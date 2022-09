Verdeckte Obdachlosigkeit von Frauen

Von: Tom Gath

Viele weibliche Obdachlose fühlen sich in der zentralen Notunterkunft der Stadt nicht sicher. Eigene sanitäre Anlagen für Frauen gibt es dort nicht. © GATH

Rund ein Viertel aller Obdachlosen ist weiblich. Die spezifischen Probleme und Bedürfnisse werden häufig übersehen. So gibt es in Rotenburg keine separate Unterkunft für obdachlose Frauen. Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt sieht Handlungsbedarf. Änderungen sind geplant.

Rotenburg – Trinkende Männer, die in Gruppen zusammensitzen und um Spenden bitten: Dieses Bild haben viele Menschen vor Augen, wenn sie an Obdachlose denken. Wohnungslose Frauen hingegen, die nach Schätzungen rund ein Viertel aller Obdachlosen ausmachen, sind in der öffentlichen Wahrnehmung weitgehend unsichtbar. In diesem Zusammenhang spricht die Sozialarbeiterin Wiebke Sprung von der Rotenburger Wohnungsnotfallhilfe „Lebensraum Diakonie“ von „verdeckter Obdachlosigkeit“.

Besondere Gefährdungslage für obdachlose Frauen

Häufig kommen wohnungslose Frauen länger bei Bekannten unter als männliche Obdachlose und sind deshalb im öffentlichen Raum weniger sichtbar. Diese Bekannten seien dabei oft Männer. Ob für den Schlafplatz sexuelle Gegenleistungen erwartet werden, könne Sprung zwar nur vermuten. Grundsätzlich sei ihr das Phänomen einer Zweckpartnerschaft jedoch vielfach begegnet: „Betroffene Frauen sind sehr oft abhängig von Männern. Dabei handelt es sich um hochproblematische und belastende Beziehungen. Ohne eigenen Wohnsitz haben Frauen auch keinen Zugang zu sozialen Sicherungssystemen.“

Oftmals würden Frauen auch ganz bewusst ihre prekäre Situation vertuschen, da sie in vielerlei Hinsicht noch schutzloser als obdachlose Männer seien, weiß auch die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Rotenburg, Kerstin Blome: „Obdachlose sind insgesamt natürlich eine gefährdete Personengruppe. Obdachlose Frauen sind darüber hinaus mehrfach gefährdet, zum Beispiel durch sexuelle Übergriffe. Ich denke, dass das leider sehr häufig vorkommt, gerade wenn Alkohol oder Drogen im Spiel sind.“ Einige Hilfsorganisationen berichten davon, dass wohnungslose Frauen aufgrund der Erfahrung von häuslicher oder sexualisierter Gewalt häufig traumatisiert seien. Viele würden sich daher in der Anwesenheit von Männern unsicher fühlen, unabhängig davon, ob tatsächlich eine Gefahr von den konkreten Zimmernachbarn ausgeht.

Hilfsorganisation und Gleichstellungsbeauftragte fordern separate Unterbringung

Obdachlose Frauen haben daher spezifische Bedürfnisse, die nur selten Berücksichtigung finden. Deshalb hat Kerstin Blome in ihrem aktuellen Gleichstellungsbericht auch darauf hingewiesen, dass es in Rotenburg keine separate Unterkunft für obdachlose Frauen gibt. Zwar gebe es getrennte Schlafbereiche, aber die Flure und die sanitären Anlagen würden häufig gemeinsam genutzt werden. Blome habe sich die Rotenburger Unterkünfte vor Ort angeschaut und hält eine konsequentere räumliche Trennung für notwendig, um wohnungslosen Frauen einen würdigen Schutzraum zu bieten.

Auch Wiebke Sprung betrachtet die gemeinsame Unterbringung als ein „No Go“. Sie berichtet von einer Betroffenen, die explizit wegen der geschlechtlich gemischten Gruppe von der Notunterkunft in eines der vom „Lebensraum Diakonie“ angebotenen Appartements umgezogen sei: „Die Frau hat sehr ungern geduscht, während in der Kabine nebenan ein Mann die Toilette genutzt hat. Daraufhin hat sie auch ihre Körperhygiene vernachlässigt. Sie war sehr dankbar, als sie in unsere Einrichtung wechseln konnte.“

Die Mitarbeiter von „Lebensraum Diakonie“ hätten zudem die Erfahrung gemacht, dass es Frauen in Notsituationen hilft, sich mit anderen Frauen auszutauschen. Der Verein bietet daher Schwimmgruppen und Selbstbehauptungskurse für Frauen an. In den Kursen sollen die Frauen lernen, „Nein“ zu sagen, was vielen in ihrer als ohnmächtig empfundenen Situation sehr schwer falle. Die Angebote für Frauen in Not würden gut angenommen und seien ein wichtiger Baustein auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben.

