Ideales Areal für Kiga-Neubau in Unterstedt

+ Franziska Kettenburg engagiert sich für den Kiga. Foto: go

Unterstedt – Die Unterstedter Ortsratmitglieder Franziska Kettenburg und Volker Emshoff (beide CDU) haben sich kräftig ins Zeug gelegt, um ein Grundstück für den Neubau eines Kindergartens in der Ortschaft zu finden. Sie sind im nordöstlichen Bereich fündig geworden. Nach einem fruchtbaren Gespräch mit dem Eigentümer, der sich verkaufsbereit erklärte, hat nun während der öffentlichen Sitzung des Ortsrates am Donnerstag im Mehrzweckhaus bereits der Bebauungsplan vorgelegen. Rotenburgs Stadtplaner Clemens Bumann stellte das Areal Hempberg, Am Schützenholz, Heidhauerkamp, Haferkamp/Floorweg und den Bebauungsplan dazu vor.