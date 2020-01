Interview am Wochenende: Die Auswirkungen des Klimawandels auf heimische Baumarten

Rotenburg - Von Ann-christin Beims Und Praktikantin Sinja Thies. Unsere Sommer werden heißer und trockener, die Winter milder. Der Klimawandel zeigt seine Auswirkungen, auch in den heimischen Wäldern macht sich das bemerkbar. Wie gelingt es, diese vital zu halten? Was können Förster tun? Denn Extreme wie Dürreperioden und Starkregen stellen Revierförster Henning Küper und seine Kollegen vor neue Herausforderungen. Küper und Knut Sierk, Pressesprecher der Niedersächsischen Landesforsten, geben daher einen Einblick in ihre Arbeit.

Heiße Sommer, milde Winter: Wie ist die Situation der Rotenburger Bäume?

Küper: Den Waldbäumen im Rotenburger Bereich und damit der Waldwirtschaft, die viele Funktionen zu erfüllen hat, geht es noch relativ gut – im Verhältnis zum Beispiel zu den Mittelgebirgen in Südniedersachsen, wo die Schäden immens sind. Aber für einzelne Waldbestände bei uns sieht es verheerend aus.

Inwieweit verheerend?

Küper: Nadelholzbestände haben unter der Trockenheit seit zwei Jahren gelitten. Mit einem großen Wasserüberschuss sind wir in die Vegetationszeit ab Mai 2018 gegangen und hatten relativ aufgefüllte Wasserbestände. Die sind in den Monaten danach komplett aufgebraucht worden, sodass wir keine Reserven mehr hatten. Das folgende Winterhalbjahr hat nicht die erhofften Niederschläge gebracht, sodass wir mit einem enormen Wassermangel in die Wuchsperiode 2019 gegangen sind. Wir hatten zwar nicht den verheerenden Sturm Friederike wie in Südniedersachsen, aber auch enorme Sturmschäden. Wir waren aber personell in der Lage, diese aufzuarbeiten. Dadurch konnte der Borkenkäfer 2018 bei uns nicht so stark zuschlagen wie im Süden. Nach dem extrem warmen Sommer in dem Jahr spürten wir die Schäden 2019. Der Bodenspeicher war trocken, was enorme Schäden in der Fichte zur Folge hatte, kleinere in der Lerche und in der Kiefer, wo der Käfer sich den ein oder anderen Baum geholt hat. Da mussten wir aufpassen, dass sich das nicht verschlimmert.

Gibt es mehr Schädlinge?

Küper: Wir haben immer einen eisernen Bestand, auch an Pilzen. Der gehört zum Ökosystem, ist gewollt und richtig. Das Holz, was runterfällt, muss zersetzt werden, in den Kreislauf zurück. Aber die Käfer gehen in extremen Klimasituationen in ihrer Populationsdichte durch die Decke. Das führt zu großen Schäden wie in den vergangenen beiden Jahren. Die warmen Sommer haben den Schädlingsbefall angeheizt.

Wie viel Anteil hat daran der Klimawandel?

Küper: Der Klimawandel ist eine Tatsache, der wir ins Auge sehen müssen. Die Förster haben das längst getan. Der Wandel ist enorm und wir haben Prognosen, verschiedene Klimamodelle, die uns aufzeigen, wo es hingehen wird und wie wir reagieren. Wir können aufgrund der Unterlagen, die uns zur Verfügung gestellt werden – das macht ja nicht der kleine Förster vor Ort – agieren. Für die Zukunft des Waldes: einen Wald, der naturnah, auf ökologischer Grundlage bewirtschaftet, der vital ist und den Herausforderungen, die auf uns zukommen, gewachsen – die enorm sein werden, wenn wir 40 oder 80 Jahre in die Zukunft blicken.

Welche Herausforderungen sind das?

Küper: Zum einen die Erwärmung insbesondere in der Vegetationszeit, die aktuell vom 1. Mai bis Ende September läuft. Die verschiedenen Klimamodelle zeigen Anstiege von mehr als zwei Grad. Damit sind auch Klimaextreme verbunden. Die Feuchtigkeit in der Vegetationszeit wird dem Bodenwasserspeicher nicht mehr so zur Verfügung gestellt, wie es sein sollte. Wir haben lange Dürrephasen, dann Starkregen: Am Ende mag das Regenlevel mit dem Normalwert einhergehen, aber die Pflanze und der Boden können es nicht mehr aufnehmen. Im September 2019 hatten wir mehr Niederschlag als in gleichen Monaten der Jahre zuvor – aber es kam nichts an.

