Indonesische Jazznacht übertrifft alle Erwartungen

Im Kantor-Helmke-Haus

+ © Goldstein Ein Wirbelwind auf der Bühne mit unglaublich jazziger Stimme und voller Lebensfreude ist Dian Pratiwi. Im Auditorium des Rotenburger Kantor-Helmke-Hauses begeisterten sie und die Band „The Bali Thing“ die rund 140 Zuhörer. © Goldstein

Rotenburg - Von Heinz Goldstein. Die Indonesiche Jazznacht im Rotenburger Kantor-Helmke-Haus am Samstagabend hat eine Begeisterungswelle bei den Besuchern ausgelöst. Es spielte eine Jazz-Band, die das Publikum mitriss und ihre Freude an der Musik im Nu an die Zuhörer übertrug. Dazu gab es in einer Pause Spezialitäten aus der indonesischen Küche und nicht zuletzt einen äußerst gut aufgelegten Indonesischen Generalkonsul, Bambang Susanto aus Hamburg, der erst seit vier Wochen in Deutschland ist, und die Rotenburger als Zeichen der Sympathie auf Deutsch begrüßte.