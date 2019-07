100 Jahre kein bisschen leise

Die Ortschaft Klenkendorf aus dem Gnarrenburger Moor im Landkreis Rotenburg zeichnet sich trotz lediglich knapp 250 Einwohnern seit Jahren immer wieder dadurch aus, positiv von der Norm abzuweichen. Nun wurde dem dortigen Schützenverein unter dem Projektnamen „Moorklang“ ein klingendes Denkmal gesetzt.

VON RALF G. POPPE

Klenkendorf – „100 Jahre und kein bisschen leise sind wir hier und schützen diesen Ort. Ja, das war ‘ne ziemlich lange Reise, und keiner bringt uns von hier fort. Fest im Glauben an die Zukunft, hier im Land von Moor und Torf. Ja, wir leben, was wir lieben, unsern SV Klenkendorf.“ So klingt der erste Vers der Hymne „Ja wir leben, was wir lieben“.

Die Moorkolonie Klenkendorf gründete sich 1823 durch den Einsatz des Kolonisators Findorff, und die Einwohner der Ortsteile Klenkendorf und Ober-Klenkendorf sind es bis heute nicht müde, sich für den Erhalt und gegen die Zerstörung (Abtorfung) der dortigen, letzten, wahrscheinlich größten zusammenhängenden Moorfläche der Bundesrepublik einzusetzen. Auch in ihren Freizeitbeschäftigungen fühlen sich die Menschen hier einer zukunftsorientierten Denkweise verpflichtet.

Mit dem Schützenverein, der im August sein 100-jähriges Bestehen feiern darf, möchten die Mitglieder andere Vereine und Menschen kennenlernen, Freundschaften entwickeln sowie pflegen – den Mitbürgern eine Gemeinschaft bieten. „Wir wollen das Gute erhalten und Neues gestalten“. Federführend sind dabei im engeren Vorstand 15 Personen. Im Gegensatz zu anderen Organisationen ist der Damenanteil mit 40 Prozent hier tatsächlich sehr fortschrittlich vertreten. Mit der nun eigens komponierten Hymne hat sich der Schützenverein Klenkendorf zum Jubiläum ein klingendes Denkmal setzen lassen. Fernab von subjektiv manchmal doch recht schlüpfrigen Variationen anderer Vereine hat man hier voll auf eigene Innovationen gesetzt.

Vereinspräsident Jürgen Slotosch: „Die Idee einer Hymne hatte Schützenbruder Klaus Held. Diese hat er Werner Becker vorgetragen. Werner hat dann komponiert. Das Lied stammt also von Werner, worüber wir ihm sehr sehr dankbar sind.“ Held: „Für mich ist ein Jubiläum von 100 Jahren für einen Schützenverein von so einem kleinen Ort eine riesige Sache. Meine Überlegungen hatten ergeben, dass ein Lied für den Schützenverein hermusste. Also auf zu Werner Becker, um ihm die Idee schmackhaft zu machen. Aus dem Lied wurde eine Hymne, dazu kommt noch ein Super-Video von Björn Werner.“

Und Becker ergänzt: „Ich glaube, mein Nachbar Klaus Held hatte mich im Auftrag von Schützenpräsident Jürgen Slotosch gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ein Lied zum Jubiläum zu komponieren. Susanne, die Frau von meinem ,Sekretär’ Björn Werner („Moorsong“-Video), hatte dann die Text-Idee für ,100 Jahre und kein bisschen leise’, weil sie weiß, dass ich den Song ,60 Jahre und kein bisschen weise’ vor langer Zeit für Curd Jürgens arrangiert und mitproduziert habe. Das war die erste Inspiration für den Text! Ich habe dann seitenweise Ideen festgehalten, teilweise auch etwas pathetisch, und immer mit Björn darüber diskutiert. Sein weiser Ratschlag war, nicht zu viel Text zu machen, möglichst einige Wiederholungen einzubauen, damit man sich die Worte auch nach gewissem Alkoholkonsum noch merken kann. Zudem habe ich mir YouTube-Videos angeschaut, um zu sehen, was andere Vereine so machen. Doch alle diese Schützenlieder waren entweder ,geklaut’, also bekannte Melodien lediglich mit neuem Text, oder im Stil von einfachen Mallorca-Ballermann-Songs gehalten, also Remmidemmi. Ich habe daraufhin mit Präsident Jürgen Slotosch gesprochen und ihm gesagt, dass ich so für etwas nicht der Richtige wäre.“

Die Musik hat Becker komponiert, den Text hat er zusammen mit Björn Werner verfasst. Vocals sind von Irina und Anna Nesterenko, Christiane Burmester, Katja Lemmermann, Angela Martens, Mia und Tilda Kemp, Björn Werner, Olaf Senkbeil, Klaus Missfeldt und eben Becker zu hören. Die Gitarren stammen von Detlef Wiedeke, in dessen „Heavens GateStudio“ auch der Damenchor aufgenommen wurde. Das liest sich auf den ersten Blick recht unspektakulär.

Wenn man jedoch näher hinsieht, ist die Aufzählung der Mitwirkenden neben Einheimischen gespickt mit weltweit bekannten Künstlern: Olaf Senkbeil zum Beispiel hat bereits mit Dieter Bohlen für „Deutschland sucht den Superstar“, Lotto King Karl und mit Hardrock-Formationen wie Blind Guardian, Helloween oder Saxon gearbeitet, und er ist auf den Hymnen des Wacken Open-Airs zu hören. Detlef Wiedekes Referenzen lesen sich wie folgt: Albert Hammond, Bonnie Tyler, Edwin Starr, Modern Talking, Blue System, und viele andere. Wiedeke sang mit seiner Falsett-Stimme für Dieter Bohlens Projekte Modern Talking und Blue System. Zudem entstanden Aufnahmen im Hamburger Studio des gebürtigen Schweden Björn Werner. Der Großteil der Lorbeeren gebührt jedoch Werner Becker. Er erarbeitete nicht nur „Ja wir leben, was wir lieben“ in seinem Ober-Klenkendorfer „Duck-View-Studio“, sondern orchestrierte unter seinem Künstlernamen Anthony Ventura die großen Hits der 1970er-Jahre als Instrumentals mit akustischer Band, Streichorchester, Holzbläsern und Hammond-Orgel. Zum Jahreswechsel 1977/1978 folgte der größte Erfolg, als das sechste Album seiner Reihe über eine Million physischer Exemplare verkaufte.

Wie man in einen derart prominent besetzten Chor kommt, beantwortete Kassenwartin sowie Freizeit- Chorsängerin Christiane Burmester kurz und bündig: „Es hat sich irgendwie so ergeben. Katja und ich sind dabei, weil wir aus Klenkendorf kommen. Wir haben Irina Nesterenko gefragt, weil sie unsere Chorleiterin ist. Anna Nesterenko ist ihre Tochter, und Angela Martens hat Werner sich ,gewünscht’.“

Zugleich möchte Burmester noch kurz darauf hinweisen, dass die Festlichkeiten in Klenkendorf am 23. August mit einem Kommersabend beginnen, bevor um 22.30 Uhr eine Zeltfete mit Deejay Jürgen B. an der Schützenhalle in Klenkendorf startet. Tags drauf gibt es ebendort ab 20 Uhr einen Schützenball. Die Feierlichkeiten enden am Sonntag, 25. August, mit einem ab 12 Uhr beginnenden Schützenumzug.