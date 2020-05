Jetzt geht’s um die Details

Rotenburg –Vom kommenden Wochenende an können die Kirchen wieder Gottesdienste anbieten. Welche Gemeinden diese Möglichkeit ergreifen und wie die Gottesdienste aussehen, steht allerdings noch nicht fest. „Die Kirchenvorstände prüfen jetzt bis Donnerstagsabend, ob und wie sie die Vorschriften einhalten können.“ Das erklärt Superintendent Michael Blömer auf Anfrage unserer Redaktion. Seit Wochen sind die Kirchen wegen der Corona-Krise geschlossen. Gottesdienste in üblicher Form waren damit nicht mehr möglich. Betroffen war damit auch das Osterfest. Viele Gemeinden haben sich daher Alternativen einfallen lassen.

„Die Überprüfung wird mehrere Tage in Anspruch nehmen, denn es geht um viele Fragen, die zu beantworten sind“, sagt Blömer. Da seien die Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten, und daraus ergibt sich, wie viele Besucher zum Gottesdienst in die Kirche gelassen werden dürfen“, so Blömer. Der Wille in den Gemeinden, wieder Gootesdienste anzubieten, sei „ganz groß.“ Ob sich ein Gottesdienst beispielsweise in der Stadtkirche realisieren lasse, will Blömer noch nicht beantworten. „Das ist jetzt wirklich Sache der Kirchenvorstände, da will und kann ich nicht vorgreifen.“ Mit Blick vor allem auf die wirtschaftlichen Folgen der aktuellen Krise sei die Schließung der Kirchen natürlich ebenfalls sehr traurig, aber für die Gemeinden keineswegs tragisch gewesen. „Wir sollten da nicht klagen, wenn wir sehen, welche Ängste andere Menschen ertragen müssen.“

Zugleich freut sich der Rotenburger Superintendent über die Kreativität, mit der die Pastoren in den vergangenen Wochen viele Wege bereitet hätten, um den Menschen trotzdem nahe zu kommen. Video- und Telefonandachten sind nur zwei Beispiele dafür. „Da hat es wirklich viele Entwicklungen gegeben“, sagt Blömer erfreut. Zugleich hoffe er, dass diese Entwicklung, diese Kreativität auch über die Krise hinaus anhalten wird. Schließlich hat er seit seinem Amtsantritt im 16 Gemeinden umfassenden Kirchenkreis Rotenburg schon mehrmals deutlich gemacht, dass die Kirche viele Bemühungen starten müsse, um die Menschen eben auch außerhalb des sonntäglichen Gottesdienstes zu erreichen. Da spiele das Internet eine große Rolle.

Mit der Ankündigung, dass Gottesdienste vom kommenden Wochenende an wieder möglich sind, verbinden viele Gemeindemitglieder zugleich die Frage, wie es in Sachen Konfirmation weitergeht. Diese waren ebenfalls auf unbestimmte Zeit ausgesetzt worden. Genaue Termine kann der Superintendent auch jetzt noch nicht nennen, aber er berichtet, dass es in mehreren Gemeinden zurzeit um die Frage geht, inwieweit diese im Herbst nachgeholt werden können. „Das halte ich auch durchaus für möglich“, sagt er. Doch auch in diesem Fall seien noch viele Details zu klären – und zwar ebenfallsfalls vor Ort in den Gemeinden und damit in den jeweiligen Kirchenvorständen. Eigentlich befindensich die Kirchen gerade in der Zeit der Konfirmationen.

Blömer macht allerdings deutlich, dass auch im Herbst aller Voraussicht nach noch besondere Regeln gelten werden. Im Klartext: In der üblichen Form werden auch die Konfirmationen dann noch nicht stattfinden können. „Vor allem werden sie wohl in kleinerem Rahmen laufen.“ Dennoch hält es der Superintendent für ganz wichtig, sie möglichst im Herbst anzubieten. Wie genau, das liege jetzt in der Verantwortung der Kirchengemeinden, die das alles planen müssten.

Internet spielt eine zunehmend große Rolle

Das Internet spielt für die Gemeinden im Kirchenkreis Rotenburg eine zunehmend große Rolle. Das ist nicht neu, aber: „Wegen der Krise geht die Entwicklung jetzt schneller voran“, sagt Superintendent Michael Blömer. Es geht darum, sich zeitgemäß zu präsentieren und mehr auf die Menschen zuzugehen. Nicht zuletzt deshalb gibt es schon jetzt die Anfänge einer überarbeiteten Homepage unter der Adresse www.rotenburg-kirchenkreis.de. Nach und nach folgen schon bald die Inhalte aus den Gemeinden, die Schulungen – online, versteht sich – laufen bereits. „Außerdem wollen wir uns im kommenden Jahr auch mit den sozialen Medien beschäftigen“, verspricht Blömer. Wie der Internet-Weg funktionieren kann, zeige sich bereits in der aktuellen Situation.