Hamburg.

Auch wenn ihr Haus in Hamburg nur ungefähr halb so groß ist wie Rotenburg: Ein Vollzeit-Job ist es dort natürlich allemal als Geschäftsführer.

Absolut. Die Alternative zur Übergangslösung wäre gewesen, Hamburg komplett aufzugeben und hierher zu kommen. Dagegen habe ich mich entschieden.

Es geht für Sie also darum, das Haus – Sie haben „Tanker“ gesagt – auf Kurs zu halten, bis es eine Nachfolge gibt.

Genau so ist es. Sicherlich wird in meiner Zeit auch die ein oder andere größere Entscheidung zu treffen sein. Ob es um Fördermittel geht oder strukturelle Angelegenheiten. Da will ich gerne helfen. Das Haus soll auf keinen Fall stillstehen. Ich versuche, mich maximal schnell reinzuarbeiten. Da helfen 30 Jahre Krankenhauserfahrung ein bisschen, die Dinge schnell zu begreifen.

Wie haben Sie das Rotenburger Diakonieklinikum bislang wahrgenommen?

Es ist ein sehr leistungsstarkes Haus. Für die Stadt Rotenburg fast schon etwas groß, die Umkreisversorgung ist sehr stark. Das nimmt man sogar in Hamburg wahr. Rotenburg ist ein altehrwürdiges Haus mit vielen guten Leuten. Hier gibt es ein klasse Fachpersonal an verschiedensten Stellen, und ich kenne längst noch nicht alle. Ich habe in verschiedenen Arbeitsgruppen schon immer gut und eng mit Herrn Brünger zusammengearbeitet. Insofern kannte ich schon etliche Themen von hier – natürlich nur oberflächlich. Das eigne ich mir jetzt an.

Ihr Vorgänger hat sie als „sehr erfahrenen Krankenhausmanager“ bezeichnet. Was macht das aus?

Ein Krankenhaus ist sehr komplex. Vor allem sind die Dinge unglaublich verschränkt miteinander. Anders als zum Beispiel ein Industriebetrieb, wo einzelne Abteilungen für sich funktionieren. Wenn man alleine an das Thema Notfallversorgung denkt: Es hängt viel miteinander zusammen. Man muss wissen, was an anderer Stelle passiert, wenn man an einem Schräubchen dreht. Ich bin schon lange mit Chefärzten im Gespräch, da hilft Erfahrung, den richtigen Ton zu treffen, auch fachlich.

Sie sind aber nicht Mediziner, sondern Jurist.

Ja, ich wollte mal Jugendrichter werden. Es ist dann aber etwas anders gelaufen. Ich habe mich mit meinem Professor gestritten, wie liberal das Jugendrecht sein sollte in Hamburg. Ich habe mein Examen dann über ein ganz anderes Thema geschrieben und noch ein bisschen BWL hinterher gemacht. Damit habe ich mich auf eine Stelle des Landesbetriebs Krankenhäuser in Hamburg beworben. Die haben einen Juristen gesucht, der BWL kann, oder anders herum, für Krankenhausfinanzierungsrecht. Das fand ich interessant, und die fanden mich auch nett. Völliger Zufall also.

In der Pressemitteilung zu ihrem Einstieg steht, dass Sie das Rotenburger Haus „sicher durch die Stürme“ bringen wollen. Welche sind das?

Wollen schon... (lacht) Ein Maximalversorger in der Coronazeit ist schon eine echte Herausforderung. Sie müssen immer bereit sein, sie bekommen von anderen Häusern immer etwas zugewiesen, sie müssen immer alle Funktionen besetzt haben, trotzdem müssen sie Betten sperren. Sie haben einen hohen Aufwand. Wir hoffen, dass es 2023 allmählich in die Normalstruktur zurückgeht. Gesundheitsminister Lauterbach und Co. haben sich aus der Finanzierung dieser Dinge sehr nett zurückgezogen, das ist auch wirtschaftlich hart. Und es gibt die große Herausforderung, das Haus attraktiv zu machen für Personal. Rotenburg ist eben keine Großstadt – das macht es noch einmal schwieriger.

Was sind die größten Baustellen in Rotenburg?