Sierk: Das Wasser fließt oberflächlich ab. Unser Boden ist in den zwei Dürrejahren bis in die Tiefe ausgetrocknet. Am Oberboden ist relativ viel Feuchtigkeit, aber es reicht nicht bis zu den tiefen Wurzeln. Es bräuchte kontinuierlichen Regen, um den Speicher aufzufüllen.

Küper: Dann wird es wieder warm und das Wasser verdunstet. Wenn Bäume und Pflanzen unter Trockenstress kommen, ist die Vitalität geschwächt, sie sind anfälliger gegen alle Schädlinge und, wenn es noch schlimmer wird, sterben sie ab. Entweder einzelne Mitglieder der Population oder ganze Waldbestände.

Deswegen wird klimaangepasster Waldumbau betrieben?

Küper: Ja. Als Förster wollen wir einen artenreichen, stabilen Wald, der allen anderen Mitgliedern der Lebensgemeinschaft Raum lässt. Das ist unser Ziel. Dafür haben wir Modelle entwickelt. Dabei sind der Wasser- und der Nährstoffhaushalt entscheidend, neben Lagerung, Humuszustand und anderen.

Sierk: Wir haben unsere Böden untersucht und einen geländeökologischen Schätzrahmen erstellt (Anm. d. Red.: Anhand verschiedener Ziffern können die Förster einordnen, wie der Boden beschaffen ist). Wir kennen die Böden, die Ansprüche der Baumarten. Und damit wissen wir, was wir wo pflanzen können. Aber alles hängt sich am Wasser auf. Die Durchschnittstemperatur steigt, das müssen wir jetzt berücksichtigen. Die Standortskartierung wurde vor Jahrzehnten gemacht und passte zu den Bedingungen, an Klimawandel haben unsere Altvorderen noch nicht gedacht. Sie haben beobachtet und gemerkt, was wo wachsen könnte. Durch den Klimawandel hat sich das Wasserverhalten verändert. Deswegen kommt eine weitere Kennziffer dazu: die Standortwasserbilanz. Wir wissen, wie sich unser Boden verhält, wenn wir bestimmte Klimamodelle anwenden. Da gibt es auf trockenen Böden schnell Stress. Wo heute Buche und Fichte noch wachsen können, dürfen wir gleichzeitig vielleicht keine mehr anpflanzen. Deswegen muss die neue Zahl berücksichtigt werden, um zu sehen, ob der Baum dort eine Zukunft hat.

Küper: Zudem muss man die Konkurrenz der Baumarten untereinander kennen. Das macht den Forstberuf aus: Diese Dinge zusammenführen und eine Entscheidung treffen.

Verspricht in diesem Fall das Umbauprogramm „Langfristigen ökologische Waldentwicklung“ auf Dauer Erfolg?

Küper: Ja.

Könnten früher ansässige Bäume wieder angesiedelt werden?

Küper: Es gibt einen Vermerk im Bestandeslagerbuch des Königlichen Forstamtes von 1910: Darin steht, die Weißtanne sei sehr wurzelintensiv und bevorzugt an Westrändern der Wälder anzubauen. Bei uns war sie aber aufgrund geringer Luftfeuchtigkeit nicht so angesagt. Und wenn sie zu dicht stand, bekam sie Wollläuse. Sie ist daher im Anbau zurückgegangen. Heute könnte sie an bestimmten Standorten wieder eine Alternative zur Fichte sein. Weil sie mit ihrer Pfahlwurzel viel tiefere Wasserschichten erreichen kann.

Weil sie dann in Trockenzeiten größere Überlebenschancen hat?

Küper: Ja. Aber eben nur in bestimmten Bereichen.

Wie sieht es mit tropischen Gehölzen aus?

Küper: Darüber wird nachgedacht, verschiedene Arten sind in der Untersuchung. Es wird genau geschaut, ob sie in unser Ökosystem passen. Denn die Gefahr ist, dass man sich unpassende Pflanzen holt, die andere Arten verdrängen können. Ein erschreckendes Beispiel ist die spätblühende Traubenkirsche.

