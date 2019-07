Rotenburg - Von Farina Witte. Viele Familienfotos zieren Wand und Schrank im Wohnzimmer von Elvira Frolow. „Ich bin ein Familienmensch“, sagt die 56-Jährige. Ihre Kinder und Enkel sind ihr wichtig. Das merkt man, wenn sie erzählt. Passend scheint da ihr Beruf als Erzieherin. 25 Jahre lang übt sie diesen nun schon in Rotenburg aus – mit einer kurzen Unterbrechung in Hellwege. Ursprünglich sollte es aber der Lehrerberuf werden, erinnert sie sich. „Es war klar, dass ich was mit Kindern machen möchte.“

Die Entscheidung für den Kindergarten und gegen die Schule fiel vor mehr als 35 Jahren in Tadschikistan. Vor einem Studium, und das schloss auch den Erzieherberuf mit ein, habe man Aufnahmeprüfungen ablegen müssen. Um Lehrerin zu werden hätten ihr damals nur 0,5 Punkte gefehlt. „Ich wollte es eigentlich im Jahr darauf noch einmal probieren“, sagt sie. Doch ihre Mutter hat darauf bestanden, dass sie Erzieherin wird. „Der Beruf hatte ein gutes Ansehen“, erklärt sie. Dass ihre Mutter ihr die Entscheidung abgenommen hat, sieht sie rückblickend positiv. „Ich liebe meinen Beruf“ – und die Kinder.

Der Start in Deutschland dann war allerdings zeitweise holprig. 1990 zog sie her und besuchte zunächst einen Sprachkurs, entschloss sich dann aber recht schnell, ihr Anerkennungsjahr zu machen. So arbeitete sie eine Zeit lang im Haus Ivalo, einem Kinderheim in Reeßum. Doch die Arbeitszeiten ließen sich nicht mit ihrem Familienleben vereinbaren. „Ich habe teilweise mit meinem Mann nur über Zettel kommuniziert“, erzählt sie. Wenn er geschlafen hat, war sie arbeiten – und umgekehrt. Auch für die eigenen Kinder fehlte die Zeit. So entschloss sie sich, in Rotenburg Arbeit zu suchen, und wurde am alten Kindergarten an der Hans-Wieck-Straße fündig. Zunächst machte sie ein Praktikum dort. Währenddessen machte ihre Chefin sie auf eine Stellenanzeige für den Hellweger Kindergarten aufmerksam. Der suchte eine Spielkreisleiterin. Ein großer Sprung, von einer Praktikantin in eine Leitungsposition. Allerdings ist Frolow auch schon mit neun Jahren Berufserfahrung nach Deutschland gekommen.

Dass sie die Stelle in Hellwege bekommen hat, findet sie heute nicht selbstverständlich. Denn auf dem Weg zum Vorstellungsgespräch blieb in Ahausen das Auto stehen. Sie schob es bis zur wenigen Meter entfernten Autowerkstatt und fand dort auch eine Mitfahrgelegenheit bis nach Hellwege. Sie war zu spät, doch vorstellen wollte sie sich trotzdem. „Ich war so fertig und aufgeregt“, erinnert sie sich an den Tag. Dass sie sich doch noch im Hellweger Rat vorgestellt hat und ihren Grund für die Verspätung erklärt hat, hat sich gelohnt. Sie hatte den Job. Das hat sie wenige Tage später erfahren. Doch es war nur eine Zwischenstation. Denn rund neun Monate später kehrte sie nach Rotenburg an den neu gebauten Kindergarten Rappelkiste zurück. Das Team kannte sie bereits.

So verstrichen die ersten Berufsjahre in Deutschland. „Kein Vergleich“, findet sie, waren die neun Jahre in Tadschikistan. Das Erzieherleben war dort streng durchgeplant, der Tagesablauf durchgetaktet. So gab es jeden Tag für die Kinder Angebote, wie sie es nennt. Im Grunde sollten die Kinder dabei schon etwas lernen, mathematische Vorkenntnisse etwa. Was und wie lange, richtete sich nach dem Alter. Überhaupt seien die Kinder streng nach Jahrgang getrennt untergebracht worden. Gemischte Gruppen wie hier in Deutschland habe es damals in Tadschikistan nicht gegeben. Damals mochte sie ihren Job nicht. Das lag aber vor allem daran, dass sie zu wenig Zeit hatte, auf die einzelnen Kinder einzugehen. Zu groß waren die Gruppen: 25 Kinder, in der Vorschulgruppe bis 30 wurden von einer Erzieherin und einer pflegerischen Kraft betreut. Und zu der Arbeit zählte etwa auch, die Kinder jeden Tag gesundheitlich abzuchecken. Hier in Deutschland, ist ihr gleich zu Anfang aufgefallen, können die Erzieher besser auf die Kinder eingehen, sich individuell mit ihnen beschäftigen. „Einfach ein offenes Ohr haben.“ Das ist ihrer Ansicht nach auch ein wichtiger Aspekt. Kinder brauchen Liebe, findet sie. Als Erzieherin möchte Frolow den Kindern Stärken für das Leben mitgeben. Dazu gehört für sie, dass die Kinder jeden so akzeptieren, wie er ist. „Und sie sollen lernen, ihre Meinung zu vertreten.“ Trotzdem ist es ihr ebenfalls wichtig, Grenzen aufzuzeigen und klare Regeln zu formulieren.

In Deutschland ist ihr allerdings aufgefallen, dass der Stellenwert musikalischer Früherziehung niedriger ist als in Tadschikistan. Aus ihrer Sicht sei das schade, allerdings ändere sich das auch hier so langsam. Überhaupt habe sich der Arbeitsalltag verändert. Früher hätte im Vordergrund gestanden, den Kindern Impulse zu geben, sie zu beobachten und Stärken fördern – das alles spielerisch. Mittlerweile nehme Bildung mehr Zeit in Anspruch, und die Tage werden für die Kinder strukturierter gestaltet. Nicht zuletzt sind die Öffnungszeiten in den Kindergärten länger geworden. „Das Leben wandelt sich“, erklärt sie sich. Nun hat sie 25 Jahre Berufserfahrung als Erzieherin in Rotenburg gesammelt. Das soll am 30. Juli in der Rappelkiste, in der sie seit vielen Jahren die stellvertretende Leiterin ist, gefeiert werden.

Viel braucht es ihrer Ansicht nach nicht, um den Beruf zu ergreifen: „Man muss Kinder lieben, ihre Stärken und Schwächen akzeptieren.“ Perfekte Erzieher gebe es nicht. „Man darf keine Angst haben, Fehler zu machen“, findet sie. Und davor sei auch sie selbst nicht gefeit.

So merkt sie selbst mit ihren vielen Jahren Berufserfahrung, dass sie stetig dazu lernt. Gerade auch die Kinder lehrten sie immer wieder neue Dinge. Im Kindergarten ist sie die Person geworden, die sie heute ist.

Gerade erst habe Elvira Frolow wieder einmal vor einem Bild ihrer inzwischen verstorbenen Mutter gestanden und gedacht: „Danke, dass du die Entscheidung für mich getroffen hast.“