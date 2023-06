PFAS sind überall - aber die Gefahr im Landkreis Rotenburg ist unklar

Von: Tom Gath

Die Feuerwehr auch in Rotenburg verzichtet bereits auf Löschschaum mit einzelnen umstrittenen Substanzen. Ob der heute eingesetzte Schaum allerdings frei von allen PFAS ist, bleibt unklar. © imago images/MedienServiceMüller

Sie sind hitzebeständig, stecken in vielen Alltagsprodukten. Die Rede ist von PFAS, einer Gruppe künstlich hergestellter Chemikalien. Aber wie gefährlich sind sie? Auch im Landkreis Rotenburg ist man sich da nicht so ganz sicher.

Rotenburg – Regenjacke, Teflonpfanne, Zahnseide: Produkte mit fett- und schmutzabweisenden Chemikalien der PFAS-Gruppe sind allgegenwärtig. Zum Problem werden diese Stoffe, wenn sie über die Umwelt in den menschlichen Körper gelangen, denn sie stehen unter anderem im Verdacht, Krebs und Unfruchtbarkeit zu verursachen. Die EU debattiert über ein Verbot der gesamten Stoffgruppe, Industrievertreter laufen gegen diese Pläne Sturm. Wie stark die Böden und Gewässer im Landkreis Rotenburg belastet sind, ist weitgehend unklar.

Was sind PFAS?

Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) sind künstliche Verbindungen, bei denen Wasserstoffatome industriell durch Fluoratome ersetzt worden sind. Die wasser-, fett- und schmutzabweisenden Eigenschaften der Chemikalien verringern Reibungswiderstände und Anhaftungen. PFAS werden daher unter anderem in der Textilindustrie, zur Aufwertung von Papierprodukten und in Feuerlöschschäumen verwendet. Aber auch in Batterien und der Medizintechnik kommen diese Stoffe zum Einsatz. Die auch als „Ewigkeitschemikalien“ bezeichneten Stoffe der PFAS-Gruppe sind sehr langlebig und werden in der Umwelt praktisch nicht abgebaut.

Welche Gefahren gehen von PFAS aus?

Manche der Chemikalien stehen unter anderem im Verdacht, krebserregend zu sein. „Im Tierversuch wurden einige Einzelsubstanzen getestet und je nach Substanz wurde bei den entsprechend hohen eingesetzten Dosierungen eine Reihe von schädlichen Wirkungen gefunden: Lebervergrößerung, Störungen des Fettstoffwechsels, abgeschwächte Immunreaktionen, Störungen der Reproduktionsorgane bis hin zu krebserzeugenden Eigenschaften“, sagt der Toxikologe Professor Martin Göttlicher von der Technischen Universität München. Eine Prüfung jeder einzelnen der insgesamt mehr als 10 000 PFAS-Substanzen halten viele Mediziner und Umweltschützer für unrealistisch und fordern deshalb ein vollständiges Verbot der gesamten Stoffgruppe.

Wie gelangen PFAS in den Körper?

Menschen nehmen PFAS über Lebensmittel und über die Luft auf. In nahezu jeder Blutprobe aus der allgemeinen Bevölkerung können die Stoffe nachgewiesen werden. Fisch, Eier und Früchte sind laut der Europäischen Lebensmittelbehörde die Hauptquellen bei Nahrungsmitteln. Sogar bei Eisbären in der Arktis konnten PFAS im Körper gefunden werden. In die Umwelt gelangen PFAS zum Beispiel über die Abluft von Industrieanlagen, über als Dünger verwendeten Klärschlamm oder direkt durch Feuerlöschschäume. Seit 2020 wird etwa der Feuerlöschübungsplatz auf dem Flughafen Bremen aufwendig saniert. Bis 2025 sollen die giftigen Löschschäume aus dem Grundwasser gefiltert werden, damit der angrenzende Fluss Grollander Ochtum wieder zum Fischfang und zur Bewässerung von Obst und Gemüse genutzt werden kann.

Wie ist die Situation im Landkreis Rotenburg?

