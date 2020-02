40 Jahre nach der Flucht: Enno Wohlbergs Erinnerung an einen Freitagmorgen in Kabul

Rotenburg - Am frühen Freitag, es ist der 17. Oktober 1980, also vor fast 40 Jahren, musste nach wochenlanger heimlicher Planung und akribischer Vorbereitung bei Kaufmann Enno Wohlberg alles Hals über Kopf gehen: Die Flucht des damals 43-jährigen Geschäftsmanns aus der kurz zuvor von den Russen besetzten afghanischen Hauptstadt Kabul zu seiner Familie nach Rotenburg. Wohlberg, der in verantwortlicher Position in Südasien unter anderem Textilfabriken aufbaute, war ab und an wieder in Deutschland gewesen. Etwa 16 Jahre lebte und arbeitete er in Asien.

Seine Familie, Ehefrau Barbara (38) und die beiden Kinder Enno Christian und Annette, waren in politisch prekärer Situation vor rund 40 Jahren nach Deutschland ausgereist. Vater Enno Wohlberg hatte die afghanische Administration kriegsbedingt quasi unter Arrest gesetzt, ihm die Papiere abgenommen, um auf diesem Wege mögliche Forderungen zu erzwingen.

Wohlberg blieb die tägliche Fahrt ins Büro und der Kontakt per Brief und Telex mit seiner Familie und den Partnern in Hamburg. Die immer aussichtslosere Situation, die in Afghanistan wachsende Unsicherheit für Ausländer, ließen bei Enno Wohlberg den Entschluss reifen: Ich will hier so schnell wie möglich raus. Die andere Frage war die schwierigere: Wie sollte er die Flucht nach Rotenburg, in das rund 7 000 Kilometer entfernte Deutschland bewerkstelligen? Zwänge sorgen für Ideen, unter Bekannten gibt es Freunde, die helfen, ob unter Einheimischen, anderen Ausländern oder Mitarbeitern in Behörden...

Zum Jahreswechsel trafen sich die Wohlbergs 40 Jahre nach der spektakulären Flucht von Enno Wohlberg (inzwischen 82 Jahre) im Familienkreis. Und zwangsläufig kam das Gespräch auf jenen 10. Oktober 1980. Immer wieder werden unzählige Erinnerungen wach für Enno Wohlberg, seine Frau Barbara (76), für Sohn Enno Christian (45) und Tochter Annette (39). Spät abends, als sich damals Enno Wohlberg nach einem langen Flug mit einer DC 10 der afghanischen Gesellschaft „Ariana” im Hamburger Airport Fuhlsbüttel einen Spaß daraus machte, als ihn seine Familie nicht wiedererkannte. Ähnlich erging es Wohlbergs inzwischen gestorbenem Freund Helmut Grube und dessen Ehefrau Annelie Grube-Lau.

+ Seinen Mercedes mit dem afghanischen Kennzeichen hat der Kaufmann vor seiner Flucht nach Deutschland schicken können. © Bonath

Bevor man sich nach monatelanger Trennung glücklich in die Arme schließen konnte, hatte Kaufmann Enno Wohlberg in Kabul umfangreiche Vorbereitungen für seine Rückkehr nach Rotenburg getroffen – zuerst legal, und als die Situation dramatisch wurde, heimlich, vorbei an den Behörden.

Dazu gehörte unter anderem der Transport von Wohlbergs Auto, eines Mercedes 250 TE, des ersten von Mercedes gebauten T-Modells, das einzige dieser Autos, das damals in Afghanistan fuhr. Wichtige Firmenakten wurden an sicherem Platz deponiert. Der kleine Mischlingshund wurde in die Obhut der Österreichischen Botschaft gegeben. Besondere Möbel, Musikinstrumente und Bilder, die an die landschaftlichen Schönheiten Afghanistans erinnern, hatten den Weg nach Rotenburg angetreten.

Das Wichtigste, die Flucht des 43-jährigen Kaufmanns aus Kabul: Den Schreibtisch ließ der akkurate Kaufmann bewusst ungeordnet zurück, um so gut wie möglich Fluchtvermutungen zu verwischen. Wohlberg ließ sich einen Vollbart wachsen. Die Frau eines ihm bekannten Lehrers färbte seine blonden Haare schwarz. Enno Wohlberg besorgte sich eine schwarze Hornbrille mit Fensterglas und, besonders wichtig, einen zweiten Pass. Das Flugticket, ausgestellt auf den Namen Enno Karl August Leopold, hatte Ehefrau Barbara ihrem Mann geschickt.

+ Endlich wieder vereint: Enno Wohlberg mit seiner Tochter Annette. © Bonath

Als Enno Wohlberg an jenem Freitagmorgen in Kabul die Gangway der Maschine aus Neu-Delhi betrat, war eine große Last von ihm gefallen: Würde er durch die Kontrollen kommen? Seine Tarnung und sein zweiter Pass hatten den Weg in die Freiheit geöffnet. Gut, wenn Beamte auch einmal oberflächlich prüfen...

Mit einer Aktentasche, einem Koffer, einer Dose russischen Kaviars und ganz viel Freude darauf, Ehefrau und Kinder, die Mutter und Freunde in wenigen Stunden endlich wieder zu sehen, ging es über Frankfurt nach Hamburg-Fuhlsbüttel. Und dann noch zur Wiedersehensfreude der Spaß, als dieser von Enno Wohlberg initiierte Gag klappte, indem der kleine Enno Christian zu seiner Großmutter Hildegard ungläubig sagte: „Oma, das ist nicht unser Papa!”

Als Geschäftsführer steht Enno Wohlberg heute zusammen mit seinem Sohn Enno Christian an der Spitze der Außenhandelsfirma Mack & Co. GmbH, die in Rotenburg an der Bahnhofstraße ihren Sitz hat. In Afghanistan ist der 82-jährige seit seiner Flucht vor 40 Jahren nie wieder gewesen. Er kann sich allerdings gut vorstellen, dass er das Land, dessen Menschen er liebt, bei veränderter politischer Situation wieder einmal besucht. Bis dahin wird Enno Wohlberg mit seinen Enkeln Leander und Flora sicherlich interessierte Zuhörer haben, wenn er von Afghanistan erzählt.