„Ich müsste pro Glas 15 Euro nehmen“: Stefan Silberstein über das Imkern

Schutzanzug nicht nötig: Imker Stefan Silberstein hat eine recht entspannte Bienenrasse in seinem Vorgarten, nur wenn er den Stock öffnet, legt er seinen Beinschutz an. Manchen Bienenvölkern könne man sich nicht auf zwei Meter nähern, ohne angegriffen zu werden, berichtet er. © heitmann

Imkern ist beliebt. Doch wer sich dem Hobby nähern will, sollte sich zunächst gut informieren. Stefan Silberstein, aktiv bei den Freizeitimkern Wümme-Region, erklärt die Hintergründe.

Rotenburg – Zu den Freizeitimkern Wümme-Region gehören rund 100 Mitglieder, einer von ihnen ist Stefan Silberstein. Seit fünf Jahren hat er die Imkerei Silberbiene in Rotenburg. Warum er mit seinem Honig kein Geld verdient, warum eine Stadt wie Rotenburg für Bienen ein gutes Zuhause ist und warum es ein gefährlicher Trend ist, ohne Vorkenntnisse mit einer Bienen-Behausung aus dem Baumarkt loszuimkern, das erklärt der Industriekaufmann und Hobby-Imker.

Hat der Regen der vergangenen Wochen die Bienen beim Nektarsammeln gestört?

Das Wetter nimmt natürlich darauf Einfluss, wie viel Honig geerntet werden kann – wenn zum Beispiel die Lindenblüten zu viel Regen abbekommen, gehen sie kaputt und es gibt weniger Nektar für die Bienen. Dies ist dieses Jahr zum Glück nicht passiert. Die Ernte für dieses Jahr ist eingefahren und unterm Strich war es ein gutes Jahr.

Wie viel Honig haben Sie in diesem Jahr geerntet?

Insgesamt sind es rund 280 Kilo geworden, also knapp 560 500-Gramm-Gläser. Das ist im Vergleich zu anderen Imkern relativ wenig, für mich aber viel. Ich habe neun Völker, zwei stehen bei mir im Garten, andere bei Verwandten im Rotenburger Stadtgebiet und der Rest im Imkersfeld, viel mehr sollen es auch nicht werden.

Es gibt Lindenblütenhonig, Rapshonig et cetera, woher wissen die Bienen, wohin sie fliegen sollen?

Wenn ich den Stock neben ein Rapsfeld stelle, dann werden sie voraussichtlich auch direkt vor Ort sammeln, sie fliegen meist nicht weiter als nötig. Ich mische nach der Ernte keinen Honig von unterschiedlichen Quellen, die Bienen entscheiden also über den Geschmack. Der Honig wird noch durch ein Labor analysiert, bevor ich wirklich zum Beispiel Rapshonig draufschreiben darf. Um Rapshonig anbieten zu können, frage ich den Bauern vorher, ob ich den Bienenstock bei ihm aufstellen darf und wann er seine Pflanzen spritzt. Denn dann muss ich die Bienen in der Zeit schützen – von Insektiziden sterben auch die Bienen.

Läuft der Kontakt mit den Landwirten problemlos?

Ja, wenn man offen und ehrlich mit den Landwirten redet, dann klappt die Kooperation auch. Es ist ja auch im Interesse des Landwirtes, wenn die Bienen bei ihm im Raps unterwegs sind. Die Erträge sind messbar größer.

Und wie ist die Situation der Bienen in der Stadt?

Gut, sogar besser als auf dem Land, wo es oft Monokulturen gibt und wie gesagt gespritzt wird. In Privatgärten gibt es kaum Gift. Und es blüht immer irgendwas, gerade in Städten wie Rotenburg werden die Bienen fündig.

Was raten Sie Hobby-Gärtnern, die einen bienenfreundlichen Garten haben möchten?

Alles, was blüht, hilft. Es gibt gefüllte Blüten wie bei Stockrosen, in die die Bienen kaum hineinkommen. Aber das hilft dann anderen Insekten. Wenn in Gärtnereien und Baumärkten auf dem Etikett steht, dass eine Pflanze bienenfreundlich ist, kann man dem meist trauen. Im Rotenburger Stadtgebiet sieht es auch an manchen Straßen gut aus, was Blühstreifen angeht. Auf dem Land ist es schwieriger. Entlang der Bundes- und Landstraßen Straßen dürfen die Seitenräume nicht zuwachsen, um die Sicht der Fahrer nicht zu beeinträchtigen, das verstehe ich. In Richtung Bremen, wo ich arbeite, sehe ich aber, wie an Äckern Blühstreifen und Hecken, in denen es früher summte und zwitscherte, zugunsten von mehr Landwirtschaftsfläche verschwinden. Das ist bedauerlich. Da würde ich mir eine Landwirtschaft wünschen, die mehr die Natur im Blick hat.

