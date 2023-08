Bock auf elektronische Fahrzeugdiagnosen

Von: Henrik Pröhl

Teilen

Wer ein Auto verstehen will, braucht heute ein Notebook: Joel Ney wird Mechatroniker. © Pröhl

In der Serie zum Fachkräftemangel beleuchten wir Branchen, in denen es besonders hakt. Und wir zeigen Beispiele, wie man gegensteuern kann: Joel Ney wird Mechatroniker.

Rotenburg – „Ich habe früher schon immer an Mopeds herumgeschraubt“, sagt Joel Ney, für den der Berufsweg offenbar bereits im Jugendalter vorgezeichnet war. „Mein Papa ist auch Kfz-Mechaniker“, sagt der 20-Jährige, „da war für mich klar, dass ich das auch werden will.“ Heute freilich nennt sich die Berufsbezeichnung Mechatroniker, weil längst Elektronik in die Motorenwelt Einzug gehalten hat.

Jeder, der heutzutage ein modernes Fahrzeug unterm Hintern hat, weiß um die rätselhaften Signale, die ein modernes Cockpit blinkend oder piepend von sich geben kann. „Joels Vater hat damals auch in unserer Firma gearbeitet“, erinnert sich Thorsten Bruns, geschäftsführender Gesellschafter von Toyota Bassen, wie das Rotenburger Autohaus der japanischen Marke heißt. Nun also ist Sohnemann in die Fußstapfen seines Vaters getreten und scheint sich darin wohlzufühlen. „In der Werkstatt herrscht ein gutes Betriebsklima“, sagt der Rotenburger, „und ich stehe hinter der Marke.“ Thorsten Bruns sorgt dafür, dass es beim guten Klima bleibt, wenn er sagt: „Wir haben die Löhne komplett angehoben, weil wir wissen, dass alles teurer geworden ist.“ Und Bruns hat noch ein Ass im Ärmel: „Ich habe ein neues Arbeitsprogramm entwickelt, dass mehr Dynamik ins Team bringt. Wir fahren in zwei Schichten, die sich abwechseln. Die produktiven Kollegen der ersten Schicht arbeiten von montags bis samstags, die anderen haben eine verkürzte Woche von montags bis donnerstags.“

Körperlich anstrengend

Das scheint guten Anklang zu finden. „Wir haben eine sehr junge Truppe, die untereinander auch mal den Dienst tauscht, das funktioniert gut. So kommt der neue Trend von Work-Live-Balance zum Tragen“, erklärt der Chef von insgesamt 40 Mitarbeitenden in zwei Häusern.

Joel Ney findet es gut. Nach der Realschule hat er ein Fachabi gemacht und ist seit 2021 in der Ausbildung zum Mechatroniker. Parallel gibt es den theoretischen Unterricht an den berufsbildenden Schulen in Rotenburg. „Im nächsten Jahr mache ich meine Gesellenprüfung, da geht es um Tüv-Durchsicht, Achsenvermessung und Hochvolt-Fahrzeuge“, zählt der junge Mann auf. Ist der Job eigentlich anstrengend? „Körperlich schon, wenn die Reifen-Zeit kommt.“ Reifen-Zeit? „Naja, der Reifenwechsel, da musst du schon was in den Armen haben. Mental anstrengend ist, dass man sich den ganzen Tag natürlich konzentrieren muss. So eine Motor-Diagnose ist schon anspruchsvoll.“

Positive Aussichten

Was der Azubi meint, ist der Vorgang, wenn Digitaltechnik per Laptop über den OBD-Anschluss (On-Board-Diagnose) zum Einsatz kommt, also ein Fahrzeugdiagnosesystem mit den Daten, die während der Fahrt aufgezeichnet werden, ausgelesen werden können. „Das macht Spaß“, sagt Joel Ney und strahlt. „Du kannst forschen, Zusammenhänge feststellen und Erfahrungen sammeln. Ich habe einfach Bock auf elektrische Diagnosen.“ Und was wird später nach der Gesellenprüfung? „Entweder werde ich mal Werkstattmeister oder gehe in den Bereich Entwicklung und studiere Fahrzeugsystem-Technik.“

Schlecht wäre das nicht, zumal E-Autos und ihre Batterie-Ressourcen durchaus noch Luft nach oben haben. Joel Ney hat so früh wie möglich Führerscheine für Moped und Auto gemacht hat. „Das gehört zu diesem Job einfach dazu“, erklärt der Azubi. Und was ist jetzt insgesamt so toll am Beruf des Mechatronikers? „Dass man sich vielseitig technisches Wissen erwerben kann. Und nach dem ersten Lehrjahr kannst du selbstständiger arbeiten und Verantwortung übernehmen.“

Autohaus-Chef optimistisch

Autohaus-Chef Thorsten Bruns blickt durchaus optimistisch in die Zukunft: „Die Lage auf dem Arbeitsmarkt in der Automobilbranche hat sich verbessert.“ Die Statistik gibt ihm recht. Den Ausbildungsberuf Kfz-Mechatroniker/in wählten 21 588 junge Menschen im Jahr 2022 und damit 4,3 Prozent mehr als im Vorjahr.

„Bisher habe ich drei Azubis im Betrieb“, sagt der Chef, „der vierte kommt nächsten Monat. Und auch zwischendurch gibt es Bewerbungen. Aber ich sage auch ganz ehrlich, dass da viele drunter sind, die wirklich ungeeignet sind.“ Was genau Bruns damit meint, „ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt“, blickt er Augen zwinkernd über den Schreibtisch. Joel Ney gehört in jedem Fall zu den guten Azubis. Und er sorgt für eine tolle Kulisse fürs Foto, wenn er alles herbeischafft, um die Fahrzeugdiagnose nachzustellen.

Wie sagt noch der junge Mann? „Ich habe einfach Bock auf elektrische Fahrzeugdiagnosen.“