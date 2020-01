Ideen für Notfallpunkte

Wer in einem Notfall Hilfe braucht, benötigt diese meist schnell. Um Verletzte in freier Natur schneller orten zu können, gibt es seit ein paar Jahren Notfallpunkte im Landkreis. Doch es sind noch zu wenige und sie sind nicht bekannt genug, sagt der Vahlder Wilhelm Tödter.

VON ANN-CHRISTIN BEIMS

Rotenburg – Wilhelm Tödter ist oft in der Natur unterwegs, gemeinsam mit seinem Hund Oscar erkundet der Vahlder die Wanderwege im Landkreis. In seiner Funktion als Vorsitzender des Seniorenbeirats der Samtgemeinde Fintel weiß er zudem genau Bescheid über das System der Notfallpunkte, die es seit etwa vier Jahren im Landkreis Rotenburg gibt. Entsprechende Schilder sind an bisher mehr als 600 Stellen in freier Natur befestigt, wie ein Blick auf die Kreiskarte auf der Internetseite des Landkreises verrät. Dennoch: Die Notfallpunkte sind noch zu unbekannt, meint der Vahlder Tödter: „Das Thema ist noch nicht überall durchgedrungen, gerade bei der jüngeren Generation.“

Die Schilder sollen Rettungskräften helfen, im Bedarfsfall den Weg zu Einsatzstellen in freier Natur schneller zu finden und den Hilfesuchenden, ihren Standort genau mitzuteilen. So soll beispielsweise vor allem auf Wanderwegen die Ortung erleichtert werden. Neben „Landkreis Rotenburg“ ist auf den Punkten die Notrufnummer sowie eine aus vier Ziffern bestehende Ortungskennung vermerkt.

Ob Jogger, Radfahrer oder Wanderer, jedem kann unterwegs schnell etwas passieren: Herzinfarkt, Schlaganfall oder ein gebrochenes Bein. „Dann ist es ein Unterschied, ob ich jemanden nach fünf Minuten, nach 15 Minuten oder nach einer Stunde finde“, sagt Tödter. „Das Thema muss bekannter werden, damit die Leute im Notfall darüber Bescheid wissen.“

Er selbst ist dabei kein Mann der ersten Stunde bei dem Projekt. Dieses hat der Rotenburger Kreistag auf Anregung der Seniorenbeiräte des Landkreises aufgegriffen. Aber Tödter sagt: „Ich habe bei meinen Touren gemerkt, was das für eine tolle Sache ist, aber dass es einfach zu wenige Schilder gibt.“ So sei der Bereich Fährhof in Sottrum „gut aufgestellt“, andernorts, zum Beispiel in seiner Heimatgemeinde, seien es hingegen noch zu wenige Punkte. Tödter ist viel draußen unterwegs, auch mit dem Fahrrad. „Da gibt es Kreuzungen, wo gar nichts ist“, sagt er. Deswegen greift er das Thema immer wieder auf, sei es im privaten Kreis oder in Gesprächen mit Amtsträgern. Denn Tödter möchte nicht nur das Installieren weiterer Notfallpunkte erreichen, sondern auch eine Kennzeichnung zum Beispiel auf Ortstafeln – überall dort, wo es eine solche gibt. Dazu hat er bei einer Sitzung vor Kurzem mit Fintels Samtgemeindebürgermeister Tobias Krüger gesprochen. „Auf den Ortstafeln könnte man die Notfallpunkte mit einzeichnen und so auch die Touristen darüber informieren“, so Tödter, der Krüger gebeten hat, mit seinen Amtskollegen darüber zu sprechen.

Gerade Touristen kennen sich mit solchen Themen oft nicht aus, meint er. In dem Zusammenhang plädiert Tödter auch für mehr Sitzgelegenheiten auf den Wanderwegen. „Gerade ältere Leute können nicht kilometerlang laufen ohne Pause. Und an einer Bank, bestehend aus einem Baumstamm, könnte man ebenfalls Notfallpunkte befestigen.“ Hilfreich wäre es auch, wenn an einem Notfallpunkt mithilfe eines Pfeils gekennzeichnet wäre, in welcher Richtung sich der nächste Punkt befindet. „Wie auf den Autobahnen mit den Notrufsäulen“, sagt er.

Tödter will weiterhin auf das Thema aufmerksam machen. Einige der Notfallpunkte seien auch bereits genutzt worden, weiß der Vahlder. Die Hilferufe laufen dann in der Einsatzleitstelle in Zeven auf. „Der Anfang ist da, es kann nur wachsen. Und wenn ich nur ein Leben retten kann, haben sich alle Notfallpunkte bereits gelohnt.“

Notfallpunkte

Eine Übersicht aller von den Gemeinden bekannt gegebenen Notfallpunkte steht auf der Internetseite des Landkreises unter „Kreiskarte“ bereit, in der Suchabfrage unter „Erste Hilfe“ und dann „Notfallpunkte“. Die Gemeinden sind selbstständig dafür verantwortlich, wie viele Schilder es gibt und wo sie verteilt sind. Bei der Rettungsleitstelle in Zeven sind alle eingetragenen Punkte hinterlegt.