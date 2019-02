Haus für Spielsüchtige neben Spielhalle?

Wie weit kann die Stadt Rotenburg in die Entwicklung seiner Innenstadt eingreifen? Diese Frage wird aktuell bei vielen Projekten gestellt. Die Gesellschaft für soziale Hilfen (Geso) hätte auch gerne eine Antwort. Denn der gemeinnützige Träger baut derzeit ein Haus, in das auch Spielsüchtige einziehen könnten - während nebenan eine Spielhalle entstehen soll.

Rotenburg - von Michael Krüger. Roland Wiese wundert sich. Der Fachbereichsleiter der Geso hat lange für die Umsetzung des Wohnprojekts an der Glockengießerstraße gekämpft, als ihm aber vor ein paar Monaten mitten in der Bauphase die Pläne für die direkte Nachbarschaft zu Ohren kamen, musste er umgehend bei der Stadt nachfragen. Und die bestätigte ihm: Ja, für die direkte Nachbarschaft liegt die Umnutzung eines Wohnhauses für eine Spielhalle vor.

Erste Mieter ab Mai

„Darf so etwas denn in einer Siedlung aufmachen?“, fragte sich Wiese gemeinsam mit seinem Geschäftsführer Jan Kruse. Die Antwort ist einfach: Ja. Zumindest theoretisch. Denn der Bereich mit dem rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 55a der Stadt Rotenburg ist als Mischgebiet festgesetzt. Und dort kann, wie es behördlich heißt, „unter bestimmten Voraussetzungen auch eine Spielhalle zulässig sein“. Pikant wird die Geschichte, wenn der Zweck des Geso-Projektes betrachtet wird.

Schon im Mai sollen die ersten Mieter einziehen, im Bau sind neun Wohnungen mit einer Größe zwischen 40 und 80 Quadratmetern. Relativ günstiger Wohnraum, den Rotenburg dringend braucht. Sieben der Wohnungen wurden zudem von der Aktion Mensch bezuschusst, da sie bestimmte Kriterien für Menschen mit Behinderungen erfüllen. Unter anderem sind sechs Wohnungen für Rollstuhlfahrer konzipiert. Aber auch für andere Menschen, mit denen die Geso als sozialer Träger mit dem Schwerpunkt Sozialpsychiatrie zu tun hat, sind die Wohnungen vorrangig gedacht. Und da spielen Suchterkrankungen eine Rolle, im Speziellen unter anderem Spielsucht. Und dann direkt nebenan eine Spielhalle?

Weitere Spielhalle verhindern

„Uns sind die Hände gebunden“, sagt Rotenburgs Stadtplaner Clemens Bumann. Eine Spielhalle lasse sich nur verbieten, wenn das explizit im Bebauungsplan verankert ist. Und das sei hier, anders als in einigen anderen Rotenburger Bereichen, nicht der Fall. Trotzdem suche man als Stadt Wege, eine weitere Spielhalle zu verhindern. Nur müsse es dafür eben „gewisse Erfordernisse“ geben. Ob die für die Glockengießerstraße vorliegen, prüft der Landkreis derzeit als zuständige Baubehörde. Die Stadt hat ihre Bedenken mitgeteilt, im Kreishaus läuft das Verfahren noch. „Die rechtliche Prüfung ist noch nicht abgeschlossen, es ist also noch keine Baugenehmigung erteilt. In dem Verfahren wird die Geso als Nachbarin entsprechend der niedersächsischen Bauordnung förmlich beteiligt. Sollte es zu einer Genehmigung kommen, kann die Geso Widerspruch und gegebenenfalls Klage dagegen erheben“, so Kreissprecherin Christine Huchzermeier.

„Ich verbinde mit Spielhallen nichts Positives“

Andreas Weber (SPD) ist mit der Situation absolut nicht zufrieden. Der Rotenburger Bürgermeister sagt: „Ich würde am liebsten gar keine Spielhallen in der Stadt haben.“ Sieben gibt es aktuell, die neue würde auch den gesetzlichen Mindestabstand von 100 Metern zur nächsten an der Kirchstraße einhalten - bis dorthin sind es knapp 200 Meter Luftlinie. Webers Ablehnung dürfte auch aus den Erfahrungen in seiner ehemaligen Tätigkeit als Chef der Bremer Kriminalpolizei rühren. Er sagt: „Ich verbinde mit Spielhallen nichts Positives.“ Dort könne man nur Geld verlieren, und es kämen oft nur Menschen, die auch in anderen Belangen süchtig sind. „Daraus resultieren negative Verhaltensweisen, um die Sucht gegenzufinanzieren.“ Nur sei es leider so, dass auch das Vorhaben des in Rotenburg bekannten Geschäftsmanns nicht ohne Rechtsgrundlage verhindert werden könne - die politische oder moralische Überzeugung reiche nicht aus.

Geso-Geschäftsführer Kruse spricht von einer „komplizierten Lage“. Man selbst habe viele Gespräche in der Nachbarschaft geführt, um das eigene Projekt transparent zu machen und Ängste zu nehmen. Dass diese Situation nun eingetreten ist, sei „unglücklich“. Stadtplaner Bumann widerspricht nicht: „Es gibt attraktivere Lösungen für das Grundstück.“

Stadtplanung

Eine kommunale Aufgabe

Von Michael Krüger

Viel wird derzeit geredet über einen Masterplan für Rotenburg. Wie soll sich die Stadt entwickeln, wie soll sie aussehen? Alle zusammen müssen sich in der Kreisstadt fragen: Was wollen wir? Dabei gilt es nicht, die lukrativen Ideen einzelner Unternehmer und ihrer guten Freunde zu hofieren, sondern sich Gedanken ums Ganze zu machen. Wie das funktioniert, beweisen andere Städte vergleichbarer Größe auch ganz in der Nähe bereits. Dort gibt es Stadtentwicklungsgesellschaften in öffentlicher Hand, die Projekte vorantreiben und Weichen stellen. In Rotenburg dagegen bleibt es bislang beim Stückwerk. Daraus resultieren dann bedauerliche Einzelfälle wie dieser: eine Spielhalle neben einem Wohnprojekt, in dem auch Spielsüchtige wohnen könnten. Die Behörden berufen sich auf Gesetze und Richtlinien und bedauern das. Doch das ändert natürlich nichts. Wenn sich Rotenburg nicht abhängen lassen und eine eigene Identität erhalten will, braucht es größere Lösungen vieler Beteiligter. Dafür über den eigenen Ego-Schatten zu springen, dürfte für manch einen Entscheidungsträger ein erster Schritt sein.