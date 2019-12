"Ein unverwechselbarer Raum"

Rotenburg - Von Henrik Pröhl. In der Stadtkirche Rotenburg kommt es zu einer ungewöhnlichen Begegnung. Drei Kirchenmusiker, die hier von 1976 bis heute ihren Dienst versahen oder noch versehen, treffen aufeinander: Dietmar Kreß (83), Karl-Heinz Voßmeier (67) und Simon Schumacher (34) – geballte Kompetenz also in Sachen Kirchenmusik. Der Zufall will es, dass in diesem Jahr der Rotenburger Kirchenmusikverein 40 Jahre alt wird, der einst 1979 als Orgelbauverein ins Leben gerufen wurde, um den damals von Dietmar Kreß initiierten Orgel-Neubau in der Stadtkirche finanziell zu unterstützen. Nach Vollendung des Projekts wird der Verein umbenannt, um kirchenmusikalische Aktivitäten zu fördern. Sein inzwischen siebenter Vorsitzender, Henrik Pröhl (55), führt ein Gespräch mit allen drei Musikern auf der Orgelempore. Sofort wird deutlich, dass die Kollegen manches zu fachsimpeln haben. Da bedarf es schon einer gewissen Struktur, um mit konkreten Fragen streng einzugreifen.

Sie, Herr Kreß, waren von 1976 bis 1984 Kantor an der Stadtkirche. Wie fühlt es sich an, zu den musikalischen Wurzeln zurückzukehren, die Orgel zum Klingen zu bringen, deren Bau Sie selber vor 40 Jahren initiiert hatten?

Kreß: 1983 war es absolut ungewöhnlich, in die norddeutsche Orgellandschaft, wo sich die Instrumente im Wesentlichen durch einen hellen, spitzen Klang auszeichnen, eine Orgel zu setzen, die klanglich warm, rund und mit leichtem Hauch des französischen Orgelbaus ausgestattet ist. Dieses Vorhaben war deshalb schwer durchzusetzen. Alle Organisten, die diese Orgel spielen, schätzen den vornehmen und vollen Klang der Orgel. Sie ist technisch vorzüglich gearbeitet und behält ihren künstlerisch hohen Wert. Es war eine wilde Zeit damals, die heute nicht mehr so möglich wäre. Für den Bau der neuen Orgel hatten wir den Stadtdirektor zu uns nach Hause geladen und ihn sehr beköstigt (lacht). Am Ende hat er 100 000 DM zum Neubau beigesteuert.

Sie, Herr Voßmeier, sind Nachfolger von Dietmar Kreß. Was hat Sie 1983 bewogen, die Stelle in Rotenburg anzutreten?

Voßmeier: Ich wollte gern an eine größere Kirchenmusiker-Stelle nach meiner B-Stelle in Kirchzarten bei Freiburg. Es waren viele Faktoren, die für Rotenburg sprachen: Die Stadtkirche und ihre Orgel haben mich fasziniert. Es war auch das wunderbare Kantoren-Haus direkt an der Kirche. Auch die Stadt mit ihren Anbindungen an Hamburg und Bremen hatte ihren Reiz, das große Gemeindehaus, das übrigens unbedingt bleiben muss. (Anm. d. Red.: Anspielung an die Pläne zum Abriss des Gebäudes) Die Arbeitsbedingungen waren toll. Es war dieses Ensemble von Kirche, Wohnhaus und Probenraum. Da konnte ich auch mal eben im Schlafanzug rüber an die Orgel.

Seit knapp zwei Jahren im Amt haben Sie, Herr Schumacher, Karl-Heinz Voßmeier beerbt. War es die Orgel, die den Reiz der Stelle ausgemacht hat? Was ist noch verlockend?

Schumacher: Es ist das Stichwort „Raum“, das schon genannt wurde. Kirche, Orgel, Gemeindehaus mit Büro und akustisch perfektem Proben-Saal, Stadtkantorei, die Offenheit der Menschen für die Kirchenmusik, die Erreichbarkeit der Städte Hannover, Bremen, Hamburg. Es gibt hier so viele musikalische Möglichkeiten.

