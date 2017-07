„Aktion Mensch“ fördert Geso-Wohnprojekt mit 280.000 Euro

Neun barrierefreie Wohnungen

+ © Geso So soll das inklusive Wohnprojekt aussehen. Gefördert wird das Vorhaben von der „Aktion Mensch“. © Geso

Rotenburg - An der Glockengießerstraße stehen demnächst Bauarbeiten an: Dort will die Gesellschaft für soziale Hilfen (Geso) ein neues Wohnhaus für Menschen mit und ohne Behinderungen errichten lassen. Neun Wohnungen sollen dort entstehen, alle barrierefrei, einige rollstuhlgerecht.