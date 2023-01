Ecstasy per DHL: Rotenburger Schöffengericht verurteilt 27-Jährigen

Von: Andreas Schultz

Ecstasy zur Packstation liefern lassen: So einfach stellte sich ein 27-Jähriger die Beschaffung vor – bis der Zoll das Paket fand. © Imago/SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHIL

Ecstasy im Internet zu bestellen, davon wird ein 27-Jähriger aus dem Kreis Rotenburg wohl künftig absehen: Vor dem Schöffengericht in Rotenburg gab es dafür eine Haftstrafe.

Rotenburg – Ein junger Mann bestellt 100 Gramm Ecstasy im Darknet. Per DHL soll die Lieferung an eine Paketstation gehen – Teile der Tat, für die sich ein inzwischen 27-Jähriger vor dem Amtsgericht in Rotenburg verantworten musste, klingen wie Auszüge aus der deutschen Netflix-Serie „How To Sell Drugs Online (Fast)“. Das Pech des Kunden ist, dass seine Geschichte sehr viel schneller erzählt ist als der TV-Zyklus: Denn Ermittlungsbehörden werden auf das Paket aufmerksam.

Ein Jahr und drei Monate Freiheitsstrafe für den Besitz von Betäubungsmitteln und dem Handel mit ihnen: So lautet das Urteil, welches das Schöffengericht nach etwas mehr als einer Stunde Verhandlungszeit gefällt hat. Die Strafe ist auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Darüber hinaus wird der Mann einer Zahlungsaufforderung von 40 Tagessätzen zu je 50 Euro an eine gemeinnützige Organisation nachkommen müssen.

Das Ende vom Lied einer etwas skurrilen Online-Bestellung. Wie der Mann sein Geschäft geführt hat, weitere Details zu Beschaffungswegen und zum Eigenkonsum – Fragen dazu wollten der Angeklagte und sein Verteidiger Michael Helwig vor Gericht nicht beantworten. Stattdessen las der Anwalt eine kurze schriftliche Erklärung seines Mandanten vor, in der dieser die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft als zutreffend beschrieb und vollumfänglich einräumte. Er schloss mit dem Satz: „Ich bereue mein Fehlverhalten“.

Der Fall von Handel und Besitz von Drogen in nicht geringer Menge wurde vor dem Amtsgericht in Rotenburg verhandelt. © Schultz

Laut Staatsanwaltschaft besteht dieses in dem Besitz und Handel mit Betäubungsmitteln „in nicht geringer Menge“, wie es im Juristendeutsch heißt. 100 Gramm Ecstasy mit einem Wirkstoffgehalt von mehr als 60 Gramm befinden sich in dem Paket, das mit Klarnamen an den Mann beziehungsweise die Paketstation adressiert ist. Dort kommt es allerdings nie an, weil der Zoll am Frankfurter Flughafen die unscheinbare braune Schachtel genauer unter die Lupe nimmt. Schließlich öffnen die Beamten das Paket und finden den verdächtigen Inhalt, der die Ermittlungskette in Gang setzt und anschließend sicher verwahrt wird. Wenig später klingelt es an der Tür des Elternhauses: Die Polizei durchsucht Kinderzimmer und Fahrzeug des Verdächtigen, findet geringe Mengen Drogen und Klemmleistenbeutel, die den Verdacht des Handels erhärten – genauso die mehr als 500 Euro Bargeld im Portemonnaie des Durchsuchten und die Chats auf dem beschlagnahmten Smartphone.

Vollumfänglich geständig, die Taten liegen länger zurück: Was die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten positiv auslegte, wiederholte später auch Richterin Meinke bei der Urteilsbegründung. Zudem mache der junge Mann in festem Angestelltenverhältnis nicht den Eindruck, eine Justizvollzugsanstalt von innen sehen zu müssen. Ihr Tipp, um ein Wiedersehen vor Gericht zu verhindern: „Lassen Sie die Finger von den Drogen!“