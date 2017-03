„Ich habe zwei Gesichter“

Rotenburg - Von Guido Menker. Erfolgreicher Geschäftsmann und Sportler durch und durch: Rolf Ludwig, der Mann mit den weißen Haaren, feiert am Freitag seinen 75. Geburtstag. Ein guter Tag auch für ihn selbst, um einmal auf sein bisheriges Leben zurückzublicken, in dem die Stadt Rotenburg eine wesentliche Rolle spielt. Wir haben uns mit ihm unterhalten.

Herr Ludwig, Sie werden jetzt 75 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute! Wie geht es Ihnen damit?

Rolf Ludwig: Vielen Dank! Ich fühle mich wohl damit – weil ich aktiv bin und bleibe. Gesundheitlich geht es mir gut. Ich kann dem lieben Gott nur Danke sagen, dass ich so gute Gene mitbekommen habe. Ich fühle mich glücklich, und Glück macht gesund. Das ist auch meine Lebensweisheit.

Zu Ihrer Lebensweisheit gehört auch der Sport.

Ludwig: Das ist richtig.

Welche Sportarten haben Sie eigentlich in Ihrer aktiven Zeit selbst betrieben?

Ludwig: Mit Fußball hat es bei mir angefangen. Beim Eisenbahner-Sportverein habe ich gegen die Spvgg. Rotenburg den Kreismeistertitel in Fintel gewonnen. Weil der Verein später pleite ging – die älteren Herren hatten das Geld vertrunken –, bin ich vom Fußball zur Leichtathletik gegangen. Einige Jahre war ich über 100 und 200 Meter unschlagbar. Da habe ich auf Kreisebene alle Titel abgeräumt und bin auch bei den Landesmeisterschaften gestartet. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit.

Sie waren also ein Sprinter. Aber wenn man betrachtet, was sie im Laufe der Jahre so alles gemacht haben, gleicht das vielmehr einem Marathonlauf. Geboren wurden Sie in Dresden. Wie lange haben Sie dort gelebt?

Ludwig: Glücklicherweise habe ich den Krieg überstanden. Auch, weil wir im Park übernachtet und eben nicht in der Kirche Zuflucht gesucht haben. Danach konnten wir nach Norddeutschland fliehen, also nach Rotenburg, weil dort ein Bruder meines Vaters lebte. Mein Vater war im Krieg. Er war auf der Goya, die beschossen wurde. Nur wenige haben das überlebt. 1947 haben wir uns dann alle in Rotenburg getroffen.

Von da an sind Sie in Rotenburg geblieben. Warum?

Ludwig: Das hat was zu tun mit der evangelischen Jugend. Ich habe hier eine unwahrscheinliche Jugendzeit erleben dürfen. Meine Eltern hatten kein Geld, und wir waren darauf angewiesen, Kartoffeln zu sammeln. Meine Aufgabe war es auch, Geld einzunehmen. Ich habe mit meinem ersten Fahrrad Ware ausgefahren, um Geld für meinen Führerschein zu verdienen. Alles das hat mir Rotenburg gegeben, und deswegen habe ich mich hier sehr wohl gefühlt. Dresden ist weiterhin meine Heimatstadt.

Ab 1961 haben Sie Ihre Ausbildung zum Reedereikaufmann gemacht. Anschließend haben Sie die Branche gewechselt. Sie sind zu einer Versicherung gegangen – und auch heute noch beruflich unterwegs. Andere wären in Ihrem Alter schon seit zehn Jahren im Ruhestand.

Ludwig: Ja, ich hatte eine gute Ausbildung und wäre wohl auch noch eine ganze Weile in der Welt unterwegs gewesen, aber mein Vater wurde krank. Und er hatte sich als Flüchtlingshelfer nebenberuflich eine Versicherung aufgebaut. Die habe ich dann ausgebaut, um meine Eltern finanziell zu unterstützen. Sie hatten keine Rente.

Seit mehr als 50 Jahren sind Sie nun selbstständig unterwegs. Vermittlung von Kapitalanlagen – das ist die große Überschrift. Aber das ist nicht alles. Was machen Sie sonst noch?

Ludwig: Kapitalanlagen sind immer noch ein Steckenpferd von mir. In diesem Bereich war ich sehr erfolgreich. Stolz bin ich darauf, zwei Mal weltbester Verkäufer einer amerikanischen Investment-Firma gewesen zu sein. Ist man erfolgreich, wird man herumgereicht, es wurden Konzerne auf mich aufmerksam. So wurde ich auch bei einer Bremer Privatbank Mitgesellschafter. Dinge, die man als Realschüler eigentlich nicht so ohne Weiteres erreicht. In diesen Jahren habe ich sehr viel Geld gedreht, aber mit meinen Kunden nie einen Prozess führen müssen. Das ist für mich der wohl größte Erfolg. Heute sitze ich noch in mehreren Aufsichtsräten.

Sie haben nicht nur viel Geld gedreht, sondern auch Geld verdient. Würden Sie sagen, dass Sie reich sind?