Manch Gartenbesitzer erfreut sich am akkurat kurzgemähten Rasen.

Das ist natürlich sein Recht, aber für die Biene ist das eben nichts. Besser für die Insekten, Bienen, Wildbienen und Hummeln wäre es, einen Teil des Gartens auch einfach mal wachsen zu lassen – auch vermeintliche Unkräuter haben in der Natur ihren Sinn.

Wie sind Sie selbst zum Imkern gekommen?

Bis 2017 haben wir zur Miete gewohnt, aber dann haben meine Frau Kathrin und ich ein Haus gekauft und den vorher pflegeleicht angelegten Garten insektenfreundlich umgestaltet. Es gibt doch nichts Schöneres, als wenn es summt und blüht. Dann fing ich unter Anleitung durch einen erfahrenen Imker mit zwei Bienenvölkern an und von da aus bin ich stetig weiter in der Völkeranzahl gewachsen.

Imkern scheint eine kleine Wissenschaft zu sein.

Das ist richtig, mal eben Bienen zu halten, das funktioniert nicht. Ich habe meinen Paten Ulrich Lohfeld, den Vorsitzenden der Freizeitimker Wümme-Region. Zu zweit geht das Imkern immer besser, da man sich gegenseitig unterstützen kann. Ich habe mir viel angelesen, außerdem gibt es gute Youtube-Tutorials, auch wenn das einige ältere Imker nicht gern hören. Man muss dort nur den Humbug von den Infos, die Hand und Fuß haben, unterscheiden. Es existiert ein Trend, einfach eine Bienenbehausung aus dem Baumarkt zu kaufen und einen Schwarm einziehen zu lassen, ohne sich wirklich zu informieren. Die Bienen legen dann auch los, aber sie müssen kontrolliert werden, auf Krankheiten und ob das Brutbild stimmt. Es gibt da viel zu beachten. Wenn Krankheiten nicht erkannt und Maßnahmen ergriffen werden, wird es gefährlich für die Bienen im Umkreis. Zum Glück nimmt dieser Trend aber langsam wieder ab, ist mein Eindruck, so leicht ist es eben nicht. Gefährlich ist es aber auch, wenn Menschen unausgespülte Gläser mit ausländischem Honig in den Altglascontainer werfen, weil die Bienen sich dort mit Krankheiten anstecken können.

Wann haben Sie als Imker am meisten zu tun?

Im Frühjahr geht’s gleich richtig los, da muss man Raum fürs Brüten schaffen und dann ständig nach den Bienen schauen, auch damit sie nicht schwärmen. Sonst sucht sich die Hälfte eines Volkes ein neues Zuhause, in hohlen Baumstämmen oder auch in Hauswänden. Das sogenannte Schwärmen. 2023 war ein schwarmreiches Jahr. Ich habe sechs Schwärme wieder eingefangen, davon nur ein kleiner Teil von meinen eigenen Bienen. Wer einen Bienenschwarm bei sich entdeckt, sollte erst mal ruhig bleiben und den nächsten Imker anrufen. Dieser kümmert sich darum, dass die Bienen eingefangen und versorgt werden. Im Frühling und Sommer ist also durchgehend zu tun, da kann ich nicht in den Urlaub fahren. Derzeit ist die Wintervorbereitung in vollem Gang, die Bienen bekommen von mir einen Sirup aus Zuckerrüben. Dieser ist für die Bienen oft verträglicher als das Überwintern auf eigenem Honig.

Hatten Sie schon mit Bienenkrankheiten zu tun?

Ich selbst zum Glück noch nicht, aber im Raum Hamburg und auch hier im näheren Umkreis gab es schon Ausbrüche von Amerikanischer Faulbrut, das ist der Worst Case, da dann die komplette Imkerei saniert werden muss. Bei mir nebenan ist das Kreishaus, wo es auch ein Bienenvolk des Veterinäramtes auf dem Dach gibt. Im Falle von Krankheiten, die ohnehin meldepflichtig sind, würden wir uns gegenseitig warnen und Maßnahmen ergreifen. Zur Wintervorbereitung gehört auch, die Bienen gegen die Varroamilbe zu schützen. Ich mache das ohne Medikamente, sondern mit natürlicher Ameisensäure oder Oxalsäure, die ich im Stock verdunsten lasse.

