Jazz-Rock-Festival vor kleinem Publikum

Rotenburg - Der Verein Kulturbahnhof Rotenburg (Kuba) hat mit einem kleinen Festival erneut auf sich aufmerksam gemacht. Gleich drei vereinseigene Bands präsentierten sich auf der Bühne im Restaurant „Oase“ neben der Rotenburger Kaserne.

Obwohl der Eintritt kostenlos war, zählte Vorstandsmitglied Pat Dalton nur rund 100 Interessierte. „Ich hatte mit mehr Leuten gerechnet, bin aber dennoch zufrieden. Die Stimmung im Saal war am Ende kaum zu toppen“, äußerte sich Dalton, der Initiator des Kuba-Festivals.

+ Festivalorganisator Pat Dalton steht am späten Abend als Sänger der Band Gemeinschaftspraxis auf der Bühne. © Goldstein

Für diejenigen Jazz-Rock-Fans, die am Abend dabei waren, hat sich das Kommen aber gelohnt. Das Trio Segretto di Vittoria mit Sängerin Laura Perra, Gitarrist Gianluca Frau und Giorgio Meyer am Cajon, eröffnete mit teilweise eigenen Songs den Abend. Dabei erinnerte Perras Stimme an die nigerianisch-britische Soulsängerin Sade Adu. „Ein toller Einstand für zukünftige Kuba-Konzerte“, hieß es seitens des Vereinsvorstandes.

Seit zwölf Jahren ist die Musikgruppe Groove Collection Teil des Kulturbahnhofs. Die Band des Gitarristen Jürgen Kolbe zeigte sich von einer anderen Seite, indem sie statt krachenden Funk-Songs Lieder spielte, die von ihr nur selten zu hören sind. Und zwar mit Jazz-Rock-Stücken von Pee Wee Ellis, Billy Cobham, Incognito und anderen Musikgrößen aus dieser Zeit. Das Publikum war begeistert und gut auf den finalen Auftritt von Gemeinschaftspraxis vorbereitet. Die Musiker in den Arztkitteln fanden das richtige Rezept gegen müde Beine. Bei den Rhythmen hielt es keinen Besucher mehr auf den Sitzen.

