Immer das Meer vor Augen

„WattWurm-Rennradabenteuer“: Zwischenstation auf dem Pferdemarkt

+ Zwischenstation: Pascal Spitkowski erreicht Rotenburg und freut sich +über die versorgung. Foto: Diercks

Rotenburg – In sechs Stunden von Braunlage nach Rotenburg, das ist manchmal selbst mit dem Auto kaum zu schaffen. Kräftig in die Pedale trat am Samstag für diese beeindruckende Zeit Pascal Spitkowski aus Osterode. Er war der Erste des „WattWurm-Rennradabenteuers vom Harz bis ans Meer“ des Funsport-Vereins Cuxland, der bei der Zwischenstation am Rotenburger Rathaus eintrudelte.