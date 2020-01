Jeder ist willkommen

Rotenburg – Leises Stimmengewirr schallt einem beim Betreten der Kontaktstelle des Diakonischen Werks in der Goethestraße entgegen. Es ist kurz nach 11 Uhr. Die ersten Gäste sitzen im Aufenthaltsraum. Obwohl es erst in gut einer halben Stunde losgeht, nutzen sie die Gelegenheit für einen entspannten Schnack. Nach dem Mittagessen, das es hier gleich geben soll, riecht es aber noch nicht. Kein Wunder, es wird geliefert und die schwere gelbe Box mit der Hauptspeise steht noch verschlossen vor der Tür. Nur der Nachtisch, verschiedene Joghurtsorten, steht bereits in der Küche.

Im Büro sitzen derweil Geschäftsführerin Angela Hesse sowie drei der insgesamt 15 Ehrenamtlichen entspannt bei einer Tasse Kaffee an einem kleinen Tisch. Gemeinsam besprechen Hesse und Ursel Wassermann, Vera Raßmann und Helmut Witz, was aktuell ansteht. Aber auch das ein oder andere private Wort fällt – man kennt sich. „Jetzt sollten wir aber anfangen“, sagt Raßmann plötzlich und steht auf. Alle drei binden sich ihre Schürzen um, das ist Pflicht. Und sie tragen blaue Pullover mit der Aufschrift „Nicht allein essen. Essen nicht allein“. „Das ist unser Motto“, erklärt Raßmann, während sie die erste Schale aus der Box nimmt. Als sie den Deckel abnimmt, steigt Dampf auf.

Auf der Speisekarte steht heute Fischfilet, dazu Gabelspaghetti mit Kirschtomaten und Zuckerschoten sowie eine mediterrane Soße. 30 Mahlzeiten bestellt Hesse pro Ausgabetag, durchschnittlich kommen zwischen 25 und 30 Gäste. „Letzten Donnerstag gab es Grünkohl, da waren wir restlos ausverkauft“, erzählt Hesse, während Witz die zweite, sichtlich schwerere silberne Schale mit den Nudeln hereinschleppt. Vorsichtig schiebt er sie auf das mobile Warmhaltegerät, mit einem leisen Plumps sinkt sie in die Vorrichtung.

Und dann kann es losgehen: Energisch schnappt sich Raßmann einen weißen großen Löffel, füllt erst Fisch, dann Nudeln auf einen Teller. Wassermann übernimmt, gießt Soße darüber, schnappt sich einen Joghurt und bringt den ersten Teller nach draußen. Indes macht Raßmann bereits die nächste Portion fertig, es ist ein Hand-in-Hand-Arbeiten – na klar, die Helfer machen das nicht zum ersten Mal. Da sitzt jeder Handgriff.

Die ersten fünf Gäste haben im Aufenthaltsraum bereits ihren Teller vor sich stehen. Die Tische sind gedeckt, bunte Servietten und Vasen mit Tulpen in verschiedenen Farben lockern den sonst etwas tristen Raum auf. Weiter vorne auf dem Tisch steht eine weiße Dose mit der blauen Aufschrift „Spenden“ – denn damit und mithilfe von Zuwendungen finanziert sich das offene Angebot. „Aber es steht finanziell immer auf der Kippe“, sagt Hesse. So musste unter anderem das Essen pro Person auf drei Euro erhöht werden. „Und manchen fallen schon diese drei Euro schwer.“

Hesse sitzt mittendrin. Fragt nach, hört zu, erklärt Nützliches zu verschiedenen Themen. Heute hat sie zum Beispiel eine Notfalldose dabei, außerdem die Patientenvorsorge. Aber vorrangig geht es ihr um den Menschen vor sich; sie fragt, wie es Zuhause läuft, was es Neues gibt. Zwischendurch fällt der ein oder andere Satz – auch hier: Man kennt sich. Doch Hesse braucht auch Geduld, denn erstmal wird gegessen. Die Stille wird nur unterbrochen vom Klappern des Bestecks. Aber es ist keine unangenehme Stille. Auch wenn das Leben einiger Menschen, die hierherkommen, sicher nicht immer einfach ist, in diesem Moment scheinen sie zufrieden. Und was vor allem den älteren Gästen wichtig scheint: Sie haben Gesellschaft. Sie sind nicht alleine.

So wie eine ältere Dame, die am Tischende sitzt. Sie trägt eine blau-weiße Strickmütze und hat noch ihren Wintermantel an. Es ist ungemütlich draußen, aber auch drinnen nicht richtig warm. Die Frau isst konzentriert ihren Fisch. Sie scheint ein wenig in ihrer eigenen Welt versunken, doch wenn einer der anderen sie direkt anspricht, wird klar, sie hört ganz genau zu. Und genießt.

Immer mehr Gäste kommen durch die Tür. Es wird lauter, es wird fröhlicher. „Ich muss pünktlich los, nachher kommen die ,Superhändler‘ im Fernsehen“, sagt eine andere Frau und lacht. Die Stimmung ist gelöst. Auch Olaf Laudan isst regelmäßig hier. „Es ist alles familiärer“, bestätigt er den Eindruck. „Man bekommt sein Essen gebracht, wird aber nicht abgefertigt.“ Wassermann bestätigt das unbewusst, als sie im Vorbeigehen gut gelaunt fragt „Na, schmeckt‘s?“ und die leeren Teller abräumt. Die Antwort ist einhellig: „Lecker!“

Offener Mittagstisch Diakonisches Werk

Seit 2001 gibt es den Offenen Mittagstisch. Mittlerweile organisiert diesen das Diakonische Werk, 15 Ehrenamtliche helfen dabei. Dort gibt es ein warmes Mittagessen, zugleich ist es ein Ort der Begegnung und des Austauschs. Das Angebot richtet sich unter anderem an Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger, Wohnungslose, Alleinerziehende, vereinsamte Menschen sowie jene mit seelischen Erkrankungen. Aber auch jeder andere ist willkommen. Eine Mahlzeit kostet fünf Euro. Drei Euro zahlen die Besucher, der Rest finanziert sich aus Spenden, Zuwendungen der Stadt, des Landkreises sowie den Rotenburger und der Brockeler Kirchengemeinde und den Werken. Einen großen Anteil trägt der Kirchenkreis selbst.