Sie, Herr Kreß, waren der zweite hauptamtliche Kirchenmusiker in Rotenburg und konnten damals durchaus aus dem Vollen schöpfen. Kinder-, Jugend- und Stadtkantorei waren gut besetzt. War es einfach, die Menschen für geistliche Musik zu begeistern?

Kreß: Es war eine andere Zeit. Ich hatte damals selber jugendliche Kinder, damit ergab sich die Verbindung zur Jugendkantorei, die seinerzeit 60 Sängerinnen und Sänger hatte. Wir haben Konzertreisen zum Beispiel nach Schweden oder Italien gemacht. Auch der Kinderchor war groß, es gab ein Kammerorchester, einen Posaunenchor, in der Stadtkantorei sangen 120 Leute. Der Name Kreß war bekannt in der Stadt, niemand hat mir reingeredet.

Unter Ihrer Leitung, Herr Voßmeier, gab es Umorientierung. Sie haben nicht mehr so viel mit hiesigen Kräften auf die Beine gestellt. Ihr Blick ging über die Grenzen des Lokalen hinaus, Sie haben die historische Aufführungspraxis nach Rotenburg geholt. Warum?

Voßmeier: Das kleine hiesige Orchester war bald nicht mehr gut besetzt und konnte nicht mehr auftreten. Meine Orientierung zu historischer Aufführungspraxis kam mit der Zeit. Zunächst habe ich mit und unter Helmut Rilling in Stuttgart Musik erlebt, das war damals das Non plus ultra. Dann kam eine neue Auffassung des Musikmachens, das Musizieren auf historischen Instrumenten. Ich habe in dieser Richtung Profi-Orchester und -Sänger engagiert, weil ich der Meinung bin, dass ein Laien-Chor wie die Stadtkantorei gute Unterstützung von Profis braucht.

Mit Ihrem Antritt als Kreiskantor in Rotenburg, Herr Schumacher, hat es wieder Veränderungen gegeben. Es weht ein anderer Wind durch die Stadtkirche, fließt schon einmal „die schöne blaue Donau“ durch die Klais-Orgel. Sind damit die Grenzen zwischen weltlicher und geistlicher Musik fließend? Wie ist Ihr Verständnis von geistlicher Musik?

Schumacher: Grenzen bei geistlicher und weltlicher Musik sind ohnehin fließend. Für Menschen, die den Bezug zu Kirche nicht so haben, bilden beide sowohl kulturell als auch aktuell einen Anziehungspunkt.

Was hat Sie, Herr Kreß, bewogen, die Furtwängler-Orgel von 1865 gegen ein neues Instrument der Firma Klais auszutauschen?

Kreß: Die alte Orgel war in die Jahre gekommen, sie klang nicht mehr so schön und zeitgemäß. Da ich aus Franken kam, wollte ich eine Klais-Orgel (Anm. d. Red.: Fa. Klais ist in Bonn ansässig, baut weltweit Orgeln). Ich war ein Jahr als Praktikant bei Klais, das hat mich überzeugt. Übrigens, das alte Instrument wurde an einen Orgelbauer aus Berlin verkauft, ohne Prospekt natürlich. Das Gehäuse wurde ja 1865 vom Rotenburger Tischler Rinck gebaut und steht hier unter Denkmalschutz.

Hör- und Konzert-Gewohnheiten des Publikums haben sich verändert. Gute Musik ist heutzutage auf vielen Kanälen konsumierbar. Was kann und muss Kirchenmusik leisten, damit sich Menschen nach wie vor auf die Socken machen, um Kirche aufzusuchen?

Voßmeier: Kirche steht heute in einem Druck- und Konkurrenzverhältnis, dem sie standhalten muss. Qualität, glaube ich, ist ein gutes Rezept.

Schumacher: Wenn die Welt Kirchenmusik besetzt, dann muss Kirche auch mal weltliche Musik anbieten.

Voßmeier: Kirche ist ein unverwechselbarer Raum. Wir Kirchenmusiker haben ein Privileg, denn Kirche ist unverwechselbar, in Stein gemeißelte Liturgie.

Schumacher: Hier bekommst du geistigen und geistlichen Input.

Kreß: Wir bieten kein Freizeitvergnügen. Wenn man nicht an das glaubt, was man spielt, kann man es vergessen.