Ludwig: Mir geht es finanziell gut. Sehr gut. Und deswegen habe ich auch – weil ich viel Glück in meinem Leben gehabt habe – eine Stiftung gegründet, um wieder etwas zurückzugeben.

Damit sind wir bei der Rolf-Ludwig-Stiftung. Was war der Hintergrund für ihre Gründung?

Ludwig: Zuvor hatte ich schon die Grete-Lange-Stiftung. Da hatte ich einiges Kapital geerbt. Das ist aus steuerlichen Gründen gleich in die Stiftung gegangen, um damit dem Sport und der Kultur was zurückzugeben. Zusätzlich habe ich später die Rolf-Ludwig-Stiftung gegründet, weil später mal die Grete-Lange-Stiftung in diese einwirken wird.

Welche Zwecke verfolgen Sie mit Ihrer Stiftung?

Ludwig: Es geht hauptsächlich um den Sport, dem es weiterhin sehr gut gehen soll, aber auch um die Kultur, weil mich mit ihr viel verbindet. Musik ist meine Leidenschaft. Das ist mein Wunsch, denn wenn man sich fast 60 Jahre um den Sport gekümmert hat, dann möchte man ihn nicht im Regen stehen lassen. Daher werde ich auch für gute Nachfolger sorgen, wenn ich in drei Jahren meine Ämter abgebe.

Warum ist Ihnen der Sport in Rotenburg so wichtig?

Ludwig: Ich habe durch den Sport, auch in der evangelischen Jugend, sehr schöne Stunden gehabt. Deshalb habe ich für die Stadt auch in wirtschaftlichen Dingen gekämpft, damit – wenn möglich – auch alles in Rotenburg erhalten wird, die Stadt auch finanziell gesund dasteht. Natürlich bin ich auch jemand, der gerne durch die Welt reist, aber wenn ich wieder zurückkomme, ist das für mich der ideale Standort.

Hat das auch etwas mit Dankbarkeit zu tun?

Ludwig: Das hat natürlich was mit Dankbarkeit zu tun. Denn ich habe viele Rotenburger Kunden und hier viele schöne Stunden in meinem Leben gehabt. Dann kann man es eigentlich nur wieder zurückgeben. Was man hier erworben hat, sollte größtenteils auch wieder an die Gemeinschaft zurückgehen.

Sie sind seit fast 40 Jahren Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Rotenburger Sportvereine. Wie ist es denn um den Rotenburger Sport bestellt?

Ludwig: Unsere Jugend genießt in den vergangenen zehn Jahren ein unglaubliches Feld mit schönsten Sportanlagen – und das kostenlos. Sie hat gute Übungsleiter, das haben wir systematisch im Vorstand aufgebaut. Wir haben immer ganz normal versucht, mit der Stadt und dem Landkreis zu sprechen, nie große Forderungen gestellt. Deswegen ist das so gut gelaufen. Und wenn Sie mich fragen, wie es in der Zukunft aussehen soll, sage ich: Wir müssen in Übungsleiter investieren, und versuchen, die hohen Verbandsbeiträge in den Griff zu bekommen. Also, besser dort investieren, als in einen Kunstrasenplatz, der finanziell nicht angebracht ist. Die Jugendlichen fordern das auch nicht. Wir haben genug Sportanlagen in Rotenburg.

Das klingt alles sehr bedacht. Wer Sie gerade erst bei der Sportlerehrung erlebt hat, fragt sich, wo dieser Mann in diesem Alter all die Energie hernimmt, mit der er über die Bühne tanzt und voller Euphorie die Leute animiert. Das alles mit dem Ausdruck eines Verbundenheitsgefühls gerade auch zur Jugend. Woher kommt das?

Ludwig: Das ist ein Gottesgeschenk, würde ich sagen. Das kommt aus dem Herzen heraus – auch, wenn ich in solchen Momenten vielleicht mal etwas Falsches sage. Es ist reine Herzenssache. Ich liebe die Musik, und sobald sie angestellt wird, bin ich ein ganz anderer Mensch. Anders, als wenn ich über Finanzanlagen spreche. Ich habe zwei Gesichter.

Zwei Gesichter – also einmal der Geschäftsmann, und dann der Mann, der sich seiner Stadt, dem Sport und der Kultur verbunden fühlt?

Ludwig: Das sind die beiden Gesichter. Absolut. Da gibt es kein Wenn und kein Aber.

Rolf Ludwig hat nicht nur Freunde, weil er ein Mensch ist, der an den Stellen, an denen sich andere auf die Lippe beißen, weiterspricht und seinem Herzen freien Lauf lässt. Hat sich das auch schon mal gerächt?

Ludwig: Nein, das glaube ich nicht. Ich habe ja auch Kompromisse geschlossen. Daher bin ich auch froh, dass wir in der Zeit, in der ich die ARS führe, keinen Verein verloren haben. Wir sind immer noch das große Bündnis dieser Stadt. Das ist nicht immer so leicht zu erreichen. Da muss man mit einigen Menschen sprechen, und die müssen schon meine Sprache verstehen. Aber ich verstehe auch ihre Sprache.

Es gibt auch Menschen, die sagen: Rolf Ludwig macht sehr viel, aber der nimmt sich selbst auch sehr wichtig. Täuscht der Eindruck?

