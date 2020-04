„Ja, ich bin ein Egoist“

Julien Backhaus legt sein Buch „Ego“ vor. Es erscheint in einer Zeit, in der von vielen Seiten Solidarität, Rücksicht und gegenseitige Hilfe eingefordert wird. Foto: Menker

Rotenburg - Von Guido Menker. Der in Waffensen lebende Medienunternehmer Julien Backhaus hat gerade erst sein zweites Buch veröffentlicht. Der Titel: „Ego“. Es laufe sehr gut, sagt er. „Und das hat mich etwas gewundert.“ Mitten in der Corona-Zeit mit einem „so fiesen Thema“ herauszukommen, sei sicherlich so eine Sache. „Aber das konnte ich natürlich nicht ahnen, als ich es geschrieben habe. Als es jetzt veröffentlicht wurde, habe ich schon gedacht: Ey, Mann, das ist aber kritisch.“

Der 33-Jährige blickt zufrieden auf das Buch, von dem ein ganzer Stapel auf dem Tisch liegt. Hinter ihm an der Wand hängt ein Foto von der Titelseite auf Leinwand gedruckt. Dass er stolz auf das Buch ist, steht außer Frage. „Es wurde sehr gut angenommen. Die Leute haben jetzt tatsächlich Zeit zu lesen.“ Im Internet habe es sich verbreitet, „wie sonst was“. Auch große Influencer hätten sich das Buch schon vorgeknöpft und es ihren Communities empfohlen. „Das ging dann über Millionen Accounts. Die Bewertung ist gut, und darüber freue ich mich natürlich, denn ich habe das Buch geschrieben mit dem Ansinnen, die positiven Seiten des Egoismus zu beleuchten.“

Was lässt sich von erfolgreichen Menschen lernen? Mit dieser Frage hatte sich Backhaus bereits 2018 in seinem ersten Buch genauer beschäftigt. Backhaus selbst zählt zu den Erfolgreichen. Und dabei spielt auch der Egoismus eine ganz wesentliche Rolle. Allerdings der positive, wie er selbst sagt. Aber: Selbstbezogenheit ist in unserer Gesellschaft vor allem negativ besetzt. Das weiß auch der Autor. Die negative Seite habe er – natürlich – ebenfalls betrachtet, denn das gehöre dazu, sagt er.

Lässt sich aber eigentlich die Grenze zwischen positivem und negativem Egoismus klar benennen? „Gleich am Anfang habe ich das beschrieben. Schlechter Egoismus fängt immer dann an, wenn ich bewusst anderen Leuten schade, damit ich selbst einen Vorteil daraus ziehe.“ Diese Form des Egoismus resultiere aus der Schwäche heraus. Leute, die das nötig haben, seien in einer schwachen, ängstlichen Position und müssten sich von anderen was klauen, damit sie selbst etwas haben.

„Ja, ich bin Egoist. Auf jeden Fall. Schon immer. Ich erkläre aber auf 240 Seiten, wie guter Egoismus funktioniert.“ Denn wenn man das in nur einem Satz sagt, klinge das erst einmal negativ. Weil den Leuten dieser Begriff Egoismus über eine lange Zeit in ihrem Leben eingetrichtert werde. Backhaus: „Und irgendwann hinterfragen wir das auch nicht mehr.“ Bei Egoisten gehe es um Menschen, die in erster Linie ihre eigenen Wünsche erfüllen. Und zwar ohne Rücksicht darauf, was andere darüber denken. „Genau das teile ich. Und genau das macht Menschen auch glücklich.“ Wenn sie also nicht immer daran denken, wie sie der ganzen Welt gefallen und ihr was Gutes tun können. Backhaus: „Das geht nämlich immer nach hinten los.“

Julien Backhaus redet im Besprechungsraum seines Büros am Rotenburger Flugplatz sehr offen über sich, seine Ansichten und seine Wertevorstellungen. Rücksicht ist dabei eines der zentralen Themen, schließlich geht es immer auch darum zu erkennen, wann man an gewisse Grenzen stößt. „Das ist eine gute, fast schon philosophische Frage. Was heißt Rücksicht? Ich plädiere dafür, dass man nicht Rücksicht auf andere nimmt, weil man es nicht jedem recht machen kann. Selbst Pumuckl und Pippi Langstrumpf haben Hater. Aber es ist möglich, es einer Person recht zu machen: und das ist man selbst.“

Dass es bei Backhaus immer wieder um Erfolg geht, zeigt sich auch an den Wänden des Besprechungsraumes, die übersät sind mit Titelseiten der von ihm herausgegebenen Zeitschriften: „Erfolg“, „founders – Die Gründer-Elite“ und auch das „Sachwert-Magazin – Wissen für Anleger“.

Der 33-Jährige: „Man merkt, dass man Positives leistet, in dem man sein eigenes Ding durchzieht.“ Dafür gebe es Beispiele von Karl Lagerfeld bis Dieter Bohlen „und wie sie alle heißen“. Die hätten ihr Ding durchgezogen, keine Rücksicht genommen. „Viele fanden das doof, aber letztendlich leistet derjenige trotzdem seinen positiven Beitrag.“ Künstler seien überhaupt ein gutes Beispiel: Die seien in der Regel sehr egoistisch. „Die, mit denen ich gesprochen habe, haben mir alle gesagt: Ich mache das für mich.“

Aber warum schreibt ein junger Mann aus Waffensen, der ursprünglich aus Hoya stammt, ein Buch über Egoismus? „Die ehrliche Antwort hat in der Regel mit Aufmerksamkeit zu tun“, erklärt der Autor. Jürgen von der Lippe habe einmal gesagt: „Wir sind süchtig, süchtig nach dem Applaus der Leute. Auch ich bin Unterhalter, und deswegen bin ich auch Medienunternehmer geworden – weil ich es mag, für Unterhaltung zu sorgen.“

Im ersten Buch „Erfolg“ hat der Medienunternehmer im Wesentlichen nur zitiert aus den Gesprächen mit den Super-Erfolgreichen. „Ego“ ist nun das Beispiel Backhaus? „Ja, genau. Ich werde immer wieder gefragt, wie ich es mache, wie es bei mir ist.“ Es ist ein Buch, mit dem er den Egoismus aus der negativen Ecke herausholen möchte. Er bricht eine Lanze für eine Form der Selbstbezogenheit, die nicht nur dem Anwender, sondern auch seinen Mitmenschen helfe. Die Idee dazu entstand mit einer Talkshow des SWR. Sie hatten ein Video gesehen, in dem Backhaus über die positiven Aspekte des Egoismus gesprochen hatte – „und genau darüber wollten sie mal was machen und haben mich eingeladen. Da fiel es mir auf: Wenn ich meine Argumente vorgebracht habe, dann haben die Leute gesagt: Recht hat er schon mit dem, was er da sagt.“ Also hat er angefangen darüber zu schreiben. Etwa ein halbes Jahr lang. Jeden Tag. Unterwegs am Smartphone, am Wochenende zu Hause am Laptop. Dort legte er nach dem Frühstück los – und zwar „so lange, bis die Tinte alle ist“.

Das Buch „Ego – Gewinner sind gute Egoisten“ ist im Finanzbuchverlag erschienen und kostet 18,99 Euro.

