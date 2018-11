Deutschlehrerin Sheetal Khandekar aus Pune gastiert an IGS und Realschule

Rotenburg - Von Guido Menker. Ein exotischer Duft weht durch die Realschule. Von der Lehrküche aus zieht er die Flure entlang. Verlockend gut riecht es. Aber das, was dahinter steckt, bleibt ausschließlich der Klasse 10 b vorbehalten. Eigentlich hat die Klasse zu dieser Zeit eine Doppelstunde Sport, doch besondere Gäste erfordern mitunter auch besondere Entscheidungen: Acht Schüler haben sich ausgeklinkt und bereiten stattdessen ein Mittagessen zu – gemeinsam mit Sheetal Khandekar.

Die 36-jährige Inderin ist für drei Wochen an der Realschule sowie an der IGS in Rotenburg zu Gast. „Und die Klasse hatte es sich so sehr gewünscht, einmal mit ihr zusammen zu kochen.“ Schulleiter Sven Thiemer konnte ihnen diesen Wunsch nicht ausschlagen – und so riecht es an diesem Tag verlockend gut in der Schule.

Das findet auch Sven Thiemer, und deshalb ist auch er in der Lehrküche anzutreffen. Zusammen mit den Jugendlichen bereitet die Inderin zwei Gerichte zu – einmal in der scharfen, einmal in der weniger scharfen Variante. Biryani und Paav Bhaji kommen gleich auf den Tisch. Inzwischen sind auch die Sportler dazugestoßen. Kaum haben sie die ersten Bissen zu sich genommen, gibt es einen Applaus für die junge Frau aus einem der bevölkerungsreichsten Länder dieser Erde. Sheetal Khandekar lacht und bedankt sich. „Die Deutschen sind sehr nett, aber auch sehr interessiert“, sagt die Frau, die in ihrer Heimatstadt Pune an einer Privatschule Deutsch unterrichtet. Sie ist bereits zum dritten Mal in Deutschland. Einmal war sie als Studentin für einen Sommerkurs in Braunschweig, beim zweiten Mal hat sie als Übersetzerin bei Bosch in Stuttgart gearbeitet. Und jetzt verbringt sie auf Einladung drei Wochen in einer deutschen Schule.

Der rote Punkt sorgt für Faszination

Im Rahmen eines von der Kultusministerkonferenz aufgelegten Austauschprogramms ist die Inderin die zweite Gastlehrerin an der Integrierten Gesamtschule (IGS) sowie an der Rotenburger Realschule. „Bildung gibt Perspektive – Mehrsprachigkeit eröffnet Horizonte.“ Dieser Gedanke liegt dem Programm zugrunde. Das Auswärtige Amt koordiniert die Partnerschulinitiative und setzt sie gemeinsam mit der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, dem Goethe-Institut, dem Deutschen Akademischen Austauschdienst und dem Pädagogischen Austauschdienst (PAD) des Sekretariats der Kultusministerkonferenz um. Überwiegend kämen Lehrer aus Südamerika, Afrika und Asien im Rahmen dieses Programms nach Deutschland, erklärt Thiemer. Die Gäste kommen bei Kollegen unter, der Flug werde bezahlt, und außerdem gebe es auch noch etwas Tagegeld für Ausflüge und Unternehmungen.

Im Mittelpunkt steht allerdings der Besuch in der Schule. „Das ist eine große Bereicherung für uns“, schwärmt Thiemer. Das sagt er für die Schule, aber auch für sich und seine Familie, in der Sheetal Khandekar während ihres Aufenthaltes untergebracht ist. Sheetal Khandekar habe sehr viel zu erzählen, sie gehe mit in den Unterricht, beobachte, was dort abläuft, bringe sich aber auch selbst mit ein. In der Klasse 10 b habe man im Englisch-Unterricht das Thema Indien ganz bewusst auf diese drei Wochen vorgezogen – so biete sich die einmalige Chance, ganz viel aus erster Hand zu erfahren. Indisch für Anfänger – und das nicht nur in der Lehrküche, in der die Schüler an den Töpfen inzwischen eine lange Schlange bilden, während Sheetal Khandekar sich begeistert zeigt von Deutschland, aber auch von der Art, wie hier Schule gemacht wird. „Bei uns sind die Klassen sehr viel größer“, sagt sie. Und während des Unterrichts gebe es bei ihr zu Hause auch nicht so viel Bewegung.

Was sie freut: „Die Kinder hier sind sehr interessiert und neugierig.“ Und das beziehe sich nicht nur auf den roten Punkt, den sie auf der Stirn trägt. Doch der habe es vor allem den Mädchen angetan, die jetzt wissen, was es damit auf sich hat. „Er zeigt, dass ich verheiratet bin“, sagt Sheetal Khandekar. Doch mittlerweile sei der Punkt in Indien auch Teil der Mode – und werde daher nicht mehr nur aus traditionellen Gründen getragen. Viele IGS- und Realschüler haben sich ebenfalls solche Punkte besorgt. „Die Jungen sind etwas neidisch“, sagt Khandekar mit einem Schmunzeln im Gesicht. Die Schüler wollen aber noch viel mehr wissen. Wie ist die Mode in Indien? Was essen die Inder? Wie ist das mit dem Reisen in Indien? Wie ist das Wetter? Und auch die Bollywood-Filme werden in diesen Tagen zum Thema.

Auf der anderen Seite gibt es auch viele Dinge, die Sheetal Khandekar mit nach Hause nimmt, wenn sie in den Flieger steigt, um ihre Rückreise anzutreten. Das sei die Disziplin auch draußen auf der Straße, nicht nur in der Schule. Das freundliche Interesse der Deutschen, die sehr offen auf sie zugingen, das grundsätzliche Interesse an Indien. Und natürlich der Austausch mit den Kollegen im Lehrerzimmer. Ihnen kann die 36-Jährige berichten, dass Deutsch als Wahlfach an den indischen Schulen inzwischen eine sehr große Rolle spiele. „Viele Inder möchten gerne nach Deutschland, um hier zu studieren oder auch zu arbeiten. Viele möchten mit und für deutsche Firmen auch in Indien arbeiten – deshalb ist bei uns an der Schule Deutsch die meistgewählte Fremdsprache.“ Die Zeit für Sheetal Khandekar in Rotenburg ist jetzt zu Ende, der Duft in den Gängen der Realschule verfliegt so langsam. Aber es bleibt etwas zurück von der Ausstrahlung dieser Frau, die nur ein Problem hat: „Es ist wirklich kalt in Deutschland.“