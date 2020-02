Igel haben Hilfe nötig

+ Merwel Otto-Link ist schon lange in der Igelhilfe engagiert. Inzwischen ist daraus ein Verein entstanden. Foto: Menker

In diesem Jahr ist es ganz besonders schlimm. Allein im Januar hat die Igelhilfe mit Sitz an der Bremer Straße in Rotenburg zehn Tiere aufnehmen müssen. Im Januar 2019 war es einer. Sie sind krank, sie sind verletzt, sie sind unterernährt. Initiatorin Merwel Otto-Link: „Es ist einfach viel zu warm.“