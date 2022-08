Immer mehr Grundschüler im Südkreis Rotenburg

Teilen

Ebenso sehnlichst erwartet wie die Schultüte: der erste Schultag – jetzt darf Pia Kahlbrecht aus Scheeßel endlich jeden Tag in die Schule. © Heyne

Rotenburg – Überall im Altkreis Rotenburg hat mit den Einschulungen am Samstag für viele Kinder ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Während alle anderen Jahrgangsstufen schon seit Donnerstag die Schulbank drücken, gab es für die Kleinsten noch eine zweitägige Schonfrist. Natürlich vor allem vor dem Hintergrund, dass zahlreiche Familienangehörige dem großen Tag ihrer Schützlinge beiwohnen wollten und sich große Feste besser am Wochenende feiern lassen.

Die Schulen der Stadt Rotenburg haben 800 junge Rotenburger in ihren Einrichtungen begrüßt. Das sind 24 mehr als zum vergangenen Schuljahresstart. Damit setzt sich ein Trend fort: Die Einschulungszahlen in der Stadt Rotenburg stiegen in den vergangenen fünf Jahren kontinuierlich an. Die Kantor-Helmke-Schule, dieses Jahr aufgrund von Lehrermangel ohne die Außenstelle in Waffensen, verzeichnet 255 neue Schüler. Bei der Stadtschule sind es 273 und bei der Schule am Grafel 260 Erstklässler. Hinzu kommen zwölf Schüler an der Montessori-Grundschule.

In Scheeßel wurden 129 Schüler an der Grundschule Scheeßel (inklusive Vorschulklasse) und der Außenstelle Hetzwege erwartet. In Fintel sind es 31 an der Friedrich-Freudenthal-Schule und 50 an der Grundschule an der Wümme in Lauenbrück. Bothel meldet 79 Schulanfänger. Davon 43 an der Grundschule am Trochel (inklusive Außenstelle Brockel), 23 in Kirchwalsede und 13 in Hemslingen. Auch in Bothel sind die Schülerzahlen in den vergangenen Jahren gestiegen.

In Visselhövede werden in den nächsten Jahren sogar zehn Prozent mehr Schüler erwartet. Dieses Jahr sind es 72 an der Grundschule Visselhövede und 18 in Jeddingen. Der Samtgemeinde Sottrum liegen die Zahlen zu neuen Schülern erst im September vor.

Lehrermangel wird sich verschärfen

Die Geburtenstatistik lässt für die kommenden Jahre einen weiteren Zuwachs an Schülern erwarten. In der Stadt Rotenburg sind in den Jahren 2016 und 2017 – also die beiden Jahrgänge, die 2023 eingeschult werden – 225 und 226 Kinder zur Welt gekommen. 2015 waren es 197 und 2013 sogar nur 170. In anderen Gemeinden sieht die Entwicklung ähnlich aus. Der aktuelle Lehrermangel im Landkreis wird sich aufgrund dieser Zahlen also in den nächsten Jahren noch verschärfen. Um dieses Problem müssen sich aber die Erwachsenen kümmern. Die frisch gebackenen Erstklässler dürfen jetzt erst mal ihre Schultüten leeren und sich auf eine aufregende Zeit und neue Freunde freuen.