Wie groß die Gefahr durch die Varroamilbe ist, hängt auch vom Wetter ab, heißt es. In milden Wintern soll sich die Milbe am besten vermehren und den Bienen schaden?

Die Varroamilbe wurde aus China eingeschleppt, sie ist und bleibt leider da. Sie hat es im Bienenstock genauso kuschelig warm wie die Biene, egal wie kalt oder warm es draußen ist. Ein milder Winter sorgt nur dafür, dass die Bienen mehr Futter verbrauche, dann besteht die Gefahr, dass die Bienen nicht genug Futter haben und verhungern. Die Bienen in China sind evolutionär in der Lage, sich gegen die Milben zu wehren. Hier werden entsprechend widerstandsfähige Rassen erst noch gezüchtet. Deswegen ist die Behandlung gegen die Milben wichtig.

Zuletzt hieß es, die Ausgaben fürs Imkern seien gestiegen, trifft Sie das auch?

Ja. Allein der Holzpreis ist um circa 30 Prozent gestiegen, und man braucht eben doch immer wieder neue Rähmchen aus Holz, in denen die Bienen ihre Waben bauen. Hinzu kommen Kosten für Wachsplatten und Gläser, die auch im Preis gestiegen sind. Wer Imker werden will, hat vierstellige Einstiegskosten. Die Imkerei ist kein günstiges Hobby, aber für mich jeden Euro wert.

Für Sie ist Imkern ein reines Hobby neben dem Brotberuf?

Ja, ich zahle sogar drauf. Um Gewinn zu machen, müsste ich 15 Euro pro Glas nehmen, das würde aber niemand zahlen. Bei mir kostet ein Glas 8 Euro, inklusive einem Euro Pfand für das Glas. Mein Gewinn ist, wenn Kunden mein Honig schmeckt und sie es weitersagen. Im Discounter gibt es den Honig zwar viel günstiger, der kommt dann aber meistens aus dem Ausland und wird aus diversen Honigen gemischt. Er kann auch mal mit Sirup gestreckt sein.

Wenn ich Honig will, der von Bienen aus der Region ist, muss ich zu Privatimkern wie Ihnen gehen?

Ja, auch hiesige Großimker haben Varianten im Angebot, die können nicht von hier sein, Lavendelhonig zum Beispiel. Wenn der Honig in der Region gesammelt worden ist und nicht nur hier verarbeitet wurde, wird es in der Regel auf dem Glas stehen. Man kann bei jedem Freizeitimker, der ein Schild am Haus hat, klingeln und Honig kaufen. Bei vielen Menschen ist die Hemmschwelle dafür aber zu hoch. Deshalb habe ich im April 2022 einen Selbstbedienungsstand eröffnet, seitdem läuft der Verkauf besser.

Wie sieht es da mit Diebstahl aus?

Es ist weniger, als ich befürchtet hatte, sechs oder sieben Gläser wurden dieses Jahr geklaut. Eine Person hat sich nach zwei Wochen gemeldet und wollte doch noch bezahlen, einmal waren es Kinder. Darüber habe ich mich etwas weniger geärgert, als wären es Erwachsene gewesen. Da wurde dann erzieherisch eingegriffen und die Sache war erledigt.

Wie wäre ein Online-Shop?

Dafür müsste ich ein Nebengewerbe eröffnen, für den Haustürverkauf brauche ich das nicht. Den Honig von Ulrich Lohfeld gibt es im Rotenburger Unverpackt-Laden. Es gibt die Überlegung, meinen Honig in lokalen Supermärkten verkaufen zu lassen.

Die Vereine Im Altkreis gibt es den Imkerverein Rotenburg von 1879 mit knapp 200 Mitgliedern, darunter einige Berufsimker, und die Freizeitimker Wümme-Region. Letztere gingen 2006 aus dem Imkerverein hervor. Neben der Honiggewinnung steht der Naturschutz und die Freude an der Bienenhaltung im Fokus. Auch der Imkerverein fühlt sich dem Landschaftsschutz und Artenreichtum verpflichtet: www.imkerverein-row.de und www.freizeitimker- wuemme-region.de.

Von Holger Heitmann