Es gibt kein gesetzlich vorgeschriebenes Verfahren zur flächendeckenden Untersuchung auf PFAS. Dem Landkreis Rotenburg sind jedoch mehrere Flächen bekannt, bei denen nach Löscharbeiten erhöhte PFAS-Konzentrationen festgestellt worden sind. Diese wurden laut der Kreisverwaltung „nach der Feststellung der Verunreinigung umgehend saniert“. Wie viele Flächen betroffen sind und wo diese liegen, möchte der Landkreis aus Datenschutzgründen nicht mitteilen. Die schon jetzt verbotenen Einzelstoffe PFOS und PFOA werden von den Feuerwehren in Rotenburg nicht mehr im Löschschaum verwendet. Ob der heute eingesetzte Schaum frei von allen PFAS-Stoffen ist, weiß die Kreisverwaltung nicht. Rotenburgs Kreisbrandmeister war für eine Stellungnahme dazu nicht erreichbar. 2018 entnommene Sedimentproben aus Rotenburger Flüssen zeigten keinerlei Auffälligkeiten. Dennoch warnt das niedersächsische Ernährungsministerium seit 2020 aufgrund einer erhöhten PFAS-Belastung vor dem regelmäßigen Verzehr von niedersächsischen Flussfischen, unter anderem aus der Oste.

Welche Orte könnten in Rotenburg betroffen sein?

Die Fallschirmjägerkaserne Seedorf grenzt direkt an die Oste und wird von der Bundesregierung bereits seit 2017 als Verdachtsfall für eine erhöhte PFAS-Belastung geführt. Wie die Bundeswehr mitteilt, befinde sich die Prüfung des Verdachts auch sechs Jahre später noch immer in der ersten von drei Phasen. „Dabei werden alle Flächen erfasst, bei denen Hinweise vorliegen, dass PFC-haltige Substanzen gelagert oder verwendet wurden oder dies nicht völlig ausgeschlossen werden kann. Ein Ergebnis für die Fallschirmjäger-Kaserne in Seedorf liegt aktuell noch nicht vor“, so ein Sprecher der Bundeswehr.

Wie sicher ist das Rotenburger Trinkwasser?

Sehr sicher, sagt der Geschäftsführer des Wasserversorgungsverbands Rotenburg-Land, Ralf Heuer. Stichproben bei den Rotenburger Brunnen hätten bisher keinerlei Belastung angezeigt. „In der Rotenburger Rinne gibt es generell keine anthropogenen (Anm. d. Red.: vom Menschen verursachte) Einflüsse“, so Heuer. Seit Mai gilt zudem eine neue Trinkwasserverordnung, die erstmals systematische Untersuchungen auf PFAS vorschreibt und Grenzwerte festlegt.

Wie geht es weiter?

Der Landkreis Rotenburg plant die Einführung einer amtsübergreifenden Software, „in die Daten aus den Bereichen Wasserwirtschaft, Bauamt und Naturschutz einfließen und mit der zukünftig solche Fragestellungen großflächig betrachtet dargestellt werden könnten“, so die Kreisverwaltung. Die europäische Chemikalienagentur sammelt bis Ende September Informationen, um anschließend eine Einschätzung zu einem möglichen Verbot von PFAS abzugeben. 2024 könnte dann die EU-Kommission einzelne Stoffe oder auch die ganze PFAS-Gruppe verbieten. Nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung sind bereits über 100 Lobbyorganisationen aktiv, um möglichst viele Ausnahmen durchzusetzen. Für große Chemiekonzerne wie BASF und Bayer geht es um Milliardengeschäfte. Die Industrieverbände argumentieren unter anderem mit der Bedeutung von PFAS für die Energiewende, da die Stoffe auch in Batterien und Brennstoffzellen enthalten sind. Zudem zweifeln sie die Gefährlichkeit von vielen Einzelstoffen mit selbst finanzierten Studien an. Unabhängige Wissenschaftler bestreiten die Aussagekraft dieser Studien.

Fazit

Das Ausmaß der Gefährlichkeit von PFAS ist noch nicht ausreichend erforscht. Der drängende Handlungsbedarf ergibt sich aus der Tatsache, dass diese Stoffe in der Natur nicht abgebaut werden und sich mit der Zeit in lebenden Organismen anreichern. Systematische Untersuchungen der Umwelt finden bisher noch nicht statt. Wie bei der neuen Trinkwasserverordnung deutlich wird, setzt aber langsam ein Umdenken ein. Auch eine Regulierung der Verwendung dieser Stoffe wird mittlerweile diskutiert. Für viele Einsatzbereiche gibt es bereits Alternativen, die allerdings deutlich teurer sind. Bei manchen Produkten scheinen PFAS zum jetzigen Zeitpunkt aber noch unverzichtbar zu sein.