Ludwig: Ja, ich glaube schon, dass die Leute das so sehen könnten. Es geht mir aber darum, Dinge voranzutreiben. Für mich ist da entscheidend: Es geht mir nicht um meine Person, sondern um den Sport. Ich stehe dann halt im Mittelpunkt, weil ich auch der derjenige bin, der es äußert. Aber wer mich richtig kennt, weiß, mit wie viel Liebe und Freundschaft ich an die Dinge herangehe. Und die nehmen mir das nicht übel.

Seit vielen Jahren gibt es die Samstagsrunde im Eiscafé Venezia. Auch Sie sind immer dabei. Wie wichtig sind solche Treffen von Rotenburgern, die an unterschiedlichen Stellen aktiv sind?

Ludwig: Die Runde habe ich seinerzeit mit Wilfried Palm und Tilman Purrucker gegründet. Die Gruppe hat sich vergrößert, trifft sich sogar von montags bis samstags. Mal sind es fünf Leute, mal 13. Wir haben viel Spaß, und man sollte es nicht zu ernstnehmen. Manche haben immer Angst davor, dass wir dort etwas aushecken. Das ist nicht der Fall. Ich merke bei einigen Mitstreitern in dieser Runde, denen es gesundheitlich nicht so gut geht, dass sie das brauchen. Für sie ist es so etwas wie der Tagesdienst, dorthin zu kommen.

Sie sind ja auch in der Politik anzutreffen, sitzen als beratendes Mitglied zum Beispiel im Sportausschuss. Dort ist nicht immer alles so lustig, was passiert. Denn da steht das Thema Geld im Vordergrund. Vermissen Sie in der Politik den Spaß, den man im Sport hat?

Ludwig: Das vermisse ich schon. Wir sollten alle als Rotenburger denken. Ich habe es mitbekommen, als ich als CDU-Mitglied für Andreas Weber die Werbetrommel gerührt habe und man mir genau das in der CDU übel nahm. Nur, ich habe das wirklich so gesehen, wir wollen die besten Leute für Rotenburg. Und Andreas Weber war für mich nun mal der Beste. Ich bin zwar Mitglied in der CDU, aber ich bin überparteilich. Mir sind alle Parteien lieb, wenn es um das Wohl der Stadt geht.

Beim Blick zurück auf die vielen Jahre in Rotenburg: Was war für Sie das Ding, das ganz oben steht?

Ludwig: Dass ich das Flugplatzgelände für Rotenburg erhalten habe. Ohne meine Entscheidung, dass ich das Gelände sonst für den doppelten Preis erwerbe, wäre es in andere Hände gekommen. Denn dann wüsste ich nicht, was dort passiert wäre. Ich bin froh, dass die Stadtwerke den Flugplatz erworben haben. Eine weitere Sache war der Erhalt des Heimatmuseums. Hinzukommen die Rotenburger Kinderheime, also, dass wir sie gerettet haben. Das sind die drei Highlights für mich.

Aber auch die Verbundenheit zur Schifffahrt ist noch da. Sie feiern Ihren Geburtstag auf einem Schiff in Hamburg. Wann waren Sie denn zuletzt in Dresden?

Ludwig: In Dresden bin ich alle zwei Monate, weil ich dort viele Immobilien habe. Ich habe in die Objekte investiert. Das war eine schwierige Anfangszeit, aber jetzt steigen die Mieten und die Verkaufspreise. Und das kann den Stiftungen, die einen Teil davon bekommen werden, nur guttun. Die schütten in jedem Jahr 15 000 Euro aus.

Zur Person

Rolf Ludwig, am 10. März 1942 in Dresden geboren, hat von 1948 bis 1952 die Volksschule in Rotenburg, anschließend die Mittelschule in Rotenburg und von 1959 bis 1960 die Höhere Handelsschule in Bremen besucht. Von 1961 bis 1963 machte er eine Ausbildung zum Reedereikaufmann bei der Atlas-Levante-Linie in Bremen. Danach wechselte er ins Versicherungsgeschäft. 1960 begann sein Engagement in Rotenburg – als Jugendwart im TuS. Von da an und bis 2000 organisierte er den Kinderkarneval in der Kreisstadt. 1977 war er Mitbegründer des Rotenburger SV und Beiratsvorsitzender. Seit 1978 ist er Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Rotenburger Sportvereine (ARS). 1980 war er daran beteiligt, den Konkurs der Rotenburger Kinderheime abzuwenden. 1983 gründete Ludwig die Grete-Lange-Stiftung, die bis heute mehr als 300 000 Euro an den Rotenburger Sport ausgeschüttet hat. Seit 1985 ist er an der Sportlerehrung beteiligt. Seit 1986 hat er einen Platz im Sportausschuss. 1996 hat er die Weichen gestellt für den Erwerb des Flugplatzes durch die Stadtwerke. 2004 erhielt er das Bundesverdienstkreuz. 2009 gehörte er dem Notvorstand des Heimatbundes an. In diesem Jahr erreichte Ludwig sein 57. Sportabzeichen.