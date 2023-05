Kein Ort zum Aufhalten

Kommentar zur Rotenburger Stadtentwicklung: Vergesst die Innenstadt

Von: Matthias Röhrs

Teilen

Wie sieht die Zukunft der Rotenburger Fußgängerzone aus? © mro

Das nächste Geschäft in der Rotenburger Innenstadt schließt. Das ist schade, aber weitere Reanimierungsversuche für die Fußgängerzone sind zum Scheitern verurteilt, glaubt unser Autor. Sie seien nicht mutig genug für ein Konzept von gestern.

Rotenburg - Es ist nicht besonders tröstlich, aber Rotenburg steht nicht alleine da. In ganz Deutschland haben überall Mittel- und Oberzentren und große Städte mit dem Problem zu kämpfen, dass die Innenstädte langsam, aber sicher ausbluten. Demnächst ist mit dem Kinderhaus am Wasser das nächste inhabergeführte Geschäft in der Kreisstadt dran, das Ende des Traditionshauses Lederwaren Herbig ist auch noch nicht allzu lange her. Dass es diese sympathischen kleinen Firmen trifft, berührt und sorgt auch bei den Lesern immer wieder für großes Bedauern. Andererseits kann man auch sagen, und viele tun es, ohne es auszusprechen: Sie machen dicht, na und?

Letzten Endes sprechen wir hier nicht über Wirtschaft, sondern über Emotionen. Es sind doch mehr die Menschen hinter der Ladentheke, die ein Stück weit ihr Lebenswerk, einen Traum aufgeben, die uns berühren. Vielleicht hat man selbst gute Erinnerungen, eine Geschichte zum Laden zu erzählen. So hart es klingt, in den Kommentaren zu den Geschäftsschließungen geht es oft nur um die eigene Betroffenheit der Kunden – genauer: meistens schon lange ehemaliger Kunden, sollten sie jemals tatsächlich dort eingekauft haben.

Niemand braucht noch eine Innenstadt zum Einkaufen

Im echten Leben sind diese Läden mittlerweile verzichtbar. Denn, sind wir mal ehrlich, man shoppt lieber online oder geht ins Einkaufszentrum. Die Innenstadt als solche haben die Leute schon lange aufgegeben, nicht nur in Rotenburg. Die Zeiten des Marktes, in diesem Falle alle Läden auf einem Fleck, sind schon lange vorbei. Und wer versucht, diesen Gedanken aufrecht zu erhalten, ist von gestern. Die Wahrheit ist: In heutiger Zeit braucht niemand mehr eine Innenstadt zum Einkaufen, alle Bedürfnisse, die sie einst gestillt hat, befriedigt man woanders.



Bei sterbenden Innenstädten mahnt man immer an, neue Konzepte und Ideen zu entwickeln. Aber eine lebenswerte Stadt muss sich insgesamt betrachten. Man darf nicht nur das Zentrum „neu denken“, sondern die komplette Stadt. In einer funktionierenden Stadt braucht ein guter Familienbetrieb gar keine Innenstadt, keine Fußgängerzone, um zu überleben. Tugenden wie gute Beratung oder Nähe zum Kunden hängen nicht vom Standort ab. Eine Suggestivfrage zwischendurch: Haben Sie nach der Floskel „neu denken“ jemals wirkliche Innovation gesehen?



Kein Ort zum Aufhalten

Mit Programmen wie „Perspektive Innenstadt“ kann man nicht viel ausrichten, dafür ist es zu spät. Wer in Rotenburg die Große Straße entlang läuft, wird nicht einen Platz finden, an dem man sich wirklich gerne aufhalten möchte. Ein Ort, der schlicht und ergreifend anziehend ist. Natürlich kann man versuchen, mit Steuergeldern diese Orte zu schaffen. Oft sind es gezwungen wirkende alte Kamellen, die wieder aufgegriffen werden und nur halbwegs erfolgversprechend sind.

Aber man sieht nie ein Zeichen echten Mutes! Und dass dieser zwangsläufig in der Innenstadt gelebt werden muss, ist komplett unverständlich. Lebenswerte Orte entstehen nicht, weil sie eine Form von Obrigkeit dorthin plant: Lebenswerte Orte entstehen, weil Menschen sie entstehen lassen, ein Lebenswerk aufbauen. Früher war das tatsächlich die Innenstadt – und heute?



Tatsächlich kann das überall sein. In Großstädten nennt man es vielleicht einen Kiez oder ein Quartier. In Städten wie Rotenburg kann das anders aussehen. Die Werke planen ihrerseits ein Innovationsquartier, das ein Kiez sein kann. Auch an anderen Ecken Rotenburgs können Kieze und Quartiere entstehen, weil die Menschen ihre direkte Nachbarschaft aufblühen sehen wollen und nicht die längst verlorene und optisch de facto nicht ansprechende Einkaufsstraße. Eine lebenswerte Stadt sollte es sich doch erlauben können, dezentral zu sein. Dann entstehen neue schöne Geschichten – nicht nur im Zentrum, sondern überall.