Jetzt geht’s wieder rund

80. Jahrmarkt-Eröffnung bei regnerischem Wetter

+ Es geht wieder rund auf dem Lohmarkt in der Kreisstadt.

Rotenburg - Von Guido Menker. Es ist ein Termin, der von der Tradition lebt. Zur Eröffnung des Rotenburger Jahrmarktes trifft man sich zur Mittagszeit im Schwarzwald-Café von Enrico Weber. Bürgermeister Andreas Weber (SPD) begrüßt die zahlreichen Gäste – unter ihnen Kollegen aus dem Rathaus, Mitglieder des Stadtrates, Vertreter von Polizei und Bundeswehr, der Schausteller natürlich sowie vom Bauhof. Mit von der Partie ist auch Hermann Martin als Marktbürgermeister. Ein begehrter Mann, denn er ist es, der den schon lange wartenden Kindern und Jugendlichen Fahrchips für die Karussels und andere Fahrgeschäfte spendiert. Es ist die 80. Markteröffnung, auf die man an diesem Freitag anstößt. Tradition eben. Deshalb steht auch schon das Essen bereit, dass den Gästen an den Tischen serviert wird, sobald das erste „Prost!“, verbunden mit der Hoffnung auf einen friedlichen Jahrmarkt, ausgesprochen worden ist. Dass kurz nach dem Essen die Sonne hervorkommt, lässt die Stimmung steigen. Das Wetter am Wochenende soll ja gut werden. Der Jahrmarkt öffnet heute und morgen um 13 Uhr. Es geht also wieder rund auf dem Lohmarkt. Günter Wellbrock wirft noch einmal die Drehorgel an – dann wagen sich die Gäste in die Fahrgeschäfte. men