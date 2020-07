Immer in Bewegung

Rotenburg – Erstmal eine Cola. Die Zeit muss sein. Anne Reuper alias Clownin Frix öffnet die Flasche mit einem leisen Zischen, setzt an und nimmt einen großen Schluck. Dann schüttelt sie die Arme wie ein Sportler auf dem Weg zum Wettkampf und summt fröhlich vor sich hin, während sie letzte Hand an ihr Outfit legt. Blaue Schuhe, rot-schwarze Ringelstrumpfhose, eine etwas zu große schwarze Hose, darüber ein blaues Shirt, ein rotes Shirt und ein Top. Am Schluss setzt sie die wirre Perücke auf, trägt ein wenig mehr Rouge auf die Wangen und die rote Nase auf – fertig ist sie. Währenddessen zieht sich Wilma – die eigentlich Julia Wiegmann heißt – noch einmal die Augenbrauen nach. In weiß. Und extra breit, versteht sich. Sie trägt schwarze Schuhe, viel zu groß. Bunte Ringelsocken, eine lustig bestickte Latzhose, ein gelbes Langarmshirt und darüber ein rot-weiß geringeltes Shirt. Zum Schluss die rote Mütze auf, die Nase, und fertig ist auch sie.

Von Julia und Anne ist keine Spur mehr zu sehen, ab jetzt sind sie Wilma und Frix. Die Bremer Klinikclowns, sind heute im Diakonieklinikum unterwegs. Aber: „Wenn wir uns schminken, sind wir noch lange keine Clowns.“ Das sei ein jahrelanger Prozess, brauche viel Erfahrung und Fortbildungen. Keiner von ihnen macht nur den Job als Klinikclown. Dann gibt es kleine Aufwärmübungen, denn trainiert zu sein, ist ein wichtiger Baustein für einen Clown. „Wir fangen an mit 70 Kniebeugen – 1, 2, 3, 69, 70“, zählt Wilma vergnügt vor. „Das war gut!“ Begeistert zieht sie ihre weißen Augenbrauen hoch. Sie sind mal laut, mal ganz leise. Stehen einander gegenüber, beobachten sich genau. Es ist eine Art Tanz, doch ganz ohne Musik.

Dabei spielen sie aber keine Rollen, wie Wilma noch energisch im Spielzimmer verrät, ehe es zu den kleinen und großen Patienten auf der Kinderstation geht. „Wir sind in unserer Figur.“ Und das kann sich sehen lassen: Ob Arme, Beine, Augen, Mund, bei beiden ist ständig alles in Bewegung, Pausen gibt es so gut wie nie. Dass sie schon lange zusammenarbeiten, merkt man sofort. Sie sind ein eingespieltes Team, reagieren auf die kleinste Regung des anderen. Dabei sind sie stets sensibel. Sie merken schnell, in welcher Situation ein Patient ist: Will er einfach nur reden? Oder braucht er Spaß, eine kleine Aufmunterung? Ein kleiner Junge scheint etwas zögerlich ob der beiden Fremden. „Wir machen mal eine Atemübung“, schlägt Wilma vor. Frix lehnt sich vor, reißt die Arme hoch und wird laut: „Ich bin wütend wie ein Bär“, schnauft sie. Es sind auch solche Momente, die dazugehören: Frustration, Wut. Der Junge lächelt, das passt.

Der Job, der sonst von dem nahen Kontakt zu den Menschen lebt, ist aber in diesen Wochen kein einfacher. Erst das dritte Mal sind die Klinikclowns seit Beginn der Lockerungen wieder im Krankenhaus. Dabei dürfen sie nur von außen zu den Patienten, über den geräumigen Balkon, der rund um die Kinderstation führt. Der ist ein wenig trist. Grauer Stein, ein paar Plastikgartenmöbel stehen draußen. Einige von ihnen sind noch nass vom letzten Regenschauer. Die Tropfen glitzern im Sonnenschein, der jetzt auf sie fällt. Es hat etwas Bedrückendes, aber zugleich bringt die Sonne ein wenig Freude.

Am meisten Freude bringen jedoch Wilma und Frix, die gerade voll beladen auf den Balkon stiefeln. Eimer, Lappen, Nasen, Greifzange – alles dabei. Für sie ist es immer am besten, nicht vorher zu wissen, was ein Kind hat, warum es im Krankenhaus ist. „Dann geht man unbefangen hin, ist authentisch“, sagt Frix. Beide tragen eine Maske, dürfen diese auf dem Balkon dann aber absetzen – wenn sie den gebotenen Abstand halten.

