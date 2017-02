Info-Abend zum Umbau der Harburger Straße

Hier, wo die Glockengießerstraße in die Straße Am Neuen Markt übergeht und auf die Harburger Straße trifft, soll ein Kreisverkehr entstehen. Damit verschwindet diese Ampel und auch die an der Einmündung Am Neuen Markt / Große Gartenstraße.

Rotenburg - Von Guido Menker. Stephan Lohmann spricht von einer „Operation am offenen Herzen“.

Der Leiter des Rotenburger Amtes für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz weiß um die Herausforderung, die der Aus- und Umbau der Harburger Straße bedeutet, der aller Voraussicht in einem Jahr starten soll und mindestens ein Jahr Bauzeit in Anspruchen nehmen wird.

Eine Herausforderung ist das aber nicht nur für die Planer und Baufirmen, sondern auch für die Anlieger sowie alle Rotenburger, die täglich die Harburger Straße mit dem Auto oder dem Fahrrad beziehungsweise zu Fuß nutzen.

Um den Rotenburgern vorab zu erläutern, was an der Harburger Straße sowie an der Straße Am Neuen Markt / Am Sande auf einer Gesamtlänge von 1 400 Metern genau geplant ist, lädt die Stadt für kommenden Dienstag, 21. Februar, von 19 Uhr an zu einem Informationsabend in den Ratssaal ein. Neben den Fachleuten aus der Verwaltung wird daran auch die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit von der Partie sein. Die ist nämlich mit dem wesentlichen Teil der Maßnahmen beschäftigt. Wie Lohmann erläutert, sei das Planfeststellungsverfahren für die Baumaßnahme bereits gestartet. Ein Kernstück wird der Neubau eines Kreisverkehrs genau dort sein, wo die Glockengießerstraße in die Straße Am Neuen Markt übergeht und zugleich mit der Harburger Straße zusammentrifft. Von dort aus wird außerdem die Harburger Straße bis zum Wümmepark „ein neues Gesicht erhalten“, wie Lohmann es ausdrückt. Einen Teil der Kosten – wie für die Anlage der neuen Gehwege – teilt sich die Stadt mit den Anliegern. Die Bushaltestellen werden – bis auf eine Ausnahme beim Wümmepark – zurückgebaut, Rad- und Gehwege komplett erneuert. Außerdem wird es eine komplett neue, aber teilweise etwas schmalere Fahrbahn geben. Vorgesehen sind zusätzliche Parkstreifen und Querungshilfen. Dafür muss eine erhebliche Zahl an Bäumen verschwinden, heißt es. Zu der Maßnahme gehören auch die Straßen Am Sande bis zur Einmündung in die Bergstraße sowie die Glockengießerstraße vom Neuen Markt bis zum Abzweig Mittelweg.