Engagierter Betreuer ohne pädagogische Ausbildung in Rotenburger Unterkunft

In den Rotenburger Notunterkünften sind rund ein Drittel der Nutzer weiblich. Eine dauerhafte Ansprechperson ist nicht vor Ort, was das Sicherheitsempfinden von Frauen laut Sprung zusätzlich reduziere. Für den Betrieb der Unterkünfte ist das Ordnungsamt der Stadt Rotenburg zuständig. Rechtlich handelt es sich bei dem Angebot nämlich um eine Gefahrenabwehr – um akute Gefahren für die Betroffenen abzuwenden, nicht, weil eine Gefahr für die Öffentlichkeit besteht.

Dies führt dazu, dass auch keine Sozialarbeiter anwesend sind, denn die soziale Betreuung sei Aufgabe des Landkreises, erklärt der Leiter des städtischen Ordnungsamtes, Thorsten Schiemann. Eine professionelle Betreuung sei für den dort tätigen „Verwaltungsmenschen“ also gar nicht möglich, auch wenn Schiemann das Engagement des zuständigen Mitarbeiters in den Unterkünften ausdrücklich lobt. Die Mitarbeiter von „Lebensraum Diakonie“ sprechen ebenfalls von einer guten Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt. Dennoch sollte es das Ziel sein, eine sozialpädagogische Betreuung vor Ort zu ermöglichen, wie es zum Beispiel von der Stadt Verden umgesetzt werde, heißt es.

Ich befürchte wirklich, dass es deutlich mehr Obdachlose geben wird. Die finanzielle Situation wird für viele immer schlimmer und das führt im Zweifel zu Zwangsräumungen.

Die Rotenburger Notunterkünfte hätten jedoch lediglich die Aufgabe, „die Leute vor Wind und Wetter zu schützen“, sagt Schiemann. Zwar werde versucht, eine Geschlechtertrennung umzusetzen. Dieses Ziel sei aber zweitrangig, zumal die Räume nur für eine kurzfristige Nutzung konzipiert sind. In der Praxis werden sie aber auch dauerhaft genutzt, weil manche Bewohner keine weiterführende Hilfe annehmen wollen oder können. Noch sei die Stadt in der glücklichen Lage, niemanden vor die Tür setzen zu müssen. Schiemann erwartet aber in den nächsten Monaten mehr Menschen in den Unterkünften: „Ich befürchte wirklich, dass es deutlich mehr Obdachlose geben wird. Die finanzielle Situation wird für viele immer schlimmer und das führt im Zweifel zu Zwangsräumungen.“

Erweiterte Räumlichkeiten in Planung

Bürgermeister Torsten Oestmann geht davon aus, dass die Kapazitäten diesen Winter dennoch ausreichen werden. In der mittelfristigen Finanzplanung seien für das nächste Jahr 250 000 Euro einkalkuliert, um die Räumlichkeiten der Notunterkünfte zu erweitern. Die Stadt führe bereits Gespräche mit dem zuständigen Bauamt. So werde aktuell über eine Containerlösung diskutiert. Oestmann betont, dass eine räumliche Trennung von obdachlosen Frauen und Männern bei den Planungen mitgedacht werde.

Eine mittelfristige Finanzplanung ist aber mit vielen Unsicherheiten verbunden. Die Energiekrise und die Rekordinflation belasten auch den städtischen Haushalt, wie bei der Vorstellung des Jahresberichts der Stadtwerke deutlich wurde. Mit einer Finanzspritze von dort plant die Stadt in den nächsten Jahren nicht mehr. Spezifische Bedürfnisse von den Schutzbedürftigsten der Gesellschaft könnten in Zeiten allgemeiner Krise schnell aus dem Blick geraten. Gerade, wenn sie ohnehin weitgehend unsichtbar sind, so wie obdachlose Frauen.

WOHNUNGS_LOS: Aktionswoche gegen Wohnungsnot Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe veranstaltet noch bis zum 16. September eine Aktionswoche zu ihrer Kampagne „WOHNUNGS_LOS“ und fordert die Bundesregierung auf, einen nationalen Aktionsplan zur Überwindung der Wohnungsnot umzusetzen. Neben der Schaffung von neuem und dem Erhalt von bestehendem Wohnraum fordern die Organisatoren auch Maßnahmen zur Förderung von gesellschaftlicher Teilhabe, besseren Zugang zur gesundheitlichen Versorgung und eine menschenwürdige Unterbringung in Notunterkünften. „Angesichts der aktuellen enormen Herausforderungen an unsere Gesellschaft darf die Frage des Wohnens unter keinen Umständen aus dem Blick geraten“, betont die Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft, Werena Rosenke. Der Rotenburger Verein „Lebensraum Diakonie“ informiert am Samstag, 10. September, von 9 bis 12 Uhr mit einem Stand in der Fußgängerzone (Höhe Fielmann) dazu und ruft dazu auf, sich am Sonntag an der Großdemonstartion in Berlin zu beteiligen.