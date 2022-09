Gefühl des Alleinseins

„In einem Boot“: Mit Kindern besser durch den Krebs-Alltag

Von: Ann-Christin Beims

Vor der Kulisse des Diakonissen-Mutterhauses, in dem die Treffen auch stattfinden, präsentieren Klaus Henner Spierling (v.l.), Veronika Czech, Jana Rempel, Nina Lisofsky und Matthias Richter das neue Angebot. © Ann-Christin Beims

Erkranken Eltern an Krebs, ist das für die ganze Familie zunächst ein Schock. Kinder müssen lernen, mit der Krankheit von Mama oder Papa umzugehen. Mit Workshops will man in Rotenburg helfen.

Rotenburg – Mama oder Papa haben Krebs. Was jetzt? Diese Frage stellt sich in vielen Familien, wenn die erst mal bedrückende Diagnose gestellt ist. Zum einen müssen die Betroffenen selber damit umgehen, zum anderen müssen sie ihren Kindern erklären, was passiert. „Wir begleiten tagtäglich Familien und sehen, was die Diagnose für eine Verunsicherung auslöst“, erklärt Nina Lisofsky, Psychologin und Psycho-Onkologin am Diakonieklinikum Rotenburg. Daher hat sie gemeinsam mit ihren Kollegen Jana Rempel, Marte-Meo-Therapeutin und Multifamilientrainerin, Psychologe Klaus Henner Spierling sowie Sozialpädagogin Veronika Czech von der Zentralen Informationsstelle Selbsthilfe Selbsthilfekontaktstelle im Landkreis Rotenburg (ZISS) und dem Diakonissen-Mutterhaus-Vorstand Matthias Richter das Angebot „In einem Boot“ auf die Beine gestellt: einen Workshop für Kinder an Krebs erkrankter Eltern und ihre Familien, mit kunsttherapeutischen und theaterpädagogischen Methoden.



Familienstrukturen verändern sich nach einer Krebsdiagnose. „Die Ressourcen müssen anders verteilt werden“, weiß Lisofsky. Die Kinder übernehmen oft früh Verantwortung und stecken zurück. Sie gelten als „Young Carer“, doch dabei kommen eigene Entwicklungsaufgaben, sei es persönlich, schulisch oder sozial, oft zu kurz. Manche geben sich selber die Schuld an dem, was passiert ist. Sie haben Sorgen, Ängste und können oder wollen das nicht immer mit den Eltern besprechen. Stabile erwachsene Ansprechpartner, auch außerhalb der Familie, fehlen. Manchmal bekommen sie auch wenig Erklärungen. Und oft fehlt die Zeit, um gemeinsam schöne Erlebnisse zu schaffen. Durch das Projekt rücken sie wieder ein wenig in den Vordergrund, es schafft Zeit für Miteinander.

Gefühl des Alleinseins

Und auch dem Gefühl des Alleinseins, dem sich viele Familien ausgesetzt sehen, kann durch die Gruppentreffen entgegengewirkt werden. Denn sie sitzen, wie es der Name schon sagt, alle „in einem Boot“. Andere Betroffene zu treffen, kann entlastend sein. „Es ist die Erfahrung, dass sie eben nicht alleine sind. Und Wege mit anderen an der Seite sind leichter zu gehen“, sagt Richter. Sie können sich gegenseitig Alltagstipps geben, sich helfen – stets unterstützt von den Fachkräften.



Die Initialzündung kam vor etwa zwei Jahren. Durch die Verbindung verschiedener Berufsgruppen sei es etwas Besonderes, sind sich alle einig – wenngleich organisatorisch auch eine Herausforderung. Durch die Pandemie galt es zudem, vorsichtig zu sein. Durch ihre erkrankten Familienmitglieder sind die Kinder Teil einer Gruppe mit erhöhtem Risiko. So gab es eine intensive Vorbereitungszeit. Das Projekt ist in Trägerschaft des Mutterhauses. Es stellt die Räume zur Verfügung, in denen einmal monatlich die Treffen stattfinden..

Kinder können das schwer in Worte fassen, sie zeigen es eher in Bildern und Farben. Multifamilientrainerin

Jedes nach einem bestimmten Muster: Zuerst kommen alle zusammen, es gibt unter anderem einen Erklärimpuls für den Hauptteil. Die Familien gestalten gemeinsam etwas, das sie später den anderen präsentieren. Das können Collagen sein, Steine bemalen oder ein Familienwappen erstellen. „Es geht darum, zu schauen, was macht uns aus, was sind unsere Stärken?“, erläutert Czech. Sich öffnen und frei sprechen falle dann zwar vielen erst schwer, es sei sehr emotional. „Aber das ist wichtig.“

Anschließend trennen sich die Wege von Groß und Klein. Die Erwachsenen kommen miteinander ins Gespräch. Natürlich liegt ein Schwerpunkt auf den Bedürfnissen ihrer Kinder, aber es geht auch um für sie selbst relevante Themen. Dafür haben sie mit dem Team multiprofessionelle Unterstützung an ihrer Seite..

Betreuung für Kinder ab vier Jahren

Währenddessen betreuen Czech und Rempel die Kinder ab vier Jahren in einem anderen Raum. Durch szenische Spiele und Kreativangebote erfahren die Fachkräfte mehr über das Gefühlsleben der Kinder. Indem sie beispielsweise Steine bemalen, können sie Ängste, Gefühle und Bedürfnisse deutlich machen. „Kinder können das schwer in Worte fassen, sie zeigen es eher in Bildern und Farben“, sagt Rempel. Und dabei wird oft deutlich, dass sie wesentlich mehr mitbekommen, als Erwachsene vermuten. „Sie müssen merken, dass sie nicht alleine sind“, betont Czech. Wenn sie in den Gruppen sehen, dass es anderen genauso geht, helfe ihnen das sehr.

Auch eine Gruppe mit Jugendlichen sei denkbar, sollte das Interesse vorhanden sein. Dann würde diese von den Kindern auch noch einmal abgetrennt, damit die Älteren unter sich sein können. „Da könnten wir flexibel reagieren“, sagt Spierling.



Zum Abschluss gibt es bei jedem Treffen eine gemeinsame Mahlzeit, während der das Gruppengeschehen noch einmal reflektiert wird. Dass die Gruppe wächst, davon geht der Psychologe aus: Der Bedarf sei definitiv da. .

Teilnahme am Treffen Das nächste Gruppentreffen soll rechtzeitig bekannt gegeben werden. Die Treffen dauern jeweils etwa drei Stunden, von 15 bis 18 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, es wird vom Bereich „Frühe Hilfen“ des Landkreises finanziert. Aktuell sind noch Plätze verfügbar. Interessierte melden sich unter psychoonkologie@diako-online.de oder unter der Nummer 04261/ 776850 und können ein unverbindliches Kennenlerngespräch vereinbaren.