Die Jagd nach dem perfekten Kühlschrank

Gute Verkäufer: Die „Cooltech AG“ kam mit ihrer Kühlschrank-Innovation bei den Investoren am Donnerstagabend am besten an.

Rotenburg - Von Michael Krüger. Es reicht längst nicht mehr aus, dass er nur kühlt. Das ist ja mal klar. Der Kühlschrank von heute ist „smart“: Er bestellt auf Knopfdruck oder ganz automatisch Waren nach, hilft beim Kalorienzählen, gibt Ernährungstipps und hat auch sonst so manchen Ratschlag parat. Der Kunde kann zugreifen – die Pläne aus Schülerhand stehen.

24 junge Frauen und Männer aus der elften Klasse des Ratsgymnasiums und des zwölften Jahrgangs des Wirtschaftsgymnasiums an den Berufsbildenden Schulen haben sich eine Woche lang beim zehnten Rotenburger „Management Information Game“ (MIG) viele Gedanken gemacht. Beim Planspiel des Bildungswerks der Niedersächsischen Wirtschaft tauschen die Schüler Unterricht gegen Betrieb, wenn auch nur gegen einen der drei fiktiven in den Konferenzräumen der Sparkassenzentrale am Pferdemarkt.

„Das ist hilfreich für die Zukunft“, sagt Jule Behrens, 17 Jahre alt, Marketingbeauftragte der Firma „energy advanced“. Im Endspurt für den Präsentationsabend für geladene, potenzielle „Kunden“ der heimischen Wirtschaft schraubt sie mit Controller Jaro Steindorff noch an ein paar Kennzahlen ihres Produkts. „Internationale Wirtschaft“ heißt ihr Schulzweig, und nichts anderes ist das Planspiel. „MIG“ ist eine computerbasierte Unternehmenssimulation, die sich auf betriebswirtschaftliche Inhalte konzentriert. In der Rolle von Führungskräften mittelständischer Betriebe entwickeln die Schüler eine Unternehmensstrategie. Sie treffen alle relevanten operativen Entscheidungen vor dem Hintergrund sich ändernder Bedingungen am Markt.

Am Freitag entscheidet sich zum Ende des einwöchigen Projektes, welche der drei (Schüler-)Firmen am besten abgeschnitten hat. Aber was zählt da: Umsatz, Finanzkraft, Mitarbeiterzahl, Sozialleistungen? Auch das sei eine Lehre, die die Schüler am Ende der Simulation, die auch Unternehmensbesuche und Fachvorträge beinhaltet, mitnehmen. Das sagt Torsten Großkopf, der das „MIG“ als Spielleiter die Woche über begleitet. Zwar gehe es vordergründig um Zahlen, Absatzmärkte und Verkauf, letztendlich stehen aber die Erfahrung und der Austausch wie Präsentationsabend am Donnerstag mit der realen Wirtschaft im Vordergrund: „Eine reine Vernetzung“, sagt Großkopf, und tatsächlich sind es nicht wenige Visitenkarten, die im Besprechungsraum der Sparkasse ausgetauscht werden. „Ich möchte später auch ins Marketing“, sagt Jule Behrens.

Das Talent dafür scheint durchaus vorhanden. Denn ihr Team mit dem „EA-Revolution-Refridgerator“ zieht 131 Investorenpunkte auf sich, nur getoppt von der „Cooltech AG“ mit 181 Punkten. Aber die haben auch eine Kindersicherung am Kühlschrankgriff. Die knapp 50 Gäste beim Präsentationsabend honorieren als Handelsriese „ElektroMarkt“ aber auch die Idee von „Future Electrics“, immerhin die einzigen, die an Cocktailmixer und Soundsystem am einstmals schnöden Kühlgerät denken: 118 Punkte.

Der perfekte Kühlschrank aus Schülerhand ist bislang eine Simulation. Noch. Denn dass die Ideen nicht ganz abwegig sind, zeigt die Entwicklung auf dem Markt. Und den werden einige der Teilnehmer künftig mitbestimmen. Spielleiter Großkopf: „Über kurz oder lang werden die Schüler an den entscheidenden Positionen sitzen.“