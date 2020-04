Jawoll-Aktion: Kaum jemand informiert

Rotenburg – Der Jawoll-Markt in Rotenburg hat gestern Morgen um 8 Uhr die Türen für eine ganz besondere Aktion geöffnet. Bundesweit hatte das Unternehmen auf die Corona-Pandemie reagiert und eine Stunde lang eine Einkaufsmöglichkeit ausschließlich für Senioren ab 50 Jahren ermöglicht, damit die Risikogruppe in aller Ruhe einkaufen kann. Während in fast allen Jawoll-Filialen in 14 Bundesländern die Chance von den Senioren reichlich genutzt worden ist, hat die Aktion in der Kreisstadt jedoch gefloppt.

Die Rotenburger Marktleiterin Anna Kindler hat eine plausible Erklärung dafür: „Die Aktion sollte durch die Beilage in der Zeitung öffentlich gemacht werden. Da unsere Filiale auf Anordnung des Ordnungsamtes in der vergangenen Woche geschlossen wurde und wir nicht wussten, ab wann wir wieder öffnen, ist der Druckauftrag zurückgenommen worden.“ Als am Mittwoch alle Auflagen erfüllt waren, sei die Filiale geöffnet worden. Zu spät für den Druck der Beilage in Rotenburg. So hätten die Mitarbeiter versucht, durch Mund-zu-Mund-Propaganda auf die Aktion hinzuweisen. Ohne großen Erfolg, wie sich gestern herausgestellte. Es sei zwar auf dem Onlineportal veröffentlicht worden, habe aber offensichtlich die Zielgruppe nicht erreicht.

Charlotte Karstens aus Rotenburg war dennoch da – als erste Kundin gegen 8.15 Uhr in der Filiale im Wümmepark. Sie habe zufällig gesehen, dass Jawoll bereits geöffnet hat. Die Aktion selbst fand sie super. Die wenigen Kunden, die ebenfalls zufällig da waren, hatten Gelegenheit, Sonderangebote mit einer Stunde Gültigkeit in die Warenkörbe zu legen. „Ich hoffe, dass solche Aktionen auch in Zukunft durchgeführt werden“, so Marktleiterin Anna Kindler. Mit entsprechender Werbung wäre mehr los gewesen. Hans-Peter Schirza von der Jawoll-Verwaltung aus Soltau berichtet von durchweg positiver Resonnanz bei den Senioren in den anderen Jawoll-Filialen bundesweit. go