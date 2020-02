Jeden Sonntagmorgen

Rotenburg - Von Guido Menker. Die beiden Rotenburger Samer Tannous und Gerd Hachmöller sind schon ganz gespannt und ein wenig aufgeregt: Am 2. März erscheint im „Random House“-Verlag ihr gemeinsames Buch mit dem Titel „Kommt ein Syrer nach Rotenburg (Wümme)“. Vier Tage später steigt im großen Sitzungssaal des Rotenburger Rathauses die Premiere mit einer Lesung. Um 19 Uhr geht’s los.

„Versuche, meine neue deutsche Heimat zu verstehen“, lautet der Untertitel dieses 240 Seiten umfassenden Spiegel-Buches, das eine Geschichte hat, die vier Jahre zurückreicht.

2015 kommt der heute 50-jährige Samer Tannous zusammen mit seiner Frau und den beiden Töchtern von Damaskus aus in Rotenburg an. Der Krieg hat sie aus ihrer Heimat vertrieben. Wenige Monate später lernt der Französisch-Dozent bei einer Veranstaltung des Deutsch-Französischen Partnerschaftsvereins Gerd Hachmöller kennen. Sie kommen ins Gespräch und tauschen am Ende ihre Adressen aus. Hachmöller lädt Tannous zum Basketball-Spielen ein – es entwickelt sich eine Freundschaft. Über den Sport hinaus gestalten die beiden Männer Workshops für ehrenamtliche Helfer in der Flüchtlingsarbeit, aber auch für Flüchtlinge selbst. „Wir haben uns viel unterhalten. Bei den Autofahrten, aber auch in der ,dritten Halbzeit’ nach dem Sport“, erinnert sich Hachmöller, Leiter der Stabsstelle Kreisentwicklung beim Landkreis Rotenburg. Die Gespräche sind gut und intensiv, und viel davon ist für sie so interessant, dass sie es aufschreiben wollen.

Immer am Sonntagmorgen treffen sie sich bei Tannous zu Hause, trinken Kaffee und fangen an, die Geschichten zu Papier zu bringen. Geschichten, in denen der Syrer sich aus seiner ganz persönlichen Sicht mit den Dingen des deutschen Alltags auseinandersetzt und einen Vergleich zieht zu dem, was er aus Syrien kennt. Sport, Liebe, Gesundheitssystem, Naturschutz, die Rollenverhältnisse von Mann und Frau, Erziehung, Radfahren, Geburtstage und Feste, Leistung – die Bandbreite ist groß. Ein Beispiel: Deutsche Kinder fragen ihre Eltern am Morgen „Was machen wir heute?“. Samer Tannous’ Kinder wollen was ganz anderes wissen: „Wen treffen wir heute?“ Tannous beobachtet, ordnet ein und vergleicht.

Hachmöller hilft beim „Verpacken“ und Erklären. Und beide zusammen bieten diese Geschichten als Kolumne an. 20 Mal erscheint diese zunächst in der Wümme-Zeitung. Dann bieten sie das Material dem Spiegel an. Der ist interessiert und stellt wöchentlich einen Teil online – hinter der Bezahlschranke. „Wir dachten, das ginge über zwei oder drei Wochen“, sagt Hachmöller. Am Ende sind es aber 15 Monate, also 65 Ausgaben.

In einer überarbeiteten Fassung finden sich viele der Kolumnen-Beiträge jetzt im Buch wieder. Schließlich habe die Spiegel-Redaktion die beiden Männer wissen lassen, dass es die nicht nur erfolgreichste, sondern auch längste Online-Kolumne des Spiegel bislang gewesen sei. Inzwischen ist sie beendet. 30 000 Leser haben sie wöchentlich erreicht. Per E-Mail und später auch über die Kommentarfunktion landeten unzählige Reaktionen bei Samer Tannous und Gerd Hachmöller – und jetzt folgt das Buch. „Vor allem die Resonanz auf die Kolumne hat für die Motivation gesorgt, immer weiterzumachen“, sagt Tannous, der nach wie vor als Französisch-Lehrer an der Scheeßeler Beekeschule beschäftigt ist.

Aber was ist Rotenburg heute eigentlich für ihn, den Syrer, der vor fünf Jahren an die Wümme gekommen ist? „Ich fühle mich wohl, auch wenn es manchmal nicht leicht ist.“ Er komme schließlich aus Damaskus, einer Stadt mit vier Millionen Einwohnern. Rotenburg sei klein, manchmal auch etwas langweilig. Er habe bereits über einen Umzug in eine größere Stadt nachgedacht. Doch das passiert vorerst nicht. Denn: „Immer dann, wenn wir aus Hamburg oder Bremen wieder nach Rotenburg fahren, sagen wir, es ist, wie ins eigene Dorf zurückzukommen. Es ist unsere Heimat.“ Und er fühlt sich auch schon gut integriert. „Ich habe einen Kalender, ich versuche, immer pünktlich zu sein. Aber wenn eine Frau im Restaurant für mich bezahlen möchte, dann wäre das mit meiner arabischen DNA nicht vereinbar.“ Auch über so etwas schreibt der Syrer. Früher hat er das immer nur für sich selbst gemacht – jetzt veröffentlicht er seine Texte zusammen mit Gerd Hachmöller.

Das Buch ist ab dem 2. März zum Preis von 18 Euro erhältlich. Wer am 6. März zur Premiere kommt, kann es sich außerdem auch noch von den beiden Autoren signieren lassen.