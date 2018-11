Grippeschutz: Impfstoff gibt’s bald wieder

Rotenburg - Von Michael Krüger. Nach unserem Artikel mit Lungenklinik-Chefarzt Dr. Tom Schaberg über die Notwendigkeit von Grippeschutzimpfungen glühten bei vielen Hausärzten in der Region die Telefone.

Das Problem aber: Es gibt derzeit keinen Impfstoff mehr. Das sagt der Vorsitzende des Rotenburger Ärztevereins, der Rotenburger Facharzt für Innere Medizin, Dr. Olaf Dittrich. Sorgen müsse sich aber niemand machen, der sich jetzt noch gegen die Grippe impfen lassen möchte, denn Nachschub sei bereits auf dem Weg und in der kommenden Woche verfügbar. Dittrich: „Wir müssen derzeit die Patienten vertrösten, werden aber Impfstoffe aus dem Ausland erhalten.“

Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung in Niedersachsen hat das Gewerbeaufsichtsamt der Firma Mylan die Belieferung niedersächsischer Apotheken mit dem Impfstoff „Influvac Tetra“ genehmigt. Die Impfstoffe seien identisch mit den bislang in Deutschland vertriebenen, da sie derselben Produktionsstätte in den Niederlanden entstammen. Sie würden bei ebenfalls identischem Preis lediglich eine schwedische oder polnische Beschriftung tragen, es werde aber ein deutscher Beipackzettel hinzugefügt.

Dass ein Import des Impfstoffs notwendig ist, liegt daran, dass die Pharmakonzerne für diese Saison keinen mehr herstellen können. Es dauert etwa sechs Monate, um einen üblichen Impfstoff auf Hühnereibasis zu produzieren. Insgesamt sind in Deutschland 15,7 Millionen Dosen verfügbar – rund eine Million mehr als im vergangenen Jahr genutzt wurden. Den Verlauf der bisherigen Grippe-Erkrankungen in der Region bezeichnet Dittrich als „eher schwach“. Aber bei grippalen Effekten sei man „wieder gut dabei.“ Das Robert Koch-Institut rät insbesondere Menschen über 60, Schwangeren, chronisch Kranken und medizinischem Personal zur Impfung.