Jetzt geht’s wieder los

BBS Rotenburg erwarten Montag die ersten Schüler zurück

+ Am Ein- und Ausgang der Schule ist alles klar geregelt.

Rotenburg - Ein- und Ausgang sind schon draußen vor der Tür klar voneinander getrennt - mit einem Absperrband sowie deutlichen Markierungen auf dem Pflaster. Wer die Berufsbildenden Schulen (BBS) an der Verdener Straße in Rotenburg betritt, steht unmittelbar vor einer Hygieneinsel. Dazu gibt es deutliche Hinweise, wie die Hände zu desinfizieren sind. Plakate dieser Art gibt es in der Schule alle paar Meter, weitere Markierungen auf den Gängen ebenfalls. Man ist gut vorbereitet auf das, was da kommt. Denn von Montag an kehren die ersten der insgesamt 2 420 Schüler wieder in die BBS zurück.