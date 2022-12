„Wir wollen alle irgendwo hin“: Jörn Schlüter und ein Lied für die Söhne Mannheims

Von: Nina Baucke

Jörn Schlüter hat den neuen Song für die Söhne Mannheims geschrieben.

Die Söhne Mannheims haben eine neue Single veröffentlicht: „Keine Eile“. Der Verfasser ist Jörn Schlüter, Musiker aus Bremen und gebürtig aus Bremervörde.

Bremervörde – Seit wenigen Tagen ist sie zu haben – die neue Single der Söhne Mannheims „Keine Eile“. Seine Wurzeln hat der Song allerdings nicht in der Pfalz, sondern im hohen Norden: in Bremen bei dem Ex-Bremervörder Jörn Schlüter. Wir haben bei ihm nachgefragt, wie man dazu kommt, einen Song für eine der bekanntesten Pop-Soul-Formationen im Land zu schreiben und wie Schlüter eine Schreibblockade umgeht.

Was ist Ihnen beim ersten Hören des fertigen Songs durch den Kopf gegangen?

Ich kenne den Song schon eine ganze Weile und auch seine Metamorphosen, und natürlich meine Ursprungsversion, die ein wenig anders ist, und die ersten Arrangements. Aber als ich ihn dann fertig gehört habe, habe ich mich sehr gefreut, den Sound der Söhne Mannheims zu hören. Ich finde ihn wirklich super abgebildet. Und ich höre, dass sie sich einfach in den Song reingebissen haben und ihn zu etwas Eigenem gemacht haben.

Wie ist der Kontakt zu den Söhnen Mannheims entstanden?

Ich arbeite als Songwriter für einen großen Verlag, und darüber ergeben sich oft Kontakte und auch konkrete Aufträge. Wobei ich so viel fremdschreiben gar nicht mache. In diesem Fall war es so, dass ich Leute aus der Band, insbesondere Florian Sitzmann, den Keyboarder und Produzenten, seit vielen Jahren kenne. Nicht supergut, aber wir haben schon zusammen gearbeitet, er hat für meine Band „Someday Jacob“ mal Streicherarrangements geschrieben und aufgenommen. Wir waren auch bereits gemeinsam im Studio.

Wie war die Zusammenarbeit mit ihm, aber auch mit den Söhnen Mannheims für Sie?

Dieser Song ist etwa zweieinhalb Jahre alt. Den habe ich einfach geschrieben, ohne im Kopf zu haben, wer den mal aufnimmt. Ich dachte immer schon, dass mit dem Song was passieren könnte, bis irgendwann mal ein guter Freund, Johannes Falk, der wiederum gut mit den Söhnen befreundet ist, die Idee hatte, den Song etwas anders aufzuzäumen. Das hat er gemacht und hat es ihnen vorgestellt. Ich hatte erst einmal gar nichts damit zu tun, aber sie haben mich immer informiert, was mit dem Song passiert.

Ist Ihnen das wichtig, dass Sie involviert bleiben?

Eigentlich nicht. Ich freue mich, wenn jemand was mit meiner Arbeit macht. Wenn ich einen Song fertig habe, aufgenommen und geschrieben, kann er raus und dann geschieht mit ihm, was mit ihm geschehen soll.

„Wir wollen alle irgendwas spüren, wollen unser Leben nicht verlieren“, ist eine Textzeile in „Keine Eile“. Was war Ihr Gedanke, als Sie den Text geschrieben haben?

Es geht in dem Song darum, Sachen hinterherzurennen, die einem vermeintlich wichtig erscheinen und man aber vielleicht umso mehr erkennt, was wirklich wichtig ist. Wir wollen alle irgendwohin, wollen etwas erreichen. Wir sehnen uns nach bestimmten Orten und überlegen uns Strategien, wie wir dahin kommen. Und manchmal sind die Ziele, die wir uns setzen, gar nicht so wichtig, weil andere Dinge wichtiger sind. Dass wir den Ort, an dem wir glücklich sind, auch auf anderen Wegen erreichen.

Was ist bei Ihren Songs zuerst da – die Melodie oder der Text?

Alles ist möglich. Manchmal ist erst einmal nur eine Textzeile da, manchmal gleich ein ganzer Refrain. Manchmal sind Melodien- und Songideen da, auf die ich dann einen Text schreibe. Manchmal kommt beides gleichzeitig. Also es gibt eigentlich jede Variante in ausgeglichener Art und Weise.

Wie war das bei „Keine Eile“?

