Ein erster Solarpark auf dem Acker an der Bahn in Rotenburg

Von: Michael Krüger

Rund 3,82 Hektar groß soll der Heilemann-Solarpark direkt an der Bahnlinie zwischen Rotenburg und Waffensen werden. Für rund 1 500 Vier-Personen-Haushalte könnte der produzierte Strom reichen, heißt es. Grafik: ON Energy GmbH © ON Energy GmbH

Solarparks auf Freiflächen sorgen in vielen Kommunen für Diskussionen. Wo sind sie sinnvoll, und welche Kriterien braucht es? Auch Rotenburg will Regeln festlegen - während ein erster „Stromkraftwerk“ auf dem Weg ist.

Rotenburg – Wie so viele andere Kommunen auch beschäftigt sich die Stadt Rotenburg damit, wie man seinen Teil zum Gelingen der Energiewende beitragen kann. Zum ewigen Streit um mögliche Windkraftstandorte und die „Vermaisung“ der Landschaft für Biogasanlagen geraten nun die Flächen ins Blickfeld, auf denen Investoren Solarparks errichten wollen. Zwar ist man sich politisch allerorten weitgehend einig, dass die PV-Anlagen vorrangig auf Dächer und versiegelte Flächen gehören, dennoch werden großflächige Freiflächen immer interessanter durch die neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen und politischen Beschlüsse in Land, Bund und EU. In Rotenburg gab es im vergangenen Jahr heftige Debatten um die Pläne, auf der Rennbahn in Mulmshorn einen Solarpark zu errichten. Das ist gestrichen. Stattdessen fokussiert man sich nun auf die Randgebiete von Bahnstrecken und Hauptverkehrsstraßen: Ein erster Solarpark zwischen Rotenburg und Waffensen ist auf dem Weg.

„Bis 2040 brauchen wir 65 Gigawatt installierte Photovoltaik-Leistung, davon 15 Gigawatt auf Freiflächen“, hatte Olaf Lies (SPD) als niedersächsischer Energieminister im vergangenen Jahr verkündet. Wie in anderen Bundesländern wurden sogenannte benachteiligte Gebiete für Photovoltaik freigegeben, also schlecht nutzbare Ränder an den bestehenden Trassen. Für die landesweit 15 Gigawatt mit Photovoltaik-Anlagen auf Freiflächen werden laut der Uni Hannover rund 150 Quadratkilometer benötigt. Bezogen auf die Kreisstadt entspricht das ungefähr 46,5 Hektar, hieß es bei einer Präsentation vergangene Woche im Planungsausschuss des Stadtrats. Die förderfähige Potenzialfläche nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz im Gebiet der Stadt Rotenburg beträgt 97 Hektar, heißt es in einem Modell. Doch wo liegen diese Flächen? Und gibt es andere Nutzungsinteressen?

Verschiedene Interessen

Bislang gibt es allerdings nur diese theoretischen Berechnungen. Um aus diesen für die Schlange stehenden Investoren praktische Handreichungen zu entwickeln, will die Stadtverwaltung in den kommenden Monaten konkrete textliche Festlegungen treffen. Schon jetzt gibt es über die Raumordnungsprogramme von Land und Kreis viele Gebiete, die für PV-Freiflächen ausgeschlossen sind: Naturschutzgebiete etwa, Vorranggebiete für Windkraft, Waldflächen natürlich. Zudem sind Restriktionsflächen verankert, über die man aber sprechen könne. Entscheidend sei dabei stets das, was die Kommune will: Über die Bauleitplanung legt nur sie fest, wo Solarparks auf Freiflächen entstehen dürfen. Bürgermeister Torsten Oestmann gibt den Auftrag für Politik und Verwaltung vor: „Wir müssen festlegen: Was wollen wir? Danach arbeiten wir dann die Aufträge ab.“

Bis es diese textlichen Festsetzungen als Rahmenrichtlinie für die städtischen Gebiete gibt, kann es noch etwas dauern. Verschiedene Interessensseiten werden sich melden: vor allem Landwirte als Inhaber der Äcker, die viel an Wert gewinnen dürften, Investoren, die um die Flächen buhlen, Naturschützer, die schon jetzt Sturm laufen gegen die großen Anlagen, und natürlich auch die Bürger, die womöglich mit weiteren technischen Anlagen in ihrer Umgebung leben müssen – Konflikte garantiert.

Strom für mehr als 1.500 Haushalte

Diesen Auseinandersetzungen möchte Jörn Schaube mit Offenheit begegnen. Auch in Rotenburg sei man dabei, nach fachlichen Kriterien zu steuern und zu begrenzen: „Von einem Wildwuchs wird daher auch in Zukunft keine Rede sein können“, sagt der Projektentwickler der Firma „ON Energy“ aus Dortmund. Er ist derzeit viel bei der Familie Heilemann zu Besuch, die ihren Hof zwischen Rotenburg und Waffensen zwischen Bundesstraße und der Bahnlinie Rotenburg-Bremen hat. Gemeinsam wollen sie einen Solarpark direkt an der Bahntrasse errichten – dort, wo das Gleis Richtung Verden abzweigt. Für die entsprechende Änderung des Flächennutzungsplans hat der Planungsausschuss in erster Instanz grünes Licht gegeben. Es geht um ein Plangebiet von rund 8,26 Hektar, auf denen der Solarpark mit einer Gesamtfläche von 3,82 Hektar entstehen soll. Die Gesamtleistung betrage 8,3 MWp: „Strom für 1 520 Vier-Personen-Haushalte“, so Schaube – bei einem Verbrauch von 50 000 Kilowattstunden. Die Stadt sieht das Projekt positiv, die Versiegelung sei „marginal“, das Grünland bleibe mit den Anlagen bestehen, unter denen künftig Schafe weiden sollen. Auf Nachfrage hieß es im Ausschuss zudem, dass es möglicherweise auch eine Art Bürgerbeteiligung zum Beispiel über eine Energiegenossenschaft geben könnte.

Ist das der Auftakt für Solarparks, die künftig entlang der gesamten Bahntrasse stehen werden? Manch einer auch in der Rotenburger Politik fremdelt damit noch arg. Und auch der damalige Stadtplaner Clemens Bumann hatte erst im vergangenen Jahr – wohlgemerkt vor dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine – gesagt: „Aus Städtesicht muss man bedenken, dass wir mit Photovoltaik-Anlagen keinerlei Arbeitsplätze schaffen. Wir verdienen daran auch keine Gewerbesteuer, wenn der Firmensitz nicht in Rotenburg ist. Abgesehen von ein paar hundert Euro als Ausgleich ist die Wertschöpfung für uns gleich Null.“