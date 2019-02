Infos und Würstchen

Diako-Beschäftigte planen aktive Mittagspause - aus Protest

+ Hans Pähler (r.) und Michael Kaßube hoffen auf viele Teilnehmer bei der aktiven Mittagspause am Dienstag zwischen 13 und 14 Uhr. Foto: Menker

Rotenburg - VON GUIDO MENKER. Zwischen den Forderungen der Beschäftigten in der niedersächsischen Diakonie und den Arbeitgebern liegen ganz offensichtlich Welten. Sie verhandeln zurzeit über einen neuen Tarifvertrag. Von Annäherung ist dabei allerdings noch nichts zu spüren. Im Gegenteil: „Viele Kollegen haben wirklich einen dicken Hals.“ Das berichtet der Vorsitzende der Mitarbeitervertretung (MAV) in den Rotenburger Werken, Hans Pähler, in einem Gespräch mit unserer Redaktion. Allein in Rotenburg sind etwa zehn Prozent der landesweit rund 40 000 Diakoniebeschäftigten zu finden. Der größte Teil davon arbeitet bei den Rotenburger Werken sowie gleich nebenan im Agaplesion Diakonieklinikum. Sie alle sind für Dienstag von 13 bis 14 Uhr zu einer aktiven Mittagspause eingeladen. Unter dem Motto „Infos und Würtchen für alle“ wollen sie ihrem Protest gegen das bisherige Angebot der Arbeitgeber Ausdruck verleihen. Die beiden MAV rufen gemeinsam mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi dazu auf. „Wir hoffen auf 150 bis 200 Teilnehmer“, sagt Pähler. Sollte es weiterhin keine Annäherung in den Verhandlungen geben, schließt er Streiks nicht aus.