Ich hatte diesen einen Satz: „Ich habe keine Eile.“ Für den habe ich dann eine Art Melodie im Kopf. Dann ist ganz schnell der Refrain entstanden, weil dieses Gefühl da war und ich nur nach Akkorden gesucht habe sowie nach einer Melodieführung, die dieses Gefühl nicht stört. Der Satz und meine Vorstellung davon sind, was es bedeutet, im Leben keine Eile zu haben. Also kurzer Vorsprung für den Text. (lacht)

Wie lief der Produktionsprozess von „Keine Eile?“

Normalerweise arbeitest du als Songwriter kontinuierlich irgendwie an Songs. Um sie Künstlern anzubieten, musst du sie irgendwie hörbar machen – so, wie du es kannst. Manche können das sehr gut und liefern Demos ab, die schon Produktionsdesign haben und im Grunde schon fertig sind. Andere, so wie ich, bleiben eher bei der akustischen Gitarre, meinem Hauptinstrument, oder beim Klavier und stellen den Song in einem kleinen Gewand dar. Und dann hoffst du, dass die Idee des Songs irgendjemanden erreicht. Manchmal ist es gut, gleich ein Sounddesign mit anzubieten: Denn der Sound entscheidet mehr über den Ausdruck und das Genre des Songs, als es früher der Fall war. Bei „Keine Eile“ war mein Sound ruhiger und balladesker. Da hatte Johannes Falk die Idee, es rhythmisch umzubauen, dass er besser zum Sound der Söhne Mannheims passen könnte. Das hat er dann gemacht.

Wäre das auch ein Song für Ihre Band „Someday Jacob“ gewesen?

Eher nicht, weil es ein deutscher Text ist und wir Englisch singen. Aber der Song an sich, wenn ich jetzt Englisch drauf getextet hätte, wäre vielleicht auch einer, den wir mit der Band angefasst hätten. Ansonsten schreibe ich für die Band eher etwas anders.

Was hilft Ihnen gegen Schreibblockaden?

Ich nehme laufend, bestimmt jeden Tag, immer mal eine Melodie, einen halben Satz oder einen Akkordwechsel, irgendetwas, was mir gerade in den Kopf kommt, mit der Diktierapp auf dem Smartphone auf – und habe deswegen auch nicht das Problem mit einer Schreibblockade. Weil ich immer in diesen Sack an Ideen-Fragmenten schauen kann. Ich suche mir dann da etwas heraus und mache es fertig. Manchmal wird das gut, und manchmal kommt auch gar nichts dabei heraus. Acht von zehn Ideen bleiben Fragmente und werden nie zu einem Song.

Löschen Sie das auch mal wieder?

Grundsätzlich kategorisiere ich die Ideen, was zueinander passt. Aber ja, irgendwann lösche ich das auch wieder.

Wie schreiben Sie Songs – brauchen Sie dazu eine bestimmte Atmosphäre?

Ich habe diverse Orte im Haus, an denen das Schreiben geht. Aber diese Ideen und Fragmente, die kommen überall, auch an den unmöglichsten Orten. Dann muss ich mir schnell einen Platz zum Aufnehmen suchen, bevor die Idee verloren geht.

Was war der ungewöhnlichste Ort, an dem Ihnen mal etwas eingefallen ist?

Weiß ich nicht. Aber ich sitze andauernd in Straßenbahnen und singe halbwegs in mein Handy – in der Hoffnung, dass das niemand anderes mitbekommt und mich für sonderbar hält.

Wie wichtig ist es Ihnen, dass ein Song eine Botschaft hat?

An einer Botschaft ist mir gar nicht gelegen. Es geht mir immer um eine Resonanz des Songs zu mir selbst: Das, was ich schreibe, muss dem entsprechen, was ich gerade empfinde. Sonst kann ich nicht schreiben. Welchen Ausdruck das am Ende annimmt: Das kann alles sein. Nicht unbedingt bedeutungsschwer, auch mal leicht. Ich liebe Songs, wo es in allererster Linie um die Musik geht und der Text eher assoziationsmäßig und mosaikartig bleibt. Es geht dann nur darum, das Gefühl des Songs abzupassen und nicht darum, mit ihm zu konkurrieren, in dem man da eine Botschaft drauflegt.

Was bedeutet es Ihnen, einen Text, einen Song von Ihnen im Radio zu hören?

Das passiert nicht oft, aber wenn, dann freue ich mich.

Hören Sie überhaupt noch Radio, welche Rolle spielen ansonsten Streamingdienste wie Spotify & Co.?

Ich arbeite als Musikjournalist, ohne die Streaming-Plattformen würde ich gar nicht klarkommen. Ich höre aber auch Radio und habe einen Plattenspieler – nur keinen CD-Player.