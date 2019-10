Illegale Fracht

Polizei stoppt Zigaretten-Schmuggler

+ Die beschlagnahmten Zigaretten. Foto: Polizei

Sittensen – Mit mehr als 5 000 unversteuerten und unverzollten Zigaretten ist am Samstagvormittag ein 33-jähriger Mann aus Schweden bei einer Kontrolle an der A1 nahe Sittensen erwischt worden. Die Tabakwaren seien im Kofferraum seines Wagens sorgfältig zwischen dem restlichen Reisegepäck versteckt gewesen, teilte die Autobahnpolizei mit. Zuständigkeitshalber riefen die Beamten den Zoll zur weiteren Bearbeitung hinzu. Sämtliche Zigaretten wurden durch ihn beschlagnahmt und sollen nun vernichtet werden. Zusätzlich musste der bereits polizeibekannte Mann insgesamt 850 Euro gleich an Ort und Stelle für das eingeleitete Steuerstrafverfahren entrichten. Da der Wert der beschlagnahmten Zigaretten bei rund 1 000 Euro lag, dürfte die Beschlagnahme und die Geldstrafe den Schmuggler empfindlich getroffen haben, heißt es im Bericht abschließend. lw