Die Hauptprobleme sind natürlich auch hier Fragen der Finanzierung und der Personalgewinnung. Natürlich gibt es auch hier strukturelle Dinge mit Verbesserungspotenzial, die kannte Herr Brünger auch schon. Die werde ich mitdiskutieren. Ob ich sie auch mit entscheiden werde, müssen wir mal schauen. Ich werde mich nach ein paar Wochen im Dienst nicht so weit aus dem Fenster lehnen und den Schlauberger geben. Hier gibt es viele helle Köpfe und kluge Menschen, die bereits viel drüber nachgedacht haben. Wenn Strukturen so sind, wie sie sind, gehe ich davon aus, dass es dafür gute Argumente gibt. Ich schaue sie mir trotzdem an, und meinen Senf gebe ich auch gerne dazu. Dann wollen wir mal schauen, wie die Diskussionen verlaufen. Bei der Notaufnahme brennt es zum Beispiel immer. Sie müsste für die Größe des Hauses größer sein. Bauliche Enge führt auch beim Personal zu gewisser Unzufriedenheit. Das Thema Psychiatrie ist zudem ein großes – das hängt wiederum mit der geplanten Parkpalette zusammen. Wir haben den klaren Auftrag aus Hannover bekommen, die Psychiatrie zu erweitern. Das ist dringend nötig. Da darf es auch kein halbes Jahr Stillstand geben. Ich möchte die Dinge voranbringen, abarbeiten möchte ich nicht sagen. Ich will es so begleiten, dass meine Nachfolge einen laufenden Prozess übernehmen kann.

In die Bücher haben Sie geschaut, die Zahlen kennen Sie. Wie geht es dem Diakonieklinikum finanziell?

Es geht so. Die vergangenen Jahre gerade mit der Corona-Pandemie waren nicht einfach fürs Haus. Insofern müssen wir auch hier die ein oder andere Struktur anpassen, auch das hängt mit Personal zusammen. Wenn Sie nicht voll ans Netz gehen können und Einschränkungen haben zum Beispiel im OP, kostet das schnell ein paar Millionen Erlöse. Die Patienten wären da, aber wenn Sie die nicht durchs Haus bekommen und ordentlich versorgen können, ist es schwierig. Das wird sich jetzt erholen – die Krankheitswelle scheint überwunden, sodass wir voll am Start sind. Die Rotenburger und die Menschen aus dem Umkreis bekommen hier alles, was sie benötigen. Ein kleines bisschen mehr Gewinn könnte ich mir aber schon vorstellen.

Mehr Gewinn oder weniger Verlust?

Auch als freies gemeinnütziges Haus muss man Gewinn machen. Denn wir müssen investieren, auch in dieses Haus. Wir haben in Rotenburg sogar einen kleinen Investitionsstau. Da hilft in Teilen das Ministerium, aber das reicht natürlich nicht. Wir müssen mehr machen. Ohne den Agaplesion-Konzern wäre es für das Diakonieklinikum in Rotenburg sehr schwierig. Aktuell stehen wir mitten im Wirtschaftsabschluss 2022.

Wird Rotenburg ein Gewinner der politischen Reformpläne sein?

Grundsätzlich vom Ansatz her wird Rotenburg ein Gewinner sein, wenn wir es schaffen, den Maximalversorger-Standard zu halten. Rotenburg ist eine Wucht in Niedersachsen und wird auf keinen Fall geschreddert, ganz sicher nicht. Die Verlierer sind die kleinen Kliniken, möglicherweise auch zu Recht. Viele von ihnen werden nur durch Landräte aufrecht erhalten. Das ist nicht gut fürs Gesundheitswesen und politisch ungerecht: Wir bekommen nicht einen Euro, müssen aber auch alles vorhalten und das Personal bezahlen. Das ärgert einen. Rotenburg kann bei den Plänen ein Gewinner sein, auch wenn es nicht einfach wird, weil wir die ein oder andere Ecke im Haus haben, für die es in der Region zu wenig Patienten gibt. Es gibt politisch kein Interesse daran, ein Rotenburger Diako kleiner zu machen. Was hier ist und zusammen spielt, hat Hand und Fuß.

Wie viele der 167 Krankenhäuser in Niedersachsen brauchen wir wirklich?

Das kann ich so nicht beantworten und werde keine Zahl nennen. Niedersachsen als Flächenland muss sich aber darauf einstellen, dass die Wege länger werden, dass es viel mehr ambulante Zentren gibt. Die stationäre Versorgung wird sich auf weniger Häuser konzentrieren. Die politische Stoßrichtung ist völlig klar: Qualität, und die hängt mit Abteilungszusammenstellung zusammen und der Erfahrung in bestimmten Bereichen. Wer etwas ständig macht und den nötigen Background hat, wird es besser machen können. Der medizinische Erfolg wird so besser sein. Das wird kleinere Häuser vom Markt nehmen. Möglicherweise wird es dann mehr Spezialkliniken geben, das ist auch Ok. Dann haben auch 200-Betten-Häuser eine Existenzberechtigung.