Ein paar Türen weiter tritt ein Junge auf den Balkon, setzt sich auf einen Stuhl und beobachtet das Ganze. Seine Mutter und vermutlich sein Bruder folgen. Wilma und Frix werden auf sie aufmerksam. Zeit für ein kleines Spiel. Frix und die Familie sollen sich jeder auf einen Stuhl setzen, „wenn alle gleichzeitig aufstehen, gibt es einen Preis“. Frix ist hibbelig, hüpft auf ihrem Stuhl – und verliert eine Runde nach der anderen. Mal steht sie zu früh auf, im nächsten Moment steht sie auf dem Stuhl statt auf dem Boden, dann rennt sie los und reißt die Arme hoch, weil alle gleichzeitig stehen. „Verloren“, kräht Wilma dennoch vergnügt ihrer Kollegin entgegen. Frix lässt den Kopf hängen, schlurft zum Stuhl, setzt sich und schließt die Augen. Reglos sitzt sie da. „Oh nein, was mach ich denn jetzt nur?“, fragt Wilma und rennt scheinbar kopflos hin und her. Die beiden Jungen und ihre Mutter amüsieren sich königlich. „Wasser über den Kopf!“, schlägt der ältere Junge vor. Wilma grinst verschmitzt, schnappt sich den Lappen aus dem blauen Wassereimer – und wringt ihn über Frix aus.

Es ist immer das gleiche Bild und doch jedes Mal anders, weil jedes Kind anders ist. Wilma und Frix legen sich hin, ziehen sich hoch, hüpfen, singen, schunkeln, zeigen körperlichen Einsatz. Vor einem Fenster krabbelt Frix – sie ist auch Akrobatin – auf Wilmas Rücken. Ein wenig waghalsig sieht das aus, wenn sie so über den Balkon tippeln. Dabei sind sie stets auf das Kind vor sich fokussiert, lauschen auch mal ganz leise, was im Zimmer passiert. Mit einem Kind machen sie Musik sie, im nächsten Zimmer ist ein Teenager. Beide werden ruhiger, unterhalten sich mit ihm. Kurzerhand tauscht Frix per Greifzange ihre Duschhaube gegen sein Cappi. Sie macht ein paar Sportübungen, als sie von seinem sportlichen Bruder erfährt. „Du machst das besser als er“, lobt der Teenie. Und als beide weiterziehen, sagt er leise: „Danke, es war schön mit euch.“ Das finden im Übrigen nicht nur Kinder: Am Ende des Balkons tritt eine Frau aus einer Tür. „Ich möchte die Clowns auch sehen – aber ich habe kein Kind hier.“ Macht nichts – Wilma und Frix sind für alle da, in bunten Ringelsocken und der roten Nase auf der Nase. Ihr Mann macht ein paar Fotos, dann ziehen sie weiter. Vor dem Nachbarzimmer kommen zwei Krankenpfleger an. Während seine Kollegin reingeht, wirft der Mann einen Blick zu den Clowns und muss lächeln. Indes hat Wilma schon die nächste Patientin im Blick und mahnt: „Frix, jetzt musst du dich benehmen – hier liegt eine vornehme Dame im Bett.“

Die Klinikclowns

„Dürfen wir reinkommen?“ Es ist immer die erste Frage, die die Bremer Klinikclowns stellen, bevor sie einen Raum betreten. Aktuell ist das nicht möglich: Im Rotenburger Diakonieklinikum dürfen die Clowns nur vom Balkon aus Kontakt zu den kleinen und großen Patienten aufnehmen, dabei muss der Abstand gewahrt bleiben. Seit den ersten Lockerungen dürfen sie aber zumindest wieder das. Sie helfen, mit Spiel und Spaß für einen Augenblick dem Krankenhausalltag zu entfliehen. Die Clowns sind für diese Arbeit ausgebildet, aber vor allem eines: Improvisationskünstler. Denn jede Situation ist anders. Darauf müssen die Klinikclowns eingehen. Ihre Arbeit, die sie seit 2001 ausüben, finanziert sich durch Spenden. Die Möglichkeiten diesbezüglich finden Interessierte auf der Internetseite unter www.bremerklinikclowns.de/organisation/unterstuetzung/.