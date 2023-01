„Ich kann mit meiner Zeit etwas anfangen“: Ehemaliger Landrat Hans-Harald Fitschen feiert 80. Geburtstag

Von: Lars Warnecke

Hans-Harald Fitschen war sowohl Oberkreisdirektor als auch Landrat des Landkreises Rotenburg, mit Herzblut und Raffinesse. Heute feiert er seinen 80. Geburtstag. © Warnecke

Rotenburg – Sechs Jahre lang, von 2000 bis 2006, war der CDU-Politiker Dr. Hans-Harald Fitschen erster Mann des Landkreises Rotenburg – zunächst als Oberkreisdirektor, später als Landrat. Am Samstag feiert er seinen 80. Geburtstag. Im Gespräch verrät Fitschen, was seine schönsten Momente im Amt waren, was er bereut und wie er den Ruhestand verbringt.

Herr Fitschen, herzlichen Glückwunsch zum 80. Geburtstag. Wie begehen Sie den Tag?

Relativ ruhig. Eine große Feier wird es nicht geben, habe ich in meinem Leben doch genug große Feiern erlebt, auf denen ich im Mittelpunkt stand. Stattdessen trifft sich der engste Familienkreis. Das reicht mir.

Sie haben sich dazu entschieden, erster Mann des Landkreises zu werden. Was hat sie damals dazu bewogen?

Als ich 1972 meinen Dienst beim Landkreis aufgenommen habe, stellte mir Helmut Janßen, der damalige Oberkreisdirektor, sofort in Aussicht, sein Stellvertreter zu werden. Das war ich bis zur Kreisreform fünf Jahre später, als die beiden Kreise Rotenburg und Bremervörde zusammengelegt wurden, dann auch. In den anderthalb Jahren vor der Reform habe ich diesen Kreis schon von der Verwaltung her führen müssen und dürfen, weil Herr Janßen sehr krank geworden ist und zum Jahresende 1976 pensioniert wurde. In der Folgezeit, bis zum 31. Juli 1977, bin ich dann offiziell mit der Wahrnehmung der Geschäfte eines Oberkreisdirektors beauftragt worden. Im Vollzug der Kreisreform musste ich dann aber erstmal wieder in Reih‘ und Glied zurücktreten. Ich wurde dann dritter Mann, weil in Bremervörde mit Dr. Johannes zum Felde ein gewählter Oberkreisdirektor vorhanden war und sich Gerhard Blume, der damalige Kreisdirektor, als zweiter Mann durchgesetzt hatte. Das einwohnerstärkere Bremervörde hatte im neuen Kreistag ja die Mehrheit. So musste ich mich gedulden.

Wie schauen Sie rückblickend auf Ihre Zeit als Landrat beziehungsweise Oberkreisdirektor zurück?

Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem, was in der Zeit passiert ist und auch damit, was im Kreis hat durchgesetzt werden können. Ich denke zum Beispiel daran, dass dieser Landkreis früher zu den ärmsten in ganz Deutschland gezählt hat, inzwischen sind wir aber einer der Wohlhabendesten – das gilt auch für den Altkreis Bremervörde. Das ist damit zu erklären, dass seinerzeit, als ich Oberkreisdirektor wurde, in Hannover eine rot-grüne Regierung an der Macht war, die das kommunale Finanzausgleichsgesetz dahingehend geändert hatte, dass die Flächenkomponente, die beim Verteilen des Geldes bis dahin eine Rolle spielte, gestrichen wurde. Das heißt: Landkreise mit großer Fläche und relativ wenig Einwohnern bekamen vom Land entscheidend weniger Geldzuweisungen, als Ballungsgebiete. Dagegen hat der Landkreis Rotenburg geklagt, den Prozess haben wir auch gewonnen. Nur: Mehr Geld haben wir dadurch erst nicht bekommen. Das änderte sich grundlegend erst, als in Niedersachsen wieder eine CDU/FDP-Regierung an die Macht kam – da ist die Flächenkomponente nach zehn Jahren wieder eingeführt worden. Seitdem geht es diesem Landkreis und seinen Gemeinden wieder entscheidend besser, hatten sie zuvor doch etwa 150 Millionen Euro an Zuweisungen erhalten. Ein zweiter Punkt, der ihn nach vorne gebracht hat, ist die Tatsache, dass er selber für die Betreuung der Langzeitarbeitlosen zuständig ist. Es gibt nur 13 von 37 Landkreisen in Niedersachsen, die das so wollten – und ich habe das seinerzeit für uns durchsetzen dürfen. Im Ergebnis spielen die Langzeitarbeitlosen hier kaum noch eine Rolle. Mit einer Quote von fast immer nur einem Prozent sind wir damit sogar bundesweit Spitze. Was seinen Sozialetat angeht, ist der Landkreis damit enorm entlastet worden – das gilt bis heute.

