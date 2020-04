Jawoll-Aktion in Rotenburg: Kaum jemand informiert

Einkaufsmöglichkeit für Senioren floppt

+ © Goldstein Natürlich sind auch die begehrtesten Produkte der Zeit vorrätig. © Goldstein

Rotenburg – Der Jawoll-Markt in Rotenburg hat gestern Morgen um 8 Uhr die Türen für eine ganz besondere Aktion geöffnet. Bundesweit hatte das Unternehmen auf die Corona-Pandemie reagiert und eine Stunde lang eine Einkaufsmöglichkeit ausschließlich für Senioren ab 50 Jahren ermöglicht, damit die Risikogruppe in aller Ruhe einkaufen kann. Während in fast allen Jawoll-Filialen in 14 Bundesländern die Chance von den Senioren reichlich genutzt worden ist, hat die Aktion in der Kreisstadt jedoch gefloppt.