Sierk: Diese Baumart haben wir in den Wald geholt und sie ist nicht ökologisch angepasst, die möchten wir gerne wieder loswerden. Sie verdrängt heimische Arten, damit haben wir nicht gerechnet. Man kann nicht einfach Bäume herholen, diese müssen an unser Klima langsam angepasst werden. Vor 150 Jahren hat man zum Beispiel die Douglasie aus Nordamerika geholt und festgestellt, dass sie zu unseren Wäldern passt.

Küper: Das ist ein langer Prozess. Aber es ist wichtig, damit rechtzeitig anzufangen. Die Altvorderen im 19. Jahrhundert haben erkannt, wie das funktioniert mit der Nachhaltigkeit. Sie haben die ertragskundlichen Berechnungen gemacht; sofort gesehen, dass das Klima entscheidend ist; Hinweise darauf, was man unterlassen sollte und tun darf, gegeben und den Boden untersucht. Natürlich sind über Jahrzehnte immer neue Erkenntnisse dazu gekommen. Aber so wird es immer weiter gehen, neue Generationen sagen, da und dort muss gedreht werden.

Wie sieht die künftige Entwicklung der Bäume aus, können typisch deutsche Arten aussterben?

Küper: Bei unseren Waldbäumen glaube ich das nicht. Weil wir eine breite Palette an Standorten haben. Wir verlieren Baumarten auf trockenen Standorten, die aber an feuchteren Standorten überleben können und dort auch ihre Chance bekommen, damit wir sie erhalten.

Sierk: Aber es gibt Verlierer des Klimawandels. Dazu gehört die Fichte. Sie hatte bisher eine breite Standortpalette zum Wachsen, das engt sich deutlich ein. Trotzdem wird sie nicht Aussterben.

Küper: Und der Mensch arbeitet gegen den Klimawandel, der Ruf geht durch die ganze Welt. Wir sind mit der Versauerung des Bodens klar gekommen, den enormen Stoffeinträgen. Der Waldboden hat sich, seitdem die Industrie das im Wesentlichen gelöst hat, erholt. Dadurch hat sich die Humusbilanz in den Böden verbessert, das wiederum fördert das Waldwachstum und anspruchsvolle Arten. Es gibt auch positive Dinge. Und wenn wir die sehen, bin ich guter Hoffnung, dass wir das irgendwann wieder in den Griff bekommen.

Was kann jeder Einzelne tun?

Sierk: Klimabewusstes Handeln ist das wichtigste überhaupt. Das geht bei der Verpackung los, beim unnötigen Heizen, beim Energieverbrauch.

Küper: Der Klimawandel hat mit Baumfällen und -nutzung nichts zu tun. Unser Wald leidet an einer Geschichte, die gesellschaftlich verursacht ist. Vom Menschen. Alle, die im Wald arbeiten, müssen die Folgen hinnehmen. Deshalb ist es richtig und gut, dass die Politik sagt, ,der Wald ist wichtig, wir wollen euch helfen‘. Der Wald hat früher im Bewusstsein der Menschen eine riesige Bedeutung gehabt. Das ist alles etwas zusammengefallen. Und auf einmal merken wir, wie wichtig der Wald ist.

Sierk: Unsere Bäume haben eine genetische Anpassung. Unsere Hoffnung ist, dass der Klimawandel langsam voranschreitet und unsere Bäume es schaffen, sich anzupassen. Das haben sie in vielen Fällen gemacht, aber im Moment ist der Klimawandel rasant. Zudem ist Holz ein positiver Rohstoff. Wenn wir das verbauen, ist CO2 auf lange Sicht fest gebunden. Und es ist eine Chance, denn Holz können wir planbar bewirtschaften. Alles andere beuten wir aus.

Empfinden Sie Ihre Arbeit als Spagat?

Küper: So habe ich das nie empfunden. Man hat immer Alternativen und muss die richtige Wahl treffen. Man muss sich lange Gedanken darüber machen, wie es weitergeht. Denn das sind Entscheidungen, die vielleicht für 200 Jahre getroffen werden. Da sollte man sich seines Handelns bewusst sein.