Mit welchen besonderen Herausforderungen hatten Sie es zu tun?

Die größte Herausforderung war es für mich sicher, während der Kreisreform, als ich in jungen Jahren mit der Wahrnehmung der Geschäfte des Oberkreisdirektors beauftragt war, die Interessen des Altkreises Rotenburg zu vertreten und dafür zu sorgen, dass Rotenburg Kreissitz bleibt. Rundherum gab es damals andere Begehrlichkeiten und wir wussten ja, dass wir im neuen Kreistag keine Mehrheit haben würden. Trotzdem haben wir es beim Gesetzgeber durchgesetzt – allerdings mit der Zusage, dass in Bremervörde eine Nebenstelle betrieben wird. Das ist bis heute so, was ich auch sinnvoll finde.

Gibt es Entscheidungen, auf die Sie besonders stolz sind?

Ja, die Entscheidung dafür, dass wir unsere Krankenhäuser in Zeven und Bremervörde haben erhalten können. Geschafft haben wir das mit der Sana, einem großen Krankenhausbetreiber in Deutschland. Die hat zu meiner Zeit 49,9 Prozent der Krankenhausanteile gekauft, dafür hat der Landkreis noch einen höheren Millionenbetrag bekommen. So blieb der Kreis davor bewahrt, Defizite ausgleichen zu müssen. Nach zehn Jahren, in denen die Sana die beiden Krankenhäuser betrieben hatte, hat sie aber feststellen müssen, dass sie damit doch kein Geld verdienen kann. Man ist wieder abgesprungen – seitdem muss der Landkreis wieder selber zusehen, wie er die Defizite behandelt und ausgleicht.

Was bereuen Sie im Nachhinein?

Was die Arbeit beim Kreis angeht, eigentlich nichts. Ich hätte es aber zutiefst bereut, wenn das Experiment mit der Langzeitarbeitslosen-Betreuung schiefgegangen wäre. Mir war damals aber auch klar, dass wir das gut hinbekommen würden, wenn wir alles in einer Hand haben – vom Wohngeld bis zum Fördern und Fordern.

Wie stark verfolgen Sie noch die kommunalpolitischen Inhalte?

Ich verfolge sie noch – zum Beispiel in einer Frühstücksgruppe mit politisch interessierten Leuten, die sich einmal im Monat zum regen Gedankenaustausch trifft. Mitglieder sind unter anderem der ehemalige Landwirtschaftsminister Heiner Ehlen und der frühere Präsident der IHK. Wir sind politisch ein gemischter Haufen, der politisch interessiert war und es bis heute geblieben ist.

Und wie lautet Ihr Urteil mit Blick auf die heutige Politik?

Es ist im Laufe der Zeit keinesfalls leichter geworden. Wir hatten zu meiner Zeit – und das gilt für meine Amtsvorgänger erst recht – sehr viel mehr Entscheidungsspielraum und wurden sehr viel weniger kritisch beobachtet und begleitet. Das ist heute anders und gilt auf allen Ebenen. Manchmal bedauere ich die Politiker heute, weil sie viele Gedanken gar nicht mehr frei aussprechen können, ohne sich vorher mit ihren Fraktionen abgestimmt zu haben. Früher war vieles spontaner und es war auch einfacher, etwas zu ändern. Das ist heute alles furchtbar schwierig geworden, alles muss vorher abgestimmt werden. Mit der Meinungsfreiheit ist das so eine Sache.

Krieg in Europa und die Energiekrise. Haben Sie Angst vor der Zukunft und auf welche Zeiten müssen wir Bürger uns einstellen?

Wir werden uns darauf einstellen müssen, dass Fortschritt nicht alles sein, es nicht immer nur bergauf gehen kann, sondern wir vielleicht auch mal einen Schritt zurückgehen müssen. Das schadet aber nichts. Der Krieg ist natürlich etwas Schreckliches, keine Frage. Vor der Energiekrise habe ich aber keine Angst, denn wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch, um es mit den Worten des Dichters Friedrich Hölderlin zu sagen. Im Augenblick stecken wir ja in einem Denkprozess, in dem wir alle möglichen neuen Energieträger schneller und stärker denn je entwickeln. Da wird also etwas Gutes bei rauskommen.

