Jeder ist Teil der Geschichte

Rotenburg - Von Ann-christin Beims. Anlässlich der Feierlichkeiten vor Kurzem zu 70 Jahre Ratsgymnasium Rotenburg haben sich viele Schüler in ihren Seminarfächern intensiv mit der Geschichte ihrer Schule auseinandergesetzt. Dabei herausgekommen ist nicht nur eine Ausstellung, die während der Feier zu sehen war, sondern auch eine digitale Festschrift, die auf der Internetseite des Gymnasiums einsehbar ist. Maike Schuppe und Maximilian Voigtländer sind zwei der Schüler, die über das Seminarfach-Thema „Bildung“ daran beteiligt waren.

„Wir haben viele Impulse und Informationen der Schüler übernommen“, erklärt Lehrer Norbert Bitzer, der mit einigen Kollegen die redaktionelle Gestaltung der Seite übernommen hat. Über Fach- und Gruppenarbeiten haben sich die Jugendlichen verschiedenen Themenbereichen gewidmet. „Wir haben zum Teil die komplette Schulchronik auseinandergenommen“, sagt Voigtländer. Er und seine Mitschüler standen dabei vor einer großen Herausforderung: Im Archiv befinden sich etwa 30 000 Seiten aus alten Akten und Zeitungsartikel, dazu diverse Filme und andere Mitschnitte. Für eine bessere Übersicht haben sie daher vier Bereiche ausgewählt: die bauliche Entwicklung von 1949 bis heute, außerschulische Lernorte, Theater und Musical sowie Anekdoten.

Im Bereich Letzterer gibt es viel Amüsantes – nicht zuletzt dank der Abistreiche. So hat Bitzer auf der Feier einen sogenannten goldenen Abiturienten getroffen. Er machte vor 50 Jahren seinen Abschluss. „Zu der Zeit war Oberstudiendirektor Krause hier, er wurde ,der Elch‘ genannt. Da haben die Schüler einen riesigen Pappmaché-Elch gebastelt und tonnenweise Mist rangekarrt“, erzählt er und lacht. „Damals war Schule noch nicht so locker, das war ein Autoritätsbruch sondergleichen.“

Auch baulich hat sich seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges viel getan. „Unmittelbar danach gab es in Rotenburg einen erheblichen Bevölkerungszuwachs. So war der Aufbau eines eigenständigen Gymnasiums notwendig“, sagt Bitzer. Dabei haben sich zunächst die vorhandene Mittelschule und die aufzubauende Oberschule zusammengeschlossen, trennten sich jedoch 1955 nach Konflikten voneinander. Bis 1958 war der Unterricht auf vier Gebäude im Stadtbereich verteilt – keine Dauerlösung. „Ein Hauptmotiv für die Entwicklung war denn auch die andauernde Raumnot“, erklärt Voigtländer. So kam es nach Verhandlungen zum Neubau an der Gerberstraße.

Auch im Bereich der außerschulischen Lernorte kommen viele Facetten zusammen. „Dazu gehören Austauschprogramme, Geschichte und sportliche Aktivitäten wie ,Jugend trainiert für Olympia‘. Die Schule war in diesem Bereich schon immer sehr aktiv“, erzählt Schuppe. „Es gibt viele Parallelen zwischen früher und heute, zum Beispiel die Partnerschaft mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.“

Theater und Musical seien ohnehin „eine jahrzehntealte Tradition“. Viele alte Filmaufnahmen seien bei der Recherche aufgetaucht, die ältesten aus den 1950er-Jahren. „Es gab viele große Produktionen, vor allem Ende der 80er-Jahre“, so Bitzer. „Little Shop of Horrors“ beispielsweise wartete mit einer riesigen mechanischen Pflanze auf, die den damaligen Regisseur verschluckt hat und Motorrädern auf der Bühne. „Oliver Gies, heute mit Maybebop unterwegs, war an der Inszenierung beteiligt.“

Doch mit der Umstellung von G9 (13 Schuljahre) auf G8 (zwölf Schuljahre) endete die Zeit vorerst. „Die Schüler mussten viel Stoff in weniger Zeit bewältigen, hatten mehr Druck, da war weniger Spielraum vorhanden“, erklärt der Lehrer. Das soll sich jetzt wieder ändern – Niedersachsen kehrt zum Abitur nach 13 Jahren zurück. „Wir haben im vergangenen Jahr ,How to save a life‘ aufgeführ, ein kleines Zombiemusical, da war viel kreatives Potenzial.“ Durch den offenen Ganztag gibt es mehr Möglichkeiten, wodurch auch eine Theater-AG wieder zustande kommen kann.

Dabei hat sich die Arbeit der Schüler, die nach den Sommerferien 2018 begann, nicht auf die Schulzeit beschränkt. Sie haben viel Freizeit investiert. „Ich war überrascht, wieviel dokumentiert wurde, das ist faszinierend“, sagt Schuppe. Voigtländer schließt sich an: „Man erkennt, wie wenig man doch über die eigene Schule weiß.“ Das kann ihr Lehrer bestätigen: „Je älter man wird, desto mehr merkt man, dass die Schule auch die eigene Identität mit prägt. Und jeder ist Teil ihrer Geschichte.“