Unterstedt – Ein klirrender Schlüsselbund läutete eine neue Ära für die Marreck GmbH in Unterstedt ein. Den übergab Dietrich Marreck nach 43 Jahren mit seiner Frau Claudia an die Nachfolger Kerstin Quensell-Kettenburg und Otto Kettenburg. Dietrich Marreck gibt altersbedingt den Mercedes-Benz Servicebetrieb auf.

„Ich habe fertig“, sagte er humorig, als er die Schlüssel an Otto Kettenburg übergab. Marreck schien der Abschied eher fröhlich zu stimmen. Vielleicht, weil die alt eingesessene Firma „eine würdige Nachfolge in Inhaberschaft und Geschäftsführung gefunden hat“, so Marreck. „Bunter sowie von Höhen und Tiefen gespickt hätte ein Unternehmer- und Arbeitsleben wohl kaum sein können. Durch die Insolvenzen und Mithaftung von sieben Firmen meines damaligen Firmenpartners waren auch wir am 18. Juli 2002 zu diesem schweren Schritt der gezwungen.“ Die Geburtsstunde des heutigen Unternehmens. „Mit Otto Kettenburg kann ich einen äußerst erfolgreichen Kaufmann und vor allem tollen Menschen als meinen Nachfolger präsentieren.“ Frank Neumann von Mercedes Benz Special Trucks zum Abschied Marrecks: „Wir verlieren mit Dir einen Unimoggler, ein Familienmitglied. Das bedauern wir sehr.“ Otto Kettenburg hält er ebenfalls für einen „tollen Mann“. „Das funktioniert, davon bin ich sehr überzeugt.“ Kettenburg erklärt, warum er übernimmt: Lage, Büro, Zuhause, Werkstatt – alles liegt direkt nebeneinander. Die „Wolllust“ sitzt im alten Bürotrakt des Nutzfahrzeughandels – genauso wie „Wollzeit“ und „Global Wool“ Unternehmen des Ehepaares inklusive Partnern. Ein weiterer Punkt für die Entscheidung: Die Marreck GmbH ist ein gesundes Unternehmen.

Dass dann über den Dorffußball Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Frank Fruggel weiterer Partner wurde, sei ebenfalls ein positives Signal. Außerdem habe er bei Marreck ein großartiges, homogenes Team vorgefunden – das sei ausschlaggebend gewesen. bd