Der Landkreis Rotenburg steckt im Strukturwandel. Sie haben den Blick von außen: Denken Sie, der kann gelingen?

Ja, durchaus. Solange wir nach wie vor einen gesunden Mittelstand haben und dieser gepflegt wird, mache ich mir um den Landkreis keine Sorgen. Und auch was an Finanzkraft erforderlich ist, um diesen Wandel zu packen, bin ich zuversichtlich.

Kommen wir jetzt zu Ihrem Nach-Nach-Nachfolger, also zum amtierenden Landrat Marco Prietz. Wie ist Ihr Kommentar: Macht er einen guten Job?

Grundsätzlich möchte ich mich gar nicht zu meinen Nachfolgern oder Vorgängern äußern. Nur eines darf ich zu Herrn Prietz sagen: Zu mir dringen ja auch viele Meinungen durch – und bis jetzt ist die Resonanz von alledem, was ich über ihn höre, gut. Ich hoffe, dass das im Interesse des Landkreises auch so bleibt.

Ihrer Tätigkeit als Landrat gehen Sie schon 17 Jahre nicht mehr nach. Wie haben Sie diese Zeit verbracht?

Ich muss sagen: An den Ruhestand habe ich mich schnell gewöhnt, ich konnte und kann mit mir und meiner Zeit etwas anfangen. Zwei Dinge habe ich anfangs tatsächlich aber vermisst: einen Dienstwagen mit Chauffeur sowie eine Sekretärin. Heute bin ich mein eigener Sekretär, das ist kein Thema mehr. Als Jäger bin ich anfangs noch viel auf der Jagd gewesen. Ich schieße aber schon seit zehn Jahren nicht mehr, stattdessen beobachte ich die Tiere nur noch – das reicht mir. Ansonsten reisen meine Frau und ich gerne, verbringen viel Zeit in unserem Ferienhaus an der Ostsee. Und ich treibe als Tennisspieler regelmäßig Sport, kümmere mich zudem sehr gerne um meine drei Enkelkinder. Als meine eigenen beiden Kinder groß wurden, war ich ja fast immer weg, auch an den Wochenenden. Da habe ich als Großvater jetzt einen gewissen Nachholbedarf. Weiterhin bin ich noch in einigen Gremien vertreten. Und ich verfolge selbstverständlich weiter, was im Kreis passiert. Wenn mal Rat gefragt ist, dann gebe ich ihn auch. Ich dränge mich aber nicht auf.

Würden Sie heute noch mal Landrat werden, wenn Sie jünger wären?

Ja, das würde ich wollen. Denn gerade die niedersächsischen Landräte verkörpern durch die Gesetzgebung eine Machtfülle in sich, die die Amtskollegen in anderen Bundesländern so nicht haben. Ich finde das gut und richtig, solange die Leute an der Spitze Verwaltungskompetenz haben.

Zur Person Geboren wurde Hans-Harald Fitschen am 14. Januar 1943 in Elsdorf. Nach seinem Abitur am Rotenburger Ratsgymnasium studierte der Sohn eines Schulmeisters Rechtswissenschaften in Hamburg und Göttingen. 1972 machte er seinen Doktor im Bereich Arbeitsrecht in Dänemark, Schweden und Norwegen. Von Februar 2000 bis zum 31. Oktober 2001 war er Oberkreisdirektor, nach der Reform des niedersächsischen Kommunalrechts vom 1. November 2001 bis 2006 Landrat des Landkreises Rotenburg. Im Alter von 63 Jahren trat er nicht wieder als Kandidat für das Amt an. Sein Nachfolger wurde Hermann Luttmann. Fitschen, wohnhaft in der Kreisstadt, ist verheiratet und hat zwei Söhne. Während seines beruflichen Werdeganges hat er in zahlreichen Gremien gesessen, unter anderem im Landesvorstand des niedersächsischen Sparkassenverbandes, als Vorsitzender in der regionalen Arbeitsgemeinschaft Hamburg/Niedersachsen in der Metropolregion Hamburg sowie im Finanzausschuss des niedersächsischen Landkreistages, dessen Vorsitz er vier Jahre innehatte. Mehr als 20 Jahre war er zudem Vorsitzender der Lebenshilfe Verden-Rotenburg.