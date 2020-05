Idee der Landwirte: Kurzarbeitergeld für die Kühe - zu viel Milch auf dem Markt

Rotenburg – Die Gastronomie liegt immer noch lahm, und in Sachen Export läuft zurzeit auch nicht viel. Die Folge: Es ist zu viel Milch auf dem Markt, und die Milchbauern fürchten um die ohnehin schon zu niedrigen Preise. Politik und Bauernverband verfolgten die Idee, Milch privat einzulagern.

Die Landwirte halten das zu einem großen Teil für einen schlechten Plan. Sie fordern eine unterstützende Milchmengenreduzierung – aber nicht durch Einlagerung, sondern durch eine geringere Produktion. Ihr Vorschlag: „Wir könnten die ,Babypause‘ verlängern. Damit ließe sich eine Reduzierung um fünf Prozent erreichen“, sagt Philipp Dreyer aus Ostervesede.

Zusammen mit neun Kollegen hat er sich gestern Vormittag vor dem Jobcenter des Landkreises Rotenburg am Weicheler Damm in der Kreisstadt potstiert, um dort auf die Forderungen aufmerksam zu machen. Und zwar im Namen der „Kuhgewerkschaft“, die sich in der vergangenen Woche über die sozialen Netzwerke gebildet hatte. Denn vom Deutschen Bauernverband (DBV) fühlen sich viele Milchbauern gar nicht mehr richtig vertreten. In der „Kuhgewerkschaft“ sind nicht nur der Bund Deutscher Milchviehhalter sowie die Initiative „Land schafft Verbindung“, sondern auch die Freien Bauern und die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft mit von der Partie, sagt Dreyer. Symbolisch fordern sie nun Kurzarbeitergeld für die Kühe.

Die Landwirte wollen, so teilt es die Initiative mit, gerne einen eigenverantwortlichen Weg gehen, wie es derzeit auch viele andere Unternehmen in der Bundesrepublik machten. Sie möchten die Produktion drosseln und dafür Kurzarbeitergeld für ihre vierbeinigen „Mitarbeiterinnen“ erhalten. Eine Reduzierung der Milchmenge um bis zu 20 Prozent, wie es einige Molkereien forderten, sei nicht möglich, ohne Tiere zu schlachten. Das erklärt Dreyers Kollege Jörg Hüner.

Der einzige Weg, den Markt zu stabilisieren, sei es, die erzeugte Menge zu reduzieren, indem sie Kühe für eine längere Zeit trocken stellen. „Unsere vierbeinigen Mitarbeiterinnen müssen also für eine gewisse Zeit in Kurzarbeit gehen“, schreibt die Initiative auf ihrer Internetseite unter www.kuhgewerkschaft.de. Damit dies finanzierbar ist und die Lebenshaltungskosten auch bei geringerer Milchmenge gedeckt sind, brauchten sie ein Kurzarbeitergeld. Und weiter: „Durch diesen finanziellen Ausgleich für jeden nicht gelieferten Liter sind Futter und Tierarztkosten gedeckt, und wir müssen nicht einen Teil der Tiere kündigen.“ Sobald die Markverwerfungen sich gebessert haben, könnten die „Damen“ wieder Vollzeit arbeiten.

Eine Überproduktion verschwende Ressourcen. Auch die Lagerung und erst Recht die Entsorgung eines Lebensmittels, das die Kühe immer frisch und dem Bedarf angepasst produzieren könnten, seien nicht nachhaltig. Ein Landwirt aus der gestrigen Riege jener Kollegen, die für ihr Anliegen auf die Straße gegangen sind: „Die Einlagerung der Milch drückt langfristig den Preis und verschwendet am Ende auch noch Steuergelder.“ Zurzeit bekämen die Milchviehbetriebe pro Liter 30,2 Cent. Im April seien es noch 31,7 Cent gewesen. Dreyer: „Um eine Vollkostendeckung zu erzielen, wären eigentlich 43 Cent erforderlich.“ Ein Kollege schimpft: „Das ist doch erst der Anfang. Geht das so weiter, landet der Preis noch weiter im Keller“.

Die Landwirte, die sich in Rotenburg der Aktion angeschlossen haben, kommen aus Ostervesede, Visselhövede, Schwitschen, Wittorf, Sottrum, Westervesede, Stapel und Neuenkirchen.

Wegen der niedrigen Milchpreise seien in den vergangenen Jahren keine Rücklagen vorhanden. Eine Reduzierung der Milchmenge würde also für viele Betriebe dafür sorgen, dass Defizite entstehen. Damit die Reduzierung also finanzierbar bleibt und die Lebenshaltungskosten der Kühe auch bei geringerer Milchmenge gedeckt sind, brauchen sie ein „Kurzarbeitergeld“, sagen die Landwirte. Durch diesen finanziellen Ausgleich für jeden nicht gelieferten Liter Milch müssen sich die Bauern nicht von ihren „Mitarbeiterinnen“ trennen. Ohne Ausgleichszahlungen hingegen würde der Schlachtviehmarkt stark belastet.