Das Areal um das Taranga Tagungszentrum in Waffensen hat am Wochenende ein stimmungsvolles buntes Ambiente geboten. Die Besucher des Herbstleuchtens waren trotz des Regens zahlreich vertreten und erfreuten sich am ausdrucksvollen Lichterspiel in der freien Natur. Experten hatten den Hotelteich und -wald mithilfe von Beamern künstlerisch in Szene gesetzt. Ein Unterhaltungsprogramm mit Musik und Feuerschau rundete den bunten